«Челси» добился прогресса в переговорах по новому контракту с Канте

1672333777

вчера, 20:09

Полузащитник может остаться в «Челси».

По данным источника, «синие» достигли положительного прогресса в переговорах по новому контракту с французом. Скорее всего, лондонский клуб заключит новую сделку с игроком до лета, когда он станет свободным агентом.

Кроме того, в январе или в летнее трансферное окно «Челси» хочет подписать нового полузащитника. Это будет или из «Бенфики», или из «Боруссии» Дортмунд.