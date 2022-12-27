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ПСВ продал Гакпо в «Ливерпуль»

сегодня, 01:38

ПСВ объявил о продаже нападающего Коди Гакпо в «Ливерпуль».

Стороны достигли договорённости о переходе игрока. 23-летний футболист в ближайшее время отправится в Англию, где ему предстоит пройти необходимые формальности перед завершением трансфера. Официальных заявлений о стоимости сделки пока не делается, но генеральный менеджер голландского клуба Марсель Брандс заявил, что это рекордный трансфер для ПСВ.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:10
Ого, вот это действительно мощная покупка!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:37
хорошее приобретение, надеюсь, что впишется в игру красных
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 09:33
Мне кажется , что Нуньес еще разыграется. Может не как Холланд. Потенциал есть у парня.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:30
У них есть Салах. Продлевают контракт с Фирмино. Основная ставка( пока провальная) на Нуньеса. + Жота + Диас.
Им бы в центр игрока.
Но зимой судя по всему ждать не приходится.
Gahi
Gahi ответ Сергей19 (раскрыть)
сегодня в 09:15
Гакпо за сборную Нидерландов играет, на групповой стадии чемпионата мира забил гол в ворота сборной Катара. В 1/4 играл против Аргентины основное время закончилось со счётом 2-2, по пенальти его команда проиграла. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро, ну а за сколько Ливерпуль договорился и заплатил, узнаем уже скоро. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 08:35
Молодцы Ливер.... все сделали без шума и пыли...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 08:33
Шикарное усиление для Ливерпуля. Теперь будем ждать, на сколько ярко Гакпо сможет себя проявить. Как мне кажется, он может заиграть на уровне Холанда.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:22
Куда его? В Ливерпуле и так много нападающих: Салах, Фирмино, Дарвин, Жота, Диас. Все хороши и на лавке сидеть не захотят. Теперь шестого форварда подписали. Лучше бы защитника купили.
adekvat
adekvat ответ Сергей19 (раскрыть)
сегодня в 08:19
За Нидерланды он играет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:07
Мощный трансфер совершил ливер, во всяком случае по игре на ЧМ очень впечатлил.
Сергей19
Сергей19 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 07:48
А он за какую сборную играет?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:41, ред.
Классный трансфер В обводке не плох, пас хороший, удар хороший, головой играть умеет, и главное универсален. Еще конечно не идеал, Но думаю Клопп сделает из него бриллиант
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:36
Парень очень перспективный, удачи ему в Ливерпуле!!!!!!!!!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:32
Да пока Реал, МЮ и другие желали его приобрести Ливерпуль-тихушники урвали.))
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 07:11
Супер трансфер! Импонирует игра этого молодого человека!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:50
Второй Нуньес
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:38
Вот вам и Ливерпуль, тихо спокойно провернул интересный трансфер! Многие писали о том, что Коди практически перешел в МЮ, а в итоге мы увидем его в составе Ливерпуля! Усиление ли это для красных? Думаю да! Игрок разноплановый, может сыграть и ценрфорварда, и левого вингера, и после возвращения в строй Диаса и Жоты у Клоппа не возникнет головной боли куда пристроить Гакпо, будет сильный конкурент для Дарвина! Думаю отработает те ~60 млн за которые его покупают.. . Удачи в АПЛ
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:14
Гакпо - несомненно усиление для Ливерпуля.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:10
Денежек наварили, молодцы! Не первый и не последний такой вот гакпо для них)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:54
Не знаю такого, но Клопп его выбрал.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:24
Главное что бы всех устраивало
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:19
Я думаю что это очень удачное приобретение для Ливерпуля.
ygzaswwxh6bs
ygzaswwxh6bs
сегодня в 02:37
Давно пора было Кодику на повышение двигать
протон
протон
сегодня в 01:44
Так же представитель ПСВ заявил, что этот трансфер будет рекордным для голландского клуба, но конкретную сумму он не раскрывает. А вообще Гакпо отправляли то в Мадрид, то в Юнайтед, а в итоге Ливерпуль тихо провернул весьма громкий трансфер, молодцы.
Атака укомплектована на годы вперёд, если эти чертовые травмы отпустят игроков. Желательно ещё подписать опорника в это окно, а летом глобально перестроить полузащиту.
Гакпо в ПСВ очень ярко из играл. По тем отрывкам, что попадались, это очень быстрый игрок, с определенной техникой и ударом. На ЧМ если честно ожидал большего, но он молод, за такие деньги это топ-трансфер.
Правда, от Нуньеса я тоже ожидал прорыва. А получили второго Энди Кэролла.
matrix333
matrix333
сегодня в 01:41
Браво Клопп, думает про будущее Ливера.
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