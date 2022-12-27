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«Арсенал» хочет установить статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс»

вчера, 22:50

«Арсенал» планирует установить перед домашним стадионом «Эмирейтс» статую бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Она может появиться уже в 2023 году.

«Канониры» уже давно хотят отметить заслуги специалиста таким образом, однако тот покинул клуб в 2018 году, после этого он отказывался посещать матчи. Впервые это произошло на недавней игре с «Вест Хэмом» (3:1).

Венгер работал в «Арсенале» с 1996 по 2018 год. За этот период он три раза выиграл АПЛ, по 7 раз брал Кубок и Суперкубок Англии.

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Все комментарии
ywftyf5p4qz3
ywftyf5p4qz3
сегодня в 04:46
Это будет первая и единственная в мире статУя в пуховике
4e7xzyd76c6a
4e7xzyd76c6a
сегодня в 03:26
Старина Арсен это заслужил
FenixSL
FenixSL
сегодня в 02:19
отличная идея да
minai
minai
сегодня в 00:53, ред.
«Арсенал» хочет установить статую Венгера возле стадиона «Эмирейтс»
точно такую же как в фильме "Голый пистолет" на карнизе высотки.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 00:49
А рядом статую Шавки на лавке.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:27
Что-то долго они думают. Надо как МС, взяли и установили памятник Агуэро.
протон
протон
сегодня в 00:18
"В детстве я считал, что клуб называется Арсеналом, потому что его тренирует Арсен Венгер" (С).
В принципе Венгер это эпоха для клуба думаю что заслуженно будет, только скульптора нормального найдите чтобы статуя получилась такая же крутая как у Фергюсона возле Олд Траффорд.
Арсенал и Арсен для многих в 21м веке стали синонимами. Никого более достойного статуи в новейшей истории просто нет.
Именно по его инициативе построили новый стадион и из за этого много лет жили по счетам, отказываясь от больших трансферов. Венгер Легенда Арсенала.
shur
shur
сегодня в 00:06
...ну ребятушки, имейте совесть, сначала Месси в Париже!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:52
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:48, ред.
Достойно уважения и на мой субъективный взгляд вполне заслуженно.
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