Айртон в клубе мечты, экс-игрок «Краснодара» выходит против Месси. Приключения экс-легионеров РПЛ

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вчера, 21:36

Не у каждого все хорошо.

Сложно даже представить, сколько легионеров потеряют клубы РПЛ в случае, если РФС решит перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию. Российские команды еще до начала зимнего трансферного окна объявили о расставании с несколькими иностранцами. Рассказываем об игроках, которые уже длительное время играют за пределами России.

Айртон («Фламенго»)

А ведь казалось, что бразильский коллектив отказался от идеи выкупа защитника «Спартака» — об этом в августе сообщал вице-президент «Фламенго» Марсело Браз. Правда, с важной оговоркой – боссы не собирались подписывать футболиста за фиксированную в арендном соглашении сумму. Однако в итоге сделка все-таки состоялась – мечта латераля осуществилась.

Айртон счастлив выступать в Бразилии, что выливается в его статистику и игровое время. Крайний защитник регулярно появлялся в старте на матчах завершившегося чемпионата и радовал результативностью – за 27 встреч национального первенства он забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Вандерсон («Интернасьонал»)

Бразильский вингер с марта не находится в расположении «Краснодара». Все это время он в аренде играл за «Интернасьонал» и завоевал с командой «серебро» национального первенства.

При этом Вандерсон несильно потерял в игровой практике, выйдя на поле в 20 матчах чемпионата. Тренер доверяет ему привычную позицию на правом фланге атаки, а футболист отвечает результативностью – он забил 6 мячей и отдал 2 ассиста. Выдержал привычный для себя темп.

Начиная с января, Вандерсон на полноценной основе станет считаться игроком «Интернасьоналя» — бразильцы выкупили трансфер вингера. По данным источников, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро. «Быкам» эти деньги точно пригодятся.

Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб»)

Опорник, покинувший «Краснодар», смог получить вызов в сборную Польши на чемпионат мира 2022 даже из чемпионата Саудовской Аравии. Возможно, его взяли из соображений, что группе молодых игроков требуется опытный наставник, а Гжегож, выступавший за «Пари Сен-Жермен», может в этом помочь.

У поляка нет проблем ни со здоровьем, ни с формой – большинство матчей он проводит от свистка до свистка и иногда устраивает перформансы. Так, он положил дубль в ворота «Аль-Фейха» (2:1) и принес «Аль-Шабабу» 3 очка.

У Гжегожа до лета 2024 года продолжает действовать контракт с «Краснодаром», а этим летом он вернется в расположение команды – если «быки» не захотят его продать.

Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»)

Выступления за «Динамо» значительно повысили трансферную стоимость полузащитника (до 14 миллионов евро, по данным Transfermarkt), а летом он был арендован «Фейеноордом».

Чаще всего Шиманьски выходит под нападающим, но периодически появляется на флангах атаки. С шестью голами в 13 встречах чемпионата Нидерландов он является третьим бомбардиром клуба. Так что и на мировое первенство в Катар поехал заслуженно. Повезло и с тем, что Чеслав Михневич выпустил его в стартовом составе на матч 1/8 финала ЧМ против Франции – игра завершилась для поляков безальтернативным поражением, но Себастьяну будет, что вспомнить.

Юри Альберто («Коринтианс»)

Летом бразильцам пришлось отдать двух своих футболистов в аренду «Зениту», чтобы забрать 21-летнего форварда из Санкт-Петербурга.

В родном чемпионате у Юри дела пошли не сразу – лишь в девятом матче в составе «Коринтианса» удалось забить. Зато сразу трижды. Уже ближе к завершению первенства Альберто разошелся и в итоге забил 8 мячей в 20 играх чемпионата.

Теперь «Коринтианс» намерен оформить полноценный трансфер. По последним инсайдам, за форварда «Зенита» готовы отдать сразу двух молодых исполнителей: 19-летнего центрбека Робера Ренана и 22-летнего опорника Ду Кейроса.

Реми Кабелла («Лилль»)

Французский хавбек после ухода из «Краснодара» вернулся в родной чемпионат Франции, поиграл пару месяцев за «Монпелье», а летом подписал контракт с «Лиллем».

Реми на «отлично» справляется с функциями диспетчера, за 9 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1 отдал 5 голевых передач, а также забил 3 гола.

Виктор Классон («Копенгаген»)

В датском коллективе у шведа есть главное – практика в Лиге чемпионов. Вингер крайне полезен «Копенгагену» — во многом благодаря его мячу в ворота «Трабзонспора» команда оказалась в групповой стадии еврокубка. Да и в чемпионате Виктор настрелял уже 8 голов.

После чемпионства в предыдущем сезоне коллектив идет на третьем месте по итогам 17 туров. И у клуба хватает исполнителей в атаке, чтобы отыграть отставание в 8 баллов.

Алекс Крал («Шальке»)

Чех в лучшей своей форме был незаменимым элементом «Спартака» Тедеско, но в концепции Абаскаля уже есть два качественных бокс-ту-бокса, а Крал вряд ли будет мириться с ролью сменщика. Хотя такие размышления можно отложить до лета – сейчас он выступает за «Шальке» в Бундеслиге, причем делает это неплохо.

После неудачного опыта в «Вест Хэме» Алекс в немецком коллективе регулярно появляется в старте, выходя в связке с Томом Крауссом.

Правда, позиции самого «Шальке» Крала радовать не могут – «горняки» идут в зоне вылета, причем на последнем месте. Отставание от 15-й команды Бундеслиги составляет 5 очков, а за спиной почти половина чемпионата.