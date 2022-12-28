Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаБразилия. Серия А 2023

«Сантос» обновил эмблему клуба в честь Пеле

сегодня, 08:53

«Сантос» обновил клубную эмблему.

На логотип добавится корона — в честь легендарного бразильца Пеле, выступавшего за клуб. Команда будет играть в форме с обновлённой эмблемой в сезоне 2023.

«Сантос» обновил эмблему клуба в честь Пеле «Сантос» обновил эмблему клуба в честь Пеле

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» хочет установить статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс»
Вчера, 22:50
Айртон в клубе мечты, экс-игрок «Краснодара» выходит против Месси. Приключения экс-легионеров РПЛ
Вчера, 21:36Максим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии1
Комната, в которой Месси проживал во время чемпионата мира, станет музеем
Вчера, 19:57
Игроки «Копенгагена» сыграли в регби на инвалидных колясках
26 декабря
СлухиМбаппе выставил перед руководством ПСЖ ряд условий
26 декабря
В мексиканском клубе отметили Рождество с отсылкой ко временам пандемии
26 декабря Видео
Сортировать
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 16:16
Аргументов конечно же нет
witynchik
witynchik
сегодня в 16:13
Король футбола один и навсегда - Пеле!!!!!!!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ej8n44sgpqsf (раскрыть)
сегодня в 13:08
А причём здесь Месси?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:46
Без комментариев. Только респект!
Трижды поднимал Кубок мира к звёздам!
У остальных просвет кишки тонок)
Squirrel96
Squirrel96 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:38
спасибо, исправлено.
pomor45
pomor45
сегодня в 12:18
Поддержка короля футбола хорошая, но запоздалая. Следовало сделать это, когда Пеле прекратил играть.
ej8n44sgpqsf
ej8n44sgpqsf
сегодня в 12:04
Король прежний - Пеле...
Разговоры о Месси в этой роли не имеют оснований.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:05
Симпатичная эмблема,не хуже старой!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:42
Эмблема хорошая. Конечно это надо было сделать пораньше. Главное чтобы Пеле смог выкарабкаться из лап болезни.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:26
Здоровья королю футбола,и благодарность за поддержку
rhskmz
rhskmz
сегодня в 10:22
А почему про Авеланжа не вспомнили ?
drug01
drug01
сегодня в 09:54
Очень хорошая поддержка, здоровья королю футбола
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:53
В заметке о том, что Сантос изменил логотип при наведении курсора на Имя Пеле (выделено зелёным цветом) отражается описание не соответствующие Великому мастеру. Исправьте пожалуйста.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:24
Было бы красиво, если бы для него сборная взяла кубок мира, но случилось, что случилось
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:20
Главное,чтобы не забывали о человеке.Молодцы.
HOROVEL3
HOROVEL3
сегодня в 09:11
Легенде нужна большая поддержка. Браво.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:01
Все правильно сделали - дань уважения великому игроку и легенде миррового футбола. Болельщики Сантоса должны гордиться причастностью своей команды к судьбе Пеле.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 08:56
Они молодцы, легенда в плохом положении сейчас. Ему нужна поддержка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 