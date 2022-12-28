Жиго: «У России в Европе имидж страны из прошлого»

Защитник «Марселя» рассказал об отношении в Европе к России.

Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление. Но всё оказалось совсем не так, внешность бывает обманчива.

Я приехал и увидел приветливых и очень хороших людей. Искренне рад, что сделал такой выбор.