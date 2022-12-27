«Арсенал» хочет установить статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс»

1672170600

вчера, 22:50

«Арсенал» планирует установить перед домашним стадионом «Эмирейтс» статую бывшего главного тренера команды . Она может появиться уже в 2023 году.

«Канониры» уже давно хотят отметить заслуги специалиста таким образом, однако тот покинул клуб в 2018 году, после этого он отказывался посещать матчи. Впервые это произошло на недавней игре с «Вест Хэмом» (3:1).