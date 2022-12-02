Семь игроков Бундеслиги в списке лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

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сегодня, 12:22

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.

Вечный фаворит конкурса ФК Галатасарай доказал свой статус и в прошлом месяце, добившись убедительного преимущества над оппонентами. Также в тройку вошли 11 регион и Cucaraha.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную ноября, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

В минувшем месяце место в числе лучших оказались сразу семь представителей немецкой Бундеслиги.