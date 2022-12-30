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Хесе рассказал о подробностях подписания Мбаппе нового контракта с ПСЖ

сегодня, 10:44

Экс-футболист ПСЖ Хесе, который сейчас выступает за «Анкарагюджю», поделился подробностями подписания нападающим Килианом Мбаппе нового договора с парижанами.

Ну, по поводу этой ситуации у меня сомнений нет, ибо он сам мне рассказал. Он сказал мне, а я передал другим — тем, кто говорит по-испански. Думаю, это было напряжение личного характера, а не профессионального. Все игроки принимают решения, они могут ошибаться.

Но посторонним не следует вмешиваться. Например, президент Франции не может попросить тебя не идти куда-то, а остаться. Я думаю, Мбаппе ощущал скорее личный дискомфорт, чем профессиональный.

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alexgurzan
alexgurzan ответ Anonymus123 (раскрыть)
сегодня в 11:12
Добрый день.
В редактировании команды воспользуйтесь контекстным меню, нажав правой кнопкой мыши на игроке и выбрав соответствующий пункт.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:02
Спасибо за разьяснение.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:00
Уже достали этим Мбаппе,оставили бы в покое.
Гость
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