Верратти продлил контракт с ПСЖ

Полузащитник подписал новое соглашение с ПСЖ . Договор будет действовать до 2026 года. Игрок высказался по данному поводу.

Я невероятно горжусь тем, что продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который стал для меня вторым домом.

С самого начала моей карьеры здесь я ощущал поддержку клуба и болельщиков, и я им очень благодарен за это. Я не сомневался в том, что моя история будет написана здесь. Я хочу выиграть с клубом еще много титулов.