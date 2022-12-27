ПСВ продал Гакпо в «Ливерпуль»

ПСВ объявил о продаже нападающего Коди Гакпо в «Ливерпуль».
Стороны достигли договорённости о переходе игрока. 23-летний футболист в ближайшее время отправится в Англию, где ему предстоит пройти необходимые формальности перед завершением трансфера. Официальных заявлений о стоимости сделки пока не делается, но генеральный менеджер голландского клуба Марсель Брандс заявил, что это рекордный трансфер для ПСВ.
Им бы в центр игрока.
Но зимой судя по всему ждать не приходится.
Им бы в центр игрока.
Но зимой судя по всему ждать не приходится.
Атака укомплектована на годы вперёд, если эти чертовые травмы отпустят игроков. Желательно ещё подписать опорника в это окно, а летом глобально перестроить полузащиту.
Гакпо в ПСВ очень ярко из играл. По тем отрывкам, что попадались, это очень быстрый игрок, с определенной техникой и ударом. На ЧМ если честно ожидал большего, но он молод, за такие деньги это топ-трансфер.
Правда, от Нуньеса я тоже ожидал прорыва. А получили второго Энди Кэролла.
Атака укомплектована на годы вперёд, если эти чертовые травмы отпустят игроков. Желательно ещё подписать опорника в это окно, а летом глобально перестроить полузащиту.
Гакпо в ПСВ очень ярко из играл. По тем отрывкам, что попадались, это очень быстрый игрок, с определенной техникой и ударом. На ЧМ если честно ожидал большего, но он молод, за такие деньги это топ-трансфер.
Правда, от Нуньеса я тоже ожидал прорыва. А получили второго Энди Кэролла.