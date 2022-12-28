Эвра: «Интервью оказалось не самым приятным, но Роналду — человек»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал уход нападающего из клуба.

Не могу сказать, было ли это решение оптимальным, но мне кажется, что и клуб, и Криштиану счастливы, ибо это была непростая ситуация. Существовало немало разногласий. Думаю, о Криштиану Роналду говорили даже больше, чем о «Манчестер Юнайтед», а ведь нельзя быть выше клуба.

Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью оказалось не самым приятным, поскольку не следует плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не могу рассуждать за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.

После такого интервью не было пути назад. Клуб и сам Роналду знали, что за «Юнайтед» он больше никогда не сыграет. Но о его достижениях в этом клубе стоит помнить. Роналду – один из величайших футболистов в истории «Ман Юнайтед». Жаль, что все завершилось таким образом, но это футбол.