Победа «Спартака», активное участие ЦСКА. Итоги КП за декабрь

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вчера, 18:08

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

В минувшем месяце лучшим стал поклонник «Спартака» ДСА, добившийся преимущества над вторым местом почти в 8000 очков. Серебряный призер конкурса — поклонник сборной Аргентины 1 984. Третье место взял пользователь Cat01 — третий. Также в топ-20 болельщики ЦСКА , «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» — в декабре собралась интересная группа.

Наибольшим представительством отметились «Спартак» и « ЦСКА » — по три человека.

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга стал alex2612. Начинается новый сезон конкурса, у преследователей фаворита вновь есть шансы на победу