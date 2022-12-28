Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хагу жаль, что Гакпо не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:37

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг разочарован переходом нападающего Коди Гакпо в «Ливерпуль».

Вопрос поиска нападающего для МЮ остается актуальным. Наставник «дьяволов» сообщил о своем недовольстве руководству клуба, однако надеется, что у манкунианцев получится усилить линию нападения.

Переход Гакпо в стан «красных» не удивил тен Хага, ибо они с игроком являются клиентами одного и того же агентства. Но специалисту жаль, что все получилось именно так. Стоимость перехода голландского нападающего в «Ливерпуль» оценивается в 50 миллионов евро, на данный момент МЮ не может себе подобного позволить из-за непростой финансовой ситуации. Тен Хаг это понимает, он попросил клуб найти краткосрочную замену для Роналду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноГакпо — футболист «Ливерпуля»
Сегодня, 00:16 Фото
ОфициальноФофана стал футболистом «Челси»
Вчера, 19:44
Образцовый трансфер. «Ливерпуль» оформил приобретение звезды чемпионата мира за 48 часов
Вчера, 00:37Адиль Абитиков в блоге Футбольный СкаутКомментарии9
ОфициальноКришито вернулся в «Дженоа»
27 декабря
ОфициальноПСВ продал Гакпо в «Ливерпуль»
27 декабря
Очоа — новый игрок «Салернитаны»
23 декабря
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 10:24
Не твой уровень, дорогой! Гакпо перешёл в более сильный клуб.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:16
Чего это он недоволен? Нашли же ему нападающего! Бетиньо! Чем не замена Роналду?)
протон
протон
вчера в 22:55, ред.
Манчестер Юнайтед сами вышли из переговоров (Гакпо сам это говорил в интервью). О какой краже вообще идёт речь? ну смешно ведь. В клубе 3-4 вингера левых, куда им пятый? (и не говорите что ГАкпо может быть форвардом - не может, он сыграл на этой позиции десяток игр в своей жизни).
minamata
minamata
вчера в 18:54
Клопп умнее вас.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:28
Летом Гакпо бортанули, теперь он в клубе с конкретикой, который не сопли жуёт, а покупают и не ждут с моря погоды
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:25
Так сами виноваты летом за 30 могли взять, а отдали 100 за Антони
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:22
Не всегда наши желания совпадают с другими хотелками
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 