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Пике может сыграть в испанской медиалиге

вчера, 17:41

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться на футбольное поле.

Это может произойти в испанской медиалиге. Бывший игрок «сине-гранатовых» является одним из организаторов соревнования Кингс Лига.

Во время 1-го тура, который состоялся 1 января, Пике во время стрима отвечал на вопросы о турнире. Помимо прочего, он рассказал о возможных нововведениях, а также правилах использования ВАР. В ходе разговора у Пике спросили: «Ну, шорты, наверное, ты уже не наденешь?» Пике засмеялся и ответил: «Всё может быть».

Пике завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2022 года.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:20
Никак не уймется.
r4t36x3wddk6
r4t36x3wddk6
вчера в 20:09
Да сыграет это точно. Вопрос лишь в том: за команду Агуэро или против?
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:30
Это уже не о футболе.
Это чтобы не забыли.
протон
протон
вчера в 18:03
Интересно, испанские деды тоже будут ныть чтобы им не тащили в ленту эту медиалигу?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Будет лучшим среди блогеров...
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