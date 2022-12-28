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Эвра: «Интервью оказалось не самым приятным, но Роналду — человек»

вчера, 17:28

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Не могу сказать, было ли это решение оптимальным, но мне кажется, что и клуб, и Криштиану счастливы, ибо это была непростая ситуация. Существовало немало разногласий. Думаю, о Криштиану Роналду говорили даже больше, чем о «Манчестер Юнайтед», а ведь нельзя быть выше клуба.

Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью оказалось не самым приятным, поскольку не следует плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не могу рассуждать за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.

После такого интервью не было пути назад. Клуб и сам Роналду знали, что за «Юнайтед» он больше никогда не сыграет. Но о его достижениях в этом клубе стоит помнить. Роналду – один из величайших футболистов в истории «Ман Юнайтед». Жаль, что все завершилось таким образом, но это футбол.

Ранее появилась информация о возможном будущем Роналду.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:05
Я же говорю что это неправильно. Но он не бил его. Можно подумать он избивал его. Не преувеличивай. Эден азар тогда вообше детоубийца.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Ты сам то понимаешь о чём пишешь?
По твоей логике Роналду можно бить некоторых детей из-за того, что он помогает тысячам! Может у него ещё разрешённый процент битья детей есть?
Сразу вспоминается как бандюги в 90-х годах помогали детдомам, а потом убивали людей делая детей сиротами, а иногда и детей убивали вместе с родителями
Получается все их деяния по твоей логике оправдываются так как они помогали детдомам и строили церкви к тому же.
Не, тут ты не сможешь Роналду оправдать.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 22:09, ред.
Вот видишь ты из пальца высасываешь то чего нет и сам не знаешь. Налоги не платит все пытаются но благотворительность на это не влияет. Тем болле благотворительность палестинцам. Это был неправильный поступок разбить телефон но где ты увидел что он бил ребенка там? И еще как можно было определить что он бил именно инвалида. У ребёнка на лице не написано что он аутист тем более роналду там шел с опушенной головой. Но еще раз повторю это неправильно то что разбил телефон но почему ты не вспоминаешь тех детей которых он обрадовал их тысяче есои что.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:21
Удачи Вам, с наступающими праздниками!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:54
А человек ли?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:55, ред.
ЦСКА 06 Наверное заниматься благотворительностью и одновременно бить детей с заболеванием аутизмом благородное дело...

Но вот загвоздка - благотворительностью он занимается с умыслом о своём величии и чтобы налоги поменьше платить, а бить детей-инвалидов это настоящая суть человека.
Как говориться, почувствуй разницу!!!

Придумай оправдание избиению ребёнка-инвалида.
Elliada
Elliada
вчера в 18:52
Балласт ушел. Тема закрыта. МЮ по нему горевать не будет. Побеждают и Слава Богу!
cska1948
cska1948
вчера в 18:40
Попытка Рона вернутся в МЮ только подтвердила правоту поговорки о том, что нельзя ДВАЖДЫ войти в одну реку.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:18
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:04
    Для него уже давно личные интересы выше клубных. А так быть не должно ни в коем случае...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:00
    Все мы человеки, но как человек он полное ничтожество, зажравшийся нарцисс!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 17:54
    Просто не надо завидовать,а играть в футбол.
    Гость
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