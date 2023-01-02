Победа «Спартака», активное участие ЦСКА. Итоги КП за декабрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.
В минувшем месяце лучшим стал поклонник «Спартака» ДСА, добившийся преимущества над вторым местом почти в 8000 очков. Серебряный призер конкурса — поклонник сборной Аргентины 1 984. Третье место взял пользователь Cat01 — третий. Также в топ-20 болельщики ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» — в декабре собралась интересная группа.
Наибольшим представительством отметились «Спартак» и «ЦСКА» — по три человека.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|ДСА
|23171
|2.
|1 984
|15200
|3.
|Cat01
|5065
|4.
|Gahi.
|3260
|5.
|shlomo
|2305
|6.
|Варвар7
|2094
|7.
|shlomo2
|917
|8.
|Obdulio Varela
|115
|9*.
|Звезда по имени Солнце
|0
|10*.
|протон
|0
|11*.
|Devjatiy
|0
|12*.
|Andrei Galash
|0
|13*.
|Ironigor
|0
|14*.
|volga.kot
|0
|15*.
|ПЕТЛЯ
|0
|16*.
|ПлеймейкерЪ.
|0
|17*.
|Maikl322
|0
|18*.
|ЦСКА ПЕРВЫЙ
|0
* — за счет доп. показателей.
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.
Лидером рейтинга стал alex2612. Начинается новый сезон конкурса, у преследователей фаворита вновь есть шансы на победу
|Пользователь
|ROI
|1.
|alex2612
|28
|2.
|Октябрь 1917
|26
|3.
|holms918
|25
|4.
|Kerri
|18
|5.
|pin_y
|18
|6.
|Тажутин Артур
|17
|7.
|Sosna69
|14
|8.
|Сигизмунд Кац
|12
|9.
|Звезда по имени Солнце
|11
|10.
|zooveterinar
|10