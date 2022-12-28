Тен Хагу жаль, что Гакпо не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг разочарован переходом нападающего Коди Гакпо в «Ливерпуль».
Вопрос поиска нападающего для МЮ остается актуальным. Наставник «дьяволов» сообщил о своем недовольстве руководству клуба, однако надеется, что у манкунианцев получится усилить линию нападения.
Переход Гакпо в стан «красных» не удивил тен Хага, ибо они с игроком являются клиентами одного и того же агентства. Но специалисту жаль, что все получилось именно так. Стоимость перехода голландского нападающего в «Ливерпуль» оценивается в 50 миллионов евро, на данный момент МЮ не может себе подобного позволить из-за непростой финансовой ситуации. Тен Хаг это понимает, он попросил клуб найти краткосрочную замену для Роналду.