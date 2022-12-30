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Стали известны детали контракта, который «Милан» предложил Жиру

вчера, 18:55

«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Оливье Жиру.

По данным источника, стороны встретятся в первых числах января, чтобы обсудить новую сделку. «Россонери» готовы предложить французу соглашение до 2024 года с заработной платой в размере 3,2 млн евро за сезон (аналогичную зарплату Жиру получает в «Милане» сейчас), добавив ряд бонусов, которые будут зависеть от личных и командных достижений.

В текущей кампании Жиру провёл 19 матчей за «Милан», записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:58
Тут похоже деньги не главное.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:47
Пару сезонов ещё побегает!
Любoмир
Любoмир
вчера в 19:01
Помню, какой деревяшкой приезжал из Монпелье в Арсенал, как замена Робина Ван Перси, как Озил ему во время атак показывал рукой, куда бежать....:)..... а карьера у него как раскрылась после 30 лет. Умнейший игрок стал, и не только наконечник, но и как распаковщик. И на мой непрофессиональный взгляд, Жиру это один из лучших трансферов Милана за последние 10 -15 лет, как иинимум! Контракт очень Важен для него.... и Безусловно основной центр ФОРВАРД МИЛАНА! (вне зависимости кто перейдёт либо зимой либо летом в Милан в нападение ...)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:00
Думаю что договорятся,Жиру отличный футболист и он им нужен!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:58
Еще значит поиграет.
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