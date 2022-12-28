Образцовый трансфер. «Ливерпуль» оформил приобретение звезды чемпионата мира за 48 часов

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«Манчестер Юнайтед» остался не у дел.

О трансфере уже объявил ПСВ , но «Ливерпуль» молчит

26 декабря в 12:47 по московскому времени известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» близок к заключению контракта с Коди Гакпо и согласованию трансфера с ПСВ . Спустя 8 часов СМИ были взбудоражены новой информацией – переход Гакпо согласован между голландским клубом и «Ливерпулем». Мерсисайдцы обогнали своих исторических конкурентов и забрали главную цель МЮ себе.

Коди был очень востребован на трансферном рынке – с ним связывался «Челси», а с «Юнайтед» велись серьезные переговоры, но они были перенесены на неопределенный срок. Гакпо рассказывал:

Я был близок к переходу летом. Мы несколько раз разговаривали с тен Хагом. В итоге сделка не состоялась и это огорчило меня, поскольку МЮ – один из крупнейших клубов мира.

Впервые интерес к Гакпо у «Ливерпуля» был проявлен еще в апреле, а уже в октябре у голландских журналистов появилась информация, что помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс убедил главного тренера в необходимости подписания Коди. По его словам, нападающий был недостающим звеном команды. Окончательное решение о приобретении футболиста было принято после мундиаля в Катаре. Похоже на то, что его игра лишь подкрепила убеждения Пепа Линдерса.

Видимо, немаловажную роль сыграл и капитан голландской сборной Вирджил ван Дейк. По информации Романо, Вирджил проводил беседы с Коди еще на чемпионате мира. Кроме того, первое время Гакпо будет гостить у ван Дейка, пока не найдет жилье в Мерсисайде. Да и, судя по всему, Вирджил знал о предстоящем трансфере заранее:

Я надеюсь, травмированные игроки смогут вернуться в скором времени, но еще мы ожидаем, что в нашем клубе появятся новые футболисты. Думаю, в «Ливерпуле» всегда приветствуется высокий класс.

Не прошло и двух часов, как генеральный менеджер ПСВ заявил, что голландцы и англичане не будут разглашать трансферную стоимость игрока, но обозначил, что продажа станет рекордной для ПСВ . Руководство завершило все бумажные работы еще в Boxing Day и дало разрешение на отправление Коди в Англию.

Несмотря на это, приблизительная стоимость трансфера все же появилась в руках у журналистов. Инсайдеры «Ливерпуля» сообщают, что клуб заплатит 37 млн фунтов, плюс 8 млн могут быть выплачены дополнительно в качестве бонусов. Стоимость сделки удивительна с учетом того, как Коди провел прошедший мундиаль. В ближайшее время ожидается проведение медобследования и объявления о подписании персонального контракта.

Борьба грандов за Гакпо была ожидаема

О талантах Коди Гакпо стало известно широкой общественности еще по ходу прошлого сезона. В предыдущей кампании игрок показывал высокую результативность, выступая за ПСВ , и поучаствовал в 34 голах за 46 матчей.

Текущий сезон Коди тоже проводит ударно – он лучший футболист топ-7 чемпионатов Европы по показателю гол+пас – 31 результативное действие в 24 матчах во всех турнирах за ПСВ . Позади него остались Холанд, Мбаппе, Месси и остальные.

К этому прибавляется и впечатляющее выступление на мундиале. Игрок стал лидером атаки «оранье» и одним из главных факторов выхода сборной из группы. Он трижды открывал счет в матчах: с Сенегалом (2-0), Эквадором (1-1) и Катаром (2-0). Причем все три мяча были забиты разными конечностями – левой и правой ногой, а также головой.

Коди Гакпо стал главной надеждой Луи ван Гала в финальной трети поля. Помимо участия в завершающих эпизодах, Гакпо способствует распределению мяча вместе с Френки Де Йонгом. Позиция Гакпо в сборной – под двумя нападающими. Зачастую это были Бергвейн и Депай.

Выступая на позиции свободной десятки в сборной, голландец двигается между линиями обороны соперника и по всему фронту атаки. Нередко происходит взаимозаменяемость троицы с целью спутать соперника – часто подобное происходит и у «Ливерпуля».

В ПСВ Гакпо выступал на позиции левого вингера, что при его росте может вызвать логичные вопросы. Рост Коди – 189 сантиметров, что не мешает ему исполнять все стандарты, как в клубе, так и в сборной. Голландец имеет впечатляющий процент точности кроссов – 44.8%.

Помимо умения отдать точную дальнюю передачу, у Гакпо в спектре умений значится отличный дриблинг, который основывается на мощи и скорости. Сам Коди рассказывал, что брал за пример Тьерри Анри:

Как и я, Тьерри Анри любил стартовать левым вингером. Обычно игроки моей позиции не очень высокие – Овермарс, Роббен. Поэтому я изучил очень много видео с Анри, проанализировал его манеру, движения, момент открываний – старался перенять все.

Гакпо готов к переходу в топ-клуб и «Ливерпулю» он точно пригодится

Если перед началом текущего сезона были сомнения относительно уровня игры Коди и его готовности к отъезду из Эйндховена, то после потрясающего старта и отличных выступлений на мундиале стало очевидно – он готов.

Выступления под руководством Луи ван Гала сделали Гакпо еще более разносторонним игроком, что очень ценится Юргеном Клоппом. Большинство игроков «Ливерпуля» способны сыграть сразу на нескольких позициях, и стоит ожидать, что голландца будут использовать в разных ролях.

Самое главное, что стоит подтянуть Коди при переходе в «Ливерпуль» — игра без мяча. Даже в ПСВ к нему нередко возникали вопросы относительно игры в обороне, но они были не столь актуальны из-за доминирующего футбола голландского клуба. В Англии будет иначе – «Ливерпуль» начинает свою оборону очень высоко, и первыми игроками, отвечающими за это, всегда были нападающие. Спортивный директор ПСВ Джон де Йонг дал комментарий:

Если сравнивать Гакпо с такими игроками, как Мане или Салах, ему еще многому нужно учиться. Они не только великолепные футболисты, но и выдающиеся работяги при прессинге и обороне – Гакпо в этом нужно прибавлять.

Но все же «Ливерпулю» был необходим нападающий прямо сейчас – на долгий срок вылетели Жота и Диас, Фирмино пропустит несколько матчей и здоровыми остались лишь Салах и Нуньес. О важности подписания говорил и Юрген Клопп еще перед матчем с «Астон Виллой»:

В прошлом январе мы подписали Диаса, что помогло во второй половине сезона. Было бы неплохо совершить что-то подобное, если это окажет положительный эффект.

С учетом того, что Коди очень вариативный игрок, стоит ожидать, что первое время он залатает дыру на левом фланге нападения «Ливерпуля», но со временем вполне возможна корректировка формации клуба с перемещением Коди на позицию десятки.

Когда остальные нападающие будут готовы, вполне возможно перестроение на расстановку в 4-2-3-1, ведь у клуба будет переизбыток атакующих игроков. Помимо подписания Гакпо, в «Ливерпуле» намерены продлить контракт с Бобби Фирмино и в случае успеха у команды наберется 6 высококлассных игроков атаки.