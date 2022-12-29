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Верратти продлил контракт с ПСЖ

сегодня, 00:28

Полузащитник Марко Верратти подписал новое соглашение с ПСЖ. Договор будет действовать до 2026 года. Игрок высказался по данному поводу.

Я невероятно горжусь тем, что продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который стал для меня вторым домом.

С самого начала моей карьеры здесь я ощущал поддержку клуба и болельщиков, и я им очень благодарен за это. Я не сомневался в том, что моя история будет написана здесь. Я хочу выиграть с клубом еще много титулов.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:44
По сути это сугубо его дело. Но, вполне мог бы стать более значимым именем в мировом футболе поиграв в другом ТОП клубе в более конкурентной лиге и выиграв что-то.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:52
Прижился он в этом клубе.
gtqdfuxnrhq4
gtqdfuxnrhq4
сегодня в 06:34
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 04:59
    Скоро прейдётся ему памятник ставить возле стадиона
    протон
    протон
    сегодня в 00:39
    Уже в следующем сезоне выйдет на первое место по количеству матчей за Париж. Легенда клуба!
    Гость
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