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Месси и Мбаппе в списке лучших. Итоги Fantasy за декабрь

вчера, 17:45

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Фаворит конкурса ФК Галатасарай вновь одержал победу в конкурсе и обновил свой статус лидера соревнования.

В тройку призеров также вошли В — 12 и Maryia 22.

Итоги Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 485
2 В — 12 453
3 Maryia 22 446
4 Reipas 432
5 11 регион 422
6 Чемпион 417
7 SlavaReaL 414
8 Нищеброды из Мадрида 405
9 Uladim 404
10 Jnusia 399
11 внучата- 395
12 МЕРВ 391
13 beefs-de 388
14 Rosol 12 385
15 KWW 51 379
16 Команда GeorgVIII 374
17 Space Rangers 371
18 ФК Иолотанец 366
19 Декабрь 2022 361
20 Street Judges 353
21 ФК Уэска 348
22 FC KAUNAS 344
23 AIZ27 343
24 Варяг 335
25 Зенит Москва 324
26 Ноябрь 2022 323
27 Cucaraha 320
28 Alean 2 313
29 Пуффендуйцы 312
30 11 Легион 309

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную декабря, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце в числе лучших оказались сразу пять представителей Английской Премьер-Лиги. А пару форвардов сформировали Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Месси и Мбаппе в списке лучших. Итоги Fantasy за декабрь

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:59
Поздравляю победителей и призёров конкурса Fantasy, но особенно хочется отметить команду "ФК Галатасарай" которая под руководством многолетнего тренера и начальника команды пользователя Шишанутого становилось многократным чемпионом данного турнира. Но, а если подводить суммарный итог года, то получается что команда является абсолютный победителем года выигравшая 9 месяцев в году и только в марте команда Уэска и в августе команда Rosol смогли составить конкуренцию и победить. К сожалению не опубликованы итоги за октябрь месяц, но даже это не сможет повлиять на результат абсолютного победителя года команды "ФК Галатасарай". И ещё, почему-то напротив команды исчезли имена пользователей под руководством которых команды показывают такие хорошие результаты "Своих героев нужно знать поимённо". Удачи всем, хороших результатов в новом году, прекрасного настроения и больших побед.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:56
Турки что творят !?!)
Гость
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