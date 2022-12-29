Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» добился прогресса в переговорах по новому контракту с Канте

вчера, 20:09

Полузащитник Нголо Канте может остаться в «Челси».

По данным источника, «синие» достигли положительного прогресса в переговорах по новому контракту с французом. Скорее всего, лондонский клуб заключит новую сделку с игроком до лета, когда он станет свободным агентом.

Кроме того, в январе или в летнее трансферное окно «Челси» хочет подписать нового полузащитника. Это будет или Энцо Фернандес из «Бенфики», или Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Карраскаля заверил, что полузащитник не покинет ЦСКА
Вчера, 18:02
Слухи«Милан» продлит контракт с Жиру
Вчера, 11:35
ОфициальноВерратти продлил контракт с ПСЖ
Вчера, 00:28
СлухиСтали известны подробности соглашения Лантратова с «Локомотивом»
28 декабря
ОфициальноМориясу продлил контракт со сборной Японии
28 декабря Фото
ОфициальноБлинд покинул «Аякс»
27 декабря
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:01
Лучшая новость за зиму от Челси.
Даже играющий матч через 3 Канте явно полезнее любого Жоржа или Галлахера.
Челси необходимо приложить усилия для того, чтобы Канте остался. Он сильнее любого полузащитника англичан. Игрок топовый же
Таганский
Таганский
вчера в 21:15
Значится, Роналду в Челси не будет - "семерочка" забронирована за Канте..))
Romeo 777
Romeo 777 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 21:00
Он выше и не хочет. Готов на понижение даже, но ему нужен контракт на 3 года.
Челси предлагал 1+1
Каким бы он не был крутым, но к сожалению второй сезон подряд в основном лечится.
Но я за то, чтобы продлили. Верю в него.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 20:16
Он ещё поиграет на выском уровне в этом я не сомневаюсь,а вот терять лучшего опорника в мире свободным агентом,это было бы крайне глупо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:13
Канте порыпался, порыпался, а зарплату выше никто не даёт.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 