Пике может сыграть в испанской медиалиге

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вчера, 17:41

Экс-защитник «Барселоны» может вернуться на футбольное поле.

Это может произойти в испанской медиалиге. Бывший игрок «сине-гранатовых» является одним из организаторов соревнования Кингс Лига.

Во время 1-го тура, который состоялся 1 января, Пике во время стрима отвечал на вопросы о турнире. Помимо прочего, он рассказал о возможных нововведениях, а также правилах использования ВАР. В ходе разговора у Пике спросили: «Ну, шорты, наверное, ты уже не наденешь?» Пике засмеялся и ответил: «Всё может быть».

Пике завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2022 года.