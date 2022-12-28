«Сантос» обновил эмблему клуба в честь Пеле

«Сантос» обновил клубную эмблему.
На логотип добавится корона — в честь легендарного бразильца Пеле, выступавшего за клуб. Команда будет играть в форме с обновлённой эмблемой в сезоне 2023.
«Сантос» обновил клубную эмблему.
На логотип добавится корона — в честь легендарного бразильца Пеле, выступавшего за клуб. Команда будет играть в форме с обновлённой эмблемой в сезоне 2023.
Трижды поднимал Кубок мира к звёздам!
У остальных просвет кишки тонок)
Трижды поднимал Кубок мира к звёздам!
У остальных просвет кишки тонок)
Разговоры о Месси в этой роли не имеют оснований.
Разговоры о Месси в этой роли не имеют оснований.