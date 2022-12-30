Хесе рассказал о подробностях подписания Мбаппе нового контракта с ПСЖ

Экс-футболист ПСЖ , который сейчас выступает за «Анкарагюджю», поделился подробностями подписания нападающим нового договора с парижанами.

Ну, по поводу этой ситуации у меня сомнений нет, ибо он сам мне рассказал. Он сказал мне, а я передал другим — тем, кто говорит по-испански. Думаю, это было напряжение личного характера, а не профессионального. Все игроки принимают решения, они могут ошибаться.

Но посторонним не следует вмешиваться. Например, президент Франции не может попросить тебя не идти куда-то, а остаться. Я думаю, Мбаппе ощущал скорее личный дискомфорт, чем профессиональный.