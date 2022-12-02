Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Семь игроков Бундеслиги в списке лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

сегодня, 12:22

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Вечный фаворит конкурса ФК Галатасарай доказал свой статус и в прошлом месяце, добившись убедительного преимущества над оппонентами. Также в тройку вошли 11 регион и Cucaraha.

Итоги Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 494
2 11 регион 456
3 Cucaraha 423
4 Чемпион 405
5 Зенит Москва 405
6 11 Легион 401
7 ФК Уэска 396
8 Reipas 395
9 В — 12 381
10 beefs-no 381
11 Варяг 370
12 Пуффендуйцы 369
13 Rosol 367
14 KWW 367
15 FC KAUNAS 365
16 Ноябрь 2022 364
17 Команда GeorgVIII 364
18 Иолотанец 363
19 Maryia 359
20 Ulad 357
21 МЕРВ 355
22 Alean 1 353
23 Space Rangers 351
24 ФК Иолотанец 349
25 внучата- 330
26 SlavaReaL 328
27 AIZ27 324
28 Октябрь 2022 317
29 Оборванцы из Мадрида 316
30 АНТОЗ 311

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную ноября, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце место в числе лучших оказались сразу семь представителей немецкой Бундеслиги.

Символическая сборная августа 2022

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Мерсисайдский триумф, дубль «Зенита» и «Ростова». Итоги КП за ноябрь
Сегодня, 12:11
Ловрен и Сперцян в компании Левандовского и Жиру. Итоги Fantasy за сентябрь
02 октября
Реванш «Ливерпуля» в дуэли с «Реалом». Итоги конкурса прогнозов
02 октября
Три игрока РПЛ, Неймар и Холанд в атаке. Итоги Fantasy за август
02 сентября
Триумф «Милана» и прорыв «железнодорожников». Итоги конкурса прогнозов
02 сентября
Акинфеев, Промес и Смолов в числе лучших. Итоги Fantasy за июль
02 августа
Все комментарии
minamata
minamata
сегодня в 12:47
Вы все молодцы, браво!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 