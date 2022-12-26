Мбаппе выставил перед руководством ПСЖ ряд условий

Нападающий Килиан Мбаппе готов остаться в ПСЖ, если руководство парижан выполнит ряд условий игрока. Футболист может уйти из парижского клуба либо летом 2023-го, либо в 2024 году, когда истекает его контракт.
Первое условие таково: ПСЖ продает Неймара. Парижане пытались продать бразильца еще прошлым летом, чтобы не ссориться с Мбаппе, но покупателя тогда не нашли из-за высокой зарплаты Неймара. Второе — трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, чье соглашение со «шпорами» действует до лета 2024 года. Третье — Зинедин Зидан станет главным тренером коллектива.