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Комната, в которой Месси проживал во время чемпионата мира, станет музеем

вчера, 19:57

Катарский университет в Дохе, где во время чемпионата мира 2022 проживала сборная Аргентины, превратит комнату Лионеля Месси в музей.

Сообщается, что аргентинец проживал в комнате B201, на ее двери размещена табличка, выполненная в цветах аргентинского флага и надписью «L. Messi». На данный момент неизвестно, когда будет открыт музей. Помимо этого, не сообщается, какие экспонаты будут там представлены. Скорее всего, внутреннее убранство комнаты останется неизменным со времени отъезда Месси из Катара.

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Все комментарии
np275fbyyd6k
np275fbyyd6k
сегодня в 00:01
Мавзолей ему постройте
Capral
Capral ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:24
Да мне всё-равно, если честно.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:06
В туалетной комнате через таинство омовения из святого источника особо преданных паломников будут принимать в служители культа мессии.
karnager
karnager
вчера в 22:48
Почти как у Шерлока Холмса 221B
Сергей Суханов
Сергей Суханов
вчера в 22:45
Самые яростные поклонники смогут даже поискать рукой в мраморном алтаре частички своего божества
Agamaga........
Agamaga........ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:41
Ошибочно допускаешь. Месси был бы в доле, если строил музей сам как это делает Роналду, а тут мы видим совершенно другой случай, когда хозяева сами решили из комнаты сделать своего рода музей.
А что до шума, так победа на ЧМ добавляет игроку то самое величие, когда из него начинают делать идола.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:34
Новости "двадцать лохматого века"
насмерть сразили футбольный хурал:
Здесь не ступала нога человека-
Месси тут яйца неделю чесал.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:32
Геша будет первым посетителем... Сделает запись в книге с пожеланиями.. А-ха-ха-ха..
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:31
Разминался...разгонялся)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:30
Это как у Классика: "Если звёзды зажигают... ну и дальше по тексту". Вполне допускаю, что и сам Месси будет в доле от этого музея. Вот только вопрос: а почему раньше не было столько шума, когда великий Месси, пешком проходил на двух предыдущих чемпионатах Мира???
Знатог
Знатог
вчера в 21:24
Мессиева комната, по Мессиевым местам...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:17
А Вы уверены что это ему не нужно? Может быть я что-то упустил, но чётких строгих слов протеста по этому поводу я от него не видел.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
shur
shur
вчера в 21:13
drug01
drug01
вчера в 21:08
Пожалуй это просто модная шумиха, пройдут годы и всё уйдёт
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Маразм крепчает !)
dok66
dok66
вчера в 20:58
Это уже точно лишнее ..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:54
Зачем Катару это?! Понимаю, Месси молодец, но он же не Ленин и это не Советский Союз...Да и самому Месси это не нужно...
Futurista
Futurista
вчера в 20:52
Шалаш Месси в катарском Разливе)...потом мавзолей в городе Фунес...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:38
Подули ветра фанатизма...!
Какую пыль они поднимут и что заметут на своем пути, превращаясь в курганы былых времён!?
Capral
Capral
вчера в 20:34
Ну а чего, кто-то и на этом бабло делать будет...
lotsman
lotsman
вчера в 20:32
Из Месси делают идола.
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