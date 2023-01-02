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Победа «Спартака», активное участие ЦСКА. Итоги КП за декабрь

вчера, 18:08

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за декабрь.

В минувшем месяце лучшим стал поклонник «Спартака» ДСА, добившийся преимущества над вторым местом почти в 8000 очков. Серебряный призер конкурса — поклонник сборной Аргентины 1 984. Третье место взял пользователь Cat01 — третий. Также в топ-20 болельщики ЦСКА, «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» — в декабре собралась интересная группа.

Наибольшим представительством отметились «Спартак» и «ЦСКА» — по три человека.

Итоги Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Спартак ДСА 23171
2. Аргентина 1 984 15200
3. Cat01 5065
4. Gahi. 3260
5. Оренбург shlomo 2305
6. Спартак Варвар7 2094
7. shlomo2 917
8. Спартак Obdulio Varela 115
9*. Локомотив Звезда по имени Солнце 0
10*. протон 0
11*. Devjatiy 0
12*. Зенит Andrei Galash 0
13*. ЦСКА Ironigor 0
14*. volga.kot 0
15*. ПЕТЛЯ 0
16*. ЦСКА ПлеймейкерЪ. 0
17*. Maikl322 0
18*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ 0

* — за счет доп. показателей.

Еще одним призером главного конкурса стал пользователь drug01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все пользователи из финальной группы имени Льва Яшина получают призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на шесть или три месяца. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером рейтинга стал alex2612. Начинается новый сезон конкурса, у преследователей фаворита вновь есть шансы на победу

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. alex2612 28
2. Октябрь 1917 26
3. Ростов holms918 25
4. ЦСКА Kerri 18
5. pin_y 18
6. Тажутин Артур 17
7. Sosna69 14
8. Сигизмунд Кац 12
9. Локомотив Звезда по имени Солнце 11
10. Ростов zooveterinar 10
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:34
Поздравляю всех победителей и организаторов конкурса КП с успешным окончанием года. Пусть наступивший новый год не тянется и не мчится. Пусть он уверенно выстраивается из череды приятных событий, из хороших дней. Желаю сюрпризов и счастья. Желаю любви и добра. Желаю здоровья и богатства. Желаю домашнего уюта и радостных встреч с дорогими людьми! Благополучия и успехов во всех начинаниях вам и вашим близким!
SOAD666
SOAD666
вчера в 20:37
Вам нужна новая мотивация в новом году - в январе, так у вас у всех есть 61100 причин, чтобы занять первое место в КП в конце января.
alexgurzan
alexgurzan ответ HOROVEL5 (раскрыть)
вчера в 19:46, ред.
Все призёры в итогах конкурса. Забаненные аккаунты в конкурсе не участвуют.
HOROVEL5
HOROVEL5
вчера в 19:30
И интересно, HOROVEL7 как получит свой приз за финальную игру КП в декабре 2022-го года, если не видно e-mail этого аккаунта, поскольку этот аккаунт забанили?
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:11, ред.
Спасибо организаторам КП - было интересно! Поздравляю победителей! И всех с Новым Годом!
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