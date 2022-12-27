Комната, в которой Месси проживал во время чемпионата мира, станет музеем

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вчера, 19:57

Катарский университет в Дохе, где во время чемпионата мира 2022 проживала сборная Аргентины, превратит комнату в музей.

Сообщается, что аргентинец проживал в комнате B201, на ее двери размещена табличка, выполненная в цветах аргентинского флага и надписью «L. Messi». На данный момент неизвестно, когда будет открыт музей. Помимо этого, не сообщается, какие экспонаты будут там представлены. Скорее всего, внутреннее убранство комнаты останется неизменным со времени отъезда Месси из Катара.