Защитник «Рубина» Самошников может перейти в «Зенит»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».
Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой, всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета.
М - многоходовочка!
М - многоходовочка!
Но соглашусь, больничный у Зенита самый жирный)
Но соглашусь, больничный у Зенита самый жирный)