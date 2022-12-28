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Кокорин планирует создать медиафутбольный клуб

вчера, 21:31

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин хочет создать медиафутбольный клуб. Игрок дал комментарий по этому поводу.

Смотри, мой брат и еще куча ребят, с кем я раньше играл, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры. Я им тогда сказал, что ничего не буду делать – сказал им заниматься, находить спонсоров.

В зависимости от бюджета я им помогу. Будет большой бюджет – я вам соберу самую медийную команду, которая даст просмотры, которых ни у кого не было, я в этом уверен. Я даже знаю, кто бы это смог сделать. По просмотрам я бы порвал медиалигу.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:29
"Мой брат и еще куча ребят, с кем я раньше играл, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры"

А скромные такие ребята у него в друзьях. Именно из-за такого окружения мы и теряем таланты. Халявное бабло, с*ка....
протон
протон
сегодня в 00:26
объявляем конкурс на название
12 стульев
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 23:17
)
Boricku
Boricku
вчера в 23:17
Кокоринча красава, забивака ! Поведёт клуб к победам !
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:13
Откроет свою Лигу Экстремального Футбола, будет смесь футбола и реслинга, со стульями, мусорными баками и валянием в грязи.
Добавит новый тип футбольного матча - Королевская Битва. Начинают матч 22 человека, каждый сам за себя, побеждает тот, кто последний останется стоять на ногах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:29
Только "рвать" без стульев пожалуйста!
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