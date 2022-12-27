ЦСКА близок к трансферу защитника «Пари НН»

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вчера, 12:21

Защитник «Пари НН» близок к переходу в ЦСКА .

По данным источника, «армейцы» продвинулись в переговорах по трансферу игрока.

Ожидается, что в сделку по переходу Агапова будет включён нападающий московского клуба .