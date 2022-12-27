Защитник «Рубина» Самошников может перейти в «Зенит»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой, всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета.