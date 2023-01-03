Пике может сыграть в испанской медиалиге

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике может вернуться на футбольное поле.
Это может произойти в испанской медиалиге. Бывший игрок «сине-гранатовых» является одним из организаторов соревнования Кингс Лига.
Во время 1-го тура, который состоялся 1 января, Пике во время стрима отвечал на вопросы о турнире. Помимо прочего, он рассказал о возможных нововведениях, а также правилах использования ВАР. В ходе разговора у Пике спросили: «Ну, шорты, наверное, ты уже не наденешь?» Пике засмеялся и ответил: «Всё может быть».
Пике завершил профессиональную карьеру игрока в ноябре 2022 года.
Это чтобы не забыли.
Это чтобы не забыли.