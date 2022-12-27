ЦСКА близок к трансферу защитника «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Илья Агапов близок к переходу в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» продвинулись в переговорах по трансферу игрока.
Ожидается, что в сделку по переходу Агапова будет включён нападающий московского клуба Владислав Яковлев.
Защитник «Пари НН» Илья Агапов близок к переходу в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» продвинулись в переговорах по трансферу игрока.
Ожидается, что в сделку по переходу Агапова будет включён нападающий московского клуба Владислав Яковлев.
Будь здрав, с Наступающим, удачи.
Будь здрав, с Наступающим, удачи.