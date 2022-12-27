«Арсенал» хочет установить статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс»

«Арсенал» планирует установить перед домашним стадионом «Эмирейтс» статую бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Она может появиться уже в 2023 году.
«Канониры» уже давно хотят отметить заслуги специалиста таким образом, однако тот покинул клуб в 2018 году, после этого он отказывался посещать матчи. Впервые это произошло на недавней игре с «Вест Хэмом» (3:1).
Венгер работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год. За этот период он три раза выиграл АПЛ, по 7 раз брал Кубок и Суперкубок Англии.
точно такую же как в фильме "Голый пистолет" на карнизе высотки.
точно такую же как в фильме "Голый пистолет" на карнизе высотки.
В принципе Венгер это эпоха для клуба думаю что заслуженно будет, только скульптора нормального найдите чтобы статуя получилась такая же крутая как у Фергюсона возле Олд Траффорд.
Арсенал и Арсен для многих в 21м веке стали синонимами. Никого более достойного статуи в новейшей истории просто нет.
Именно по его инициативе построили новый стадион и из за этого много лет жили по счетам, отказываясь от больших трансферов. Венгер Легенда Арсенала.
В принципе Венгер это эпоха для клуба думаю что заслуженно будет, только скульптора нормального найдите чтобы статуя получилась такая же крутая как у Фергюсона возле Олд Траффорд.
Арсенал и Арсен для многих в 21м веке стали синонимами. Никого более достойного статуи в новейшей истории просто нет.
Именно по его инициативе построили новый стадион и из за этого много лет жили по счетам, отказываясь от больших трансферов. Венгер Легенда Арсенала.