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Защитник «Рубина» Самошников может перейти в «Зенит»

вчера, 14:10

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита».

Мы контактируем с «Зенитом». Я общался с их представителями. Был интерес летом, и сейчас он сохраняется. Вероятность того, что он сменит команду зимой, всегда есть. Если клубы договорятся между собой, то все возможно. Но у Ильи еще действует контракт с «Рубином» до лета.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:22
Хороший перспективный игрок , как раз для зенита....на скамейку...)
makkie
makkie
вчера в 18:51
Похоже, Самошников "провалил" медосмотр в Локо, чтобы перейти в Зенит.
М - многоходовочка!
dok66
dok66
вчера в 18:40
Неужели Илья не уверен , что Рубин выйдет в РПЛ . Но почему - Зенит ? Там ведь - - деградация . Или это агент мутит воду .
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:38
Руководители Зенита проведут переговоры с Самошниковым, а летом он перейдёт в Зенит свободным агентом
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 16:49
Кому нужно такое чемпионство когда сидишь на лавке и за это медальку дают!?!) Сколько уже таких "чемпионов" через Зенит прошло!
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:50
Зенит не интересуется ИМ и не нуждается в НЁМ. Это фантазии агента.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:13
Чтобы никому не достался
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:11
Зачем он Зени....непонятно..... даже лавочка уже заполнена до отказа...
memphis
memphis
вчера в 15:02
Новый 50 cent
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:43
Давно пора. Зарплата выше и возможность стать Чемпионом России
drug01
drug01
вчера в 14:32
Неужели Зенит так нуждается им?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:30
Только же писали, что у него хроника с галиком и его Локо выпнул...
Но соглашусь, больничный у Зенита самый жирный)
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 14:24
очередной бред
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
Зенит как ПСЖ, скупают всё.
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