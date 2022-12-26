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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе выставил перед руководством ПСЖ ряд условий

вчера, 14:15

Нападающий Килиан Мбаппе готов остаться в ПСЖ, если руководство парижан выполнит ряд условий игрока. Футболист может уйти из парижского клуба либо летом 2023-го, либо в 2024 году, когда истекает его контракт.

Первое условие таково: ПСЖ продает Неймара. Парижане пытались продать бразильца еще прошлым летом, чтобы не ссориться с Мбаппе, но покупателя тогда не нашли из-за высокой зарплаты Неймара. Второе — трансфер нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, чье соглашение со «шпорами» действует до лета 2024 года. Третье — Зинедин Зидан станет главным тренером коллектива.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:58
с другой стороны Мбаппе в ПСЖ ценнее любых денег для шейхов. что им те 200 млн $, на эти деньги ничего не купишь. А так можешь перед менее удачливыми шейхами понтоваться, что у тебя в команде и Мбаппе и Месси и Неймар
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 22:54
и что он сделал на ЧМ мира?
протон
протон
вчера в 21:23
Обалдеть, стоит удовлетворить такие требования звезды, как закономерно последуют другие, ещё более крутые. Килиан, надо полагать, всё-таки не окончательно поехавший и отлично понимает, что требования невыполнимы. Просто решил уйти, но предварительно хорошо покуражиться.
Wizard 10
Wizard 10
вчера в 20:35
Рановато парнишка на голову сел. Единственное достижение - это чемпионат мира. Больше значимого он ничего не выиграл. В сравнении, кем были Месси и Рон в его возрасте? Каждый уже имел по ЗМ. Были топами в своих клубах и не раз держали ушастого в руках. Не помню чтобы кто-то из них условия ставил. Позже, когда стали нереально знаменитыми, возможно давили на свои клубы и их мнение учитывалось, если не было решающим.
А Мбаппе играет классно, не спорю. Коут, Адриано, тот же Неймар тоже классно играли/играют, но на этом все. Зазнаваться начинает рановато, простота нужна. Мбаппе не хочет играть за ПСЖ, это видно. Мамка не разрешает уезжать, а сынок пытается хоть как-то сделать так, чтобы его выгнали. Другого варианта не вижу. Не было такого, чтобы игрок за такой короткий, относительно, промежуток времени ставил столько условий клубу.
Ему нужен сильный клуб, где у руля не только люди с деньгами, но и за плечами которых стоят легенды прошлого, чтобы было понимание, как бы тут до тебя столько было высококлассных футболистов и после тебя будет, а твоя задача постараться встать с ними в один ряд. А там он понимает, что скорее он нужен ПСЖ, чем они ему. Деньги ты заработаешь, но ради этого ты стал футболистом? Не из-за огромного желания вписать своё имя в историю? Испытывать нереальные эмоции держа в руках ушастого, кубок мира, золотой мяч, бутсу да и любой другой значимый трофей. Вот к чему должен стремится нормальный футболист.
23zzksp95q49
23zzksp95q49
вчера в 20:29
Бедный Кейн, хочет не хочет но придется из АПЛ идти в Лигу 1
Predator94
Predator94 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:12
Бред. Мбаппе игрок вычочайшего уровня и где как не на чм это показать, тем более в финале хет трик сделать, многих таких знаете, которые устраивают хет трик в финале чм?
Predator94
Predator94
вчера в 20:12
Ему следовало перейти в реал
gx8sp5337skk
gx8sp5337skk
вчера в 19:51
Гнать его из ПСЖ! А если Месси и Неймар поставят условия? Скандалист и не более!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:33
Собака лает-караван идет.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 18:57
На лавку до конца контракта и.
Виталий Романчук
Виталий Романчук
вчера в 18:52, ред.
Что-то не понятно то здесь на сайте писали что готовы продать за 300-350 лямов то теперь условия. Получается Слышу звон но не знаю где он
Союзник противников
Союзник противников ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 18:46
А лучше в наказание в РПЛ,В "Химки".Вообще мир о нём забудет.
Союзник противников
Союзник противников ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:45
...берега...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:44
Дворняжка изволит тявкать,пора ей дать кнута,иначе вообще сорвётся с цепи.Черныш-Фу,на место!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:34
Мебаппе имеет право ставить условия. На сегодняшний день он лучший игрок мира. Он лучше сегодняшний Месси.
Мебаппе на следующий чемпионат мира будет рвать
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:31
Читая заголовок я думал он просить продать Месси.
Аспект
Аспект
вчера в 18:26
Судя по повадкам, Мбаппе просто оборзевший засранец.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:07
Вполне нормальные пожелания...
Месси еще убрали бы из состава.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52, ред.
Неожиданные пожелания...

Я думал он покреативней...
1.Купить за любые деньги Мартинеса..и отправить его в аренду..в Монгольскую Лигу...желательно не в высшую..
2.Чтоб Неймар сменил фамилию на Писарский..
3.Еще не придумал...за рулем...напишу позже...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:44
Пока эти трое футболистов в одном клубе ПСЖ не выиграет ЛЧ...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 16:37
А то есть финал ЧМ ты не видел, да и вообще турнир не смотрел? А то что Мбаппе играл за Монако и был чемпионом с Монако, и во многом благодаря Мбаппе тот Монако стал чемпионом...

З.Ы. То что у него может быть скверный характер и он сейчас диктует условия клубу, но этим занимались все большие звезды, а Мбаппе потенциально сейчас самый сильный футболист в мире...
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:33
Щенок открыл рот-продайте Камерунского Эму и снимите головную боль!!!
memphis
memphis
вчера в 16:27
Скоро мы будем говорить, что Роналду не так плох по характеру)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:20
Завтра Черепашонок пожелает чтоб ему Макрон на тромбоне сыграл на верхушке эйфелевой башни-а то уйдет ! Гнать его надо сейчас и скорее иначе ПСЖ от позора не отмоется никогда..
adekvat
adekvat
вчера в 16:16
Слушаю и повинуюсь, мой господин !
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:09, ред.
Зачем так сложно... Иди к Моргану... Расскажи про неуважение, условные бассейны и тебя уже зимой сбагрят... В Аль-Наср... К другу и кумиру... А ещё скоро в расположение клуба чемпион мира вернётся... Чего ж ты делать будешь?... Опять без толку по воротам пулять?... Посадят на скамейку... Геша это проходил... А-ха-ха-ха..
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:08
Зидан свободен, допустим его уговорили. Неймар, ладно, допустим его продали. А Харри Кейна как? У него же контракт, вообще его мнение спросили? А Леви? Просто так не продасть, запросить такую сумму, что шейхи сами передумают
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:59
После финала сам президент Франции успокаивал его. Мбаппе.в его сторону даже не посмотрел. Так что человек уже себе на уме...
Deville
Deville
вчера в 15:42, ред.
я так понимаю Месси все же показал кубок ЧМ в париже, раз француза так понесло. теперь вы понимаете, почему я, да и многие в финале ЧМ болели за Аргентину, чтобы этот шантажист не стал двух кратным ЧМ, чтобы Мбаппе еще больше не расперло от своего же высокомерия.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:29, ред.
самое умное решения для ПСЖ было бы продать Мбаппе именно сейчас, на пике его стоимости. потому что через годик другой Мбаппе будет что-то вроде Дембеле, Коутинье, кто там еще подавал надежды. Ну может быть и уровня Неймара, но с Месси и Роналду его уже не будут сравнивать. Мне вообще кажется, что весь мир какие-то дураки. Что такого сделал Мбаппе? Чем он лучше того же Суареса в его годы? Пусть перейдет в тот же Тоттенхем вместо Кейна и посмотрим, сможет ли он хотя бы на уровень Холланда выйти.
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