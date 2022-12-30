Стали известны детали контракта, который «Милан» предложил Жиру

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вчера, 18:55

«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим .

По данным источника, стороны встретятся в первых числах января, чтобы обсудить новую сделку. «Россонери» готовы предложить французу соглашение до 2024 года с заработной платой в размере 3,2 млн евро за сезон (аналогичную зарплату Жиру получает в «Милане» сейчас), добавив ряд бонусов, которые будут зависеть от личных и командных достижений.

В текущей кампании Жиру провёл 19 матчей за «Милан», записав на свой счёт 9 голов и 5 результативных передач.