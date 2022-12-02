Семь игроков Бундеслиги в списке лучших. Итоги Fantasy за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за минувший месяц.
Вечный фаворит конкурса ФК Галатасарай доказал свой статус и в прошлом месяце, добившись убедительного преимущества над оппонентами. Также в тройку вошли 11 регион и Cucaraha.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|494
|2
|11 регион
|456
|3
|Cucaraha
|423
|4
|Чемпион
|405
|5
|Зенит Москва
|405
|6
|11 Легион
|401
|7
|ФК Уэска
|396
|8
|Reipas
|395
|9
|В — 12
|381
|10
|beefs-no
|381
|11
|Варяг
|370
|12
|Пуффендуйцы
|369
|13
|Rosol
|367
|14
|KWW
|367
|15
|FC KAUNAS
|365
|16
|Ноябрь 2022
|364
|17
|Команда GeorgVIII
|364
|18
|Иолотанец
|363
|19
|Maryia
|359
|20
|Ulad
|357
|21
|МЕРВ
|355
|22
|Alean 1
|353
|23
|Space Rangers
|351
|24
|ФК Иолотанец
|349
|25
|внучата-
|330
|26
|SlavaReaL
|328
|27
|AIZ27
|324
|28
|Октябрь 2022
|317
|29
|Оборванцы из Мадрида
|316
|30
|АНТОЗ
|311
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную ноября, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.
В минувшем месяце место в числе лучших оказались сразу семь представителей немецкой Бундеслиги.