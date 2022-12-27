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ЦСКА близок к трансферу защитника «Пари НН»

вчера, 12:21

Защитник «Пари НН» Илья Агапов близок к переходу в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» продвинулись в переговорах по трансферу игрока.

Ожидается, что в сделку по переходу Агапова будет включён нападающий московского клуба Владислав Яковлев.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:12
Согласен.
Будь здрав, с Наступающим, удачи.
Naherger
Naherger
вчера в 14:45
Надеюсь,Яковлева в аренду только. Ему давали слишком мало времени.
makkie
makkie
вчера в 14:28
Агапов в дубле Спартака играл, кстати.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:01
Посмотрим как пойдёт его карьера у нас, удачи ему!
drug01
drug01 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:54
Какое-то странное решение????
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:36
Игрок идет на повышение.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:31
Меняем нападающего на защитника, а самим нужен хороший форвард. Может быть есть такой на примете ? Удачи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:20
Едва ли. Он застыл в своем развитии. Может просто Федотов ему мало доверял?:
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:32
Написали бы,бартер с доплатой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:27
Яковлев мог нам самим пригодиться.
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