Хесе рассказал о подробностях подписания Мбаппе нового контракта с ПСЖ

Экс-футболист ПСЖ Хесе, который сейчас выступает за «Анкарагюджю», поделился подробностями подписания нападающим Килианом Мбаппе нового договора с парижанами.
Ну, по поводу этой ситуации у меня сомнений нет, ибо он сам мне рассказал. Он сказал мне, а я передал другим — тем, кто говорит по-испански. Думаю, это было напряжение личного характера, а не профессионального. Все игроки принимают решения, они могут ошибаться.
Но посторонним не следует вмешиваться. Например, президент Франции не может попросить тебя не идти куда-то, а остаться. Я думаю, Мбаппе ощущал скорее личный дискомфорт, чем профессиональный.
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В редактировании команды воспользуйтесь контекстным меню, нажав правой кнопкой мыши на игроке и выбрав соответствующий пункт.