Эвра: «Интервью оказалось не самым приятным, но Роналду — человек»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.
Не могу сказать, было ли это решение оптимальным, но мне кажется, что и клуб, и Криштиану счастливы, ибо это была непростая ситуация. Существовало немало разногласий. Думаю, о Криштиану Роналду говорили даже больше, чем о «Манчестер Юнайтед», а ведь нельзя быть выше клуба.
Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью оказалось не самым приятным, поскольку не следует плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не могу рассуждать за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.
После такого интервью не было пути назад. Клуб и сам Роналду знали, что за «Юнайтед» он больше никогда не сыграет. Но о его достижениях в этом клубе стоит помнить. Роналду – один из величайших футболистов в истории «Ман Юнайтед». Жаль, что все завершилось таким образом, но это футбол.
Ранее появилась информация о возможном будущем Роналду.
По твоей логике Роналду можно бить некоторых детей из-за того, что он помогает тысячам! Может у него ещё разрешённый процент битья детей есть?
Сразу вспоминается как бандюги в 90-х годах помогали детдомам, а потом убивали людей делая детей сиротами, а иногда и детей убивали вместе с родителями
Получается все их деяния по твоей логике оправдываются так как они помогали детдомам и строили церкви к тому же.
Не, тут ты не сможешь Роналду оправдать.
По твоей логике Роналду можно бить некоторых детей из-за того, что он помогает тысячам! Может у него ещё разрешённый процент битья детей есть?
Сразу вспоминается как бандюги в 90-х годах помогали детдомам, а потом убивали людей делая детей сиротами, а иногда и детей убивали вместе с родителями
Получается все их деяния по твоей логике оправдываются так как они помогали детдомам и строили церкви к тому же.
Не, тут ты не сможешь Роналду оправдать.
Но вот загвоздка - благотворительностью он занимается с умыслом о своём величии и чтобы налоги поменьше платить, а бить детей-инвалидов это настоящая суть человека.
Как говориться, почувствуй разницу!!!
Придумай оправдание избиению ребёнка-инвалида.
Но вот загвоздка - благотворительностью он занимается с умыслом о своём величии и чтобы налоги поменьше платить, а бить детей-инвалидов это настоящая суть человека.
Как говориться, почувствуй разницу!!!
Придумай оправдание избиению ребёнка-инвалида.