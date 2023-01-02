Месси и Мбаппе в списке лучших. Итоги Fantasy за декабрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Фаворит конкурса ФК Галатасарай вновь одержал победу в конкурсе и обновил свой статус лидера соревнования.
В тройку призеров также вошли В — 12 и Maryia 22.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|485
|2
|В — 12
|453
|3
|Maryia 22
|446
|4
|Reipas
|432
|5
|11 регион
|422
|6
|Чемпион
|417
|7
|SlavaReaL
|414
|8
|Нищеброды из Мадрида
|405
|9
|Uladim
|404
|10
|Jnusia
|399
|11
|внучата-
|395
|12
|МЕРВ
|391
|13
|beefs-de
|388
|14
|Rosol 12
|385
|15
|KWW 51
|379
|16
|Команда GeorgVIII
|374
|17
|Space Rangers
|371
|18
|ФК Иолотанец
|366
|19
|Декабрь 2022
|361
|20
|Street Judges
|353
|21
|ФК Уэска
|348
|22
|FC KAUNAS
|344
|23
|AIZ27
|343
|24
|Варяг
|335
|25
|Зенит Москва
|324
|26
|Ноябрь 2022
|323
|27
|Cucaraha
|320
|28
|Alean 2
|313
|29
|Пуффендуйцы
|312
|30
|11 Легион
|309
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную декабря, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце в числе лучших оказались сразу пять представителей Английской Премьер-Лиги. А пару форвардов сформировали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.