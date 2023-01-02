Месси и Мбаппе в списке лучших. Итоги Fantasy за декабрь

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вчера, 17:45

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Фаворит конкурса ФК Галатасарай вновь одержал победу в конкурсе и обновил свой статус лидера соревнования.

В тройку призеров также вошли В — 12 и Maryia 22.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную декабря, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались сразу пять представителей Английской Премьер-Лиги. А пару форвардов сформировали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.