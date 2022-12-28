Кокорин планирует создать медиафутбольный клуб

Нападающий «Ариса» хочет создать медиафутбольный клуб. Игрок дал комментарий по этому поводу.

Смотри, мой брат и еще куча ребят, с кем я раньше играл, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры. Я им тогда сказал, что ничего не буду делать – сказал им заниматься, находить спонсоров.

В зависимости от бюджета я им помогу. Будет большой бюджет – я вам соберу самую медийную команду, которая даст просмотры, которых ни у кого не было, я в этом уверен. Я даже знаю, кто бы это смог сделать. По просмотрам я бы порвал медиалигу.