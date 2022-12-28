Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого»

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго рассказал об отношении в Европе к России.
Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.
Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор.
– Врут, нет у нас дорог!
– Врут, нет у нас дорог!
Ещё хочу отметить, что он боец до мозга костей, всегда лез в самое пекло за своих.
А особенно понравилось, когда все начали бежать Жиго остался, да не просто остался, он заключил контракт с Марселем (за пол года до конца контракта можно) и мог спокойно уехать, но он отработал контракт со Спартаком до конца!!!
Да и сейчас на волне агрессии не стал подстраиваться, а сказал правду.
К Жиго от меня только уважение, достойно, мужик!!!
Ещё хочу отметить, что он боец до мозга костей, всегда лез в самое пекло за своих.
А особенно понравилось, когда все начали бежать Жиго остался, да не просто остался, он заключил контракт с Марселем (за пол года до конца контракта можно) и мог спокойно уехать, но он отработал контракт со Спартаком до конца!!!
Да и сейчас на волне агрессии не стал подстраиваться, а сказал правду.
К Жиго от меня только уважение, достойно, мужик!!!