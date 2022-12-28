Тен Хагу жаль, что Гакпо не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 17:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован переходом нападающего в «Ливерпуль».

Вопрос поиска нападающего для МЮ остается актуальным. Наставник «дьяволов» сообщил о своем недовольстве руководству клуба, однако надеется, что у манкунианцев получится усилить линию нападения.