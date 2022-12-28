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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого»

вчера, 16:35

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал об отношении в Европе к России.

Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.

Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 09:32
А французы - самая вонючая нация. Они даже были вынуждены придумать парфюмерию.
протон
протон
вчера в 22:52
Самюэля вспоминают в России только добрым словом. И он это чувствовал находясь в России на протяжении всего времени. Спасибо, Самюэль за взаимность.
ABir
ABir
вчера в 21:09
Глубокое уважение Самуэль и за игру в Спартаке, и за его независимое мнение о России. Удачи ему в Марселе!
pomor45
pomor45
вчера в 20:22
Это с французами так ещё Наполеон своими впечатлениями поделился.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:07
Как бы мы не подкалывали спартачей, но Жиго один из самых добротных легионеров в РПЛ.
Ещё хочу отметить, что он боец до мозга костей, всегда лез в самое пекло за своих.
А особенно понравилось, когда все начали бежать Жиго остался, да не просто остался, он заключил контракт с Марселем (за пол года до конца контракта можно) и мог спокойно уехать, но он отработал контракт со Спартаком до конца!!!
Да и сейчас на волне агрессии не стал подстраиваться, а сказал правду.

К Жиго от меня только уважение, достойно, мужик!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:59
Доля правды есть в этом высказывании
karnager
karnager ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 18:14
а женщины воняют и не бреют подмышки
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:57
– Говорят, у вас в России пьяные медведи по дорогам ходят?
– Врут, нет у нас дорог!
BagioR
BagioR
вчера в 17:47
А европы нету есть Европа))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:39, ред.
Тогда Франция-страна, где картавые жрут лягушек направо и налево)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:15
В некоторых частях страны они действительно очень даже могут ходить вблизи населённых пунктов.
Знатог
Знатог
вчера в 17:15
да, он прав, это холодная страна, где люди не слишком приветливы.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:14
Странно, что бродячих медведей на улицах Москвы не встретил:)
альсато
альсато
вчера в 16:59
выпей с россиянином-и узнаешь, кто ты и, что ты в этом мире))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:56
Нормальный человек. Адекватный. Лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать.
minamata
minamata
вчера в 16:52
У России есть шанс реванша.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
И сам Самуэль оставил о себе теплые воспоминания.
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