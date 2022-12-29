«Челси» добился прогресса в переговорах по новому контракту с Канте

Полузащитник Нголо Канте может остаться в «Челси».
По данным источника, «синие» достигли положительного прогресса в переговорах по новому контракту с французом. Скорее всего, лондонский клуб заключит новую сделку с игроком до лета, когда он станет свободным агентом.
Кроме того, в январе или в летнее трансферное окно «Челси» хочет подписать нового полузащитника. Это будет или Энцо Фернандес из «Бенфики», или Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.
Даже играющий матч через 3 Канте явно полезнее любого Жоржа или Галлахера.
Челси необходимо приложить усилия для того, чтобы Канте остался. Он сильнее любого полузащитника англичан. Игрок топовый же
Даже играющий матч через 3 Канте явно полезнее любого Жоржа или Галлахера.
Челси необходимо приложить усилия для того, чтобы Канте остался. Он сильнее любого полузащитника англичан. Игрок топовый же
Челси предлагал 1+1
Каким бы он не был крутым, но к сожалению второй сезон подряд в основном лечится.
Но я за то, чтобы продлили. Верю в него.
Челси предлагал 1+1
Каким бы он не был крутым, но к сожалению второй сезон подряд в основном лечится.
Но я за то, чтобы продлили. Верю в него.