Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Стала известна причина смерти Пеле

вчера, 23:37

Сегодня, 29 декабря, в 82 года умер «король футбола» Пеле. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн», который имеется в распоряжении источника, указывается смерть легендарного бразильца.

Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 МСК) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния (пациента).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пеле
Источник: tass.ru Фото: Твиттер УЕФА
Пеле не стало, но «Королем футбола» он остаётся
Сегодня, 00:29Сергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
В возрасте 82 лет умер «король футбола» Пеле
Вчера, 22:07
СлухиСостояние Пеле продолжает ухудшаться. Он прощается с семьёй
26 декабря
Карьера Де Хеа – трагедия. Вместо побед в ЛЧ и на ЧМ готовится играть за «Бетис»
26 декабряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии2
Врачи сообщили об ухудшении состояния здоровья Пеле
22 декабря
Безудержная харизма и невероятная левая. Умер один из символов любимой Серии А
17 декабряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 05:07
Пусть земля ему будет пухом! Очень жаль!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 02:18
Поистине, глаза плачут, а сердце печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу.Все от Бога,и к Нему возвращение!
minai
minai
сегодня в 01:35
Вот и прозвучал финальный свисток, твой матч окончен.. Прощай, Король.
Zak11
Zak11
сегодня в 01:04
Пеле хотел погонять мяч с Марадоной на небесах. Его желание сегодня осуществилось. К сожалению для нас, для всего мира. Ушла эпоха. Пеле чувствовал, что уходит. Со всеми попрощался. Великий футболист.
протон
протон
сегодня в 00:46
Буквально вчера смотрел видео, где они с Диего чеканят мяч на голове в эфире какого-то шоу. В этот момент они похожи были на пацанов малолетних во дворе, так же глаза горят, столько радости, а сами вроде уже дядьки такие не молодые.

Король навсегда! Кто бы что бы ни говорил, Пеле действительно считался и будет считаться Королем Футбола...
shur
shur
сегодня в 00:26
...Пеле как Элвис Пресли, как Юрий Гагарин, не легко, но прекрасно быть первым и неповторимым!!! С огромным почтением и чувством глубокой благодарности, приклоняю
колено перед Великим Мастером Коженного Мяча Эдсон Арантис ду Насименту...!!! Слава! Слава! Слава! Аминь...!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:07
Лол, он топовых европейских защитников типа Беккенбауэра умножал на ноль в очных встречах, при этом не играя в Европе, о чём тут вообще может идти речь? Или взять хотя бы финал ЧМ 1970, где он буквально разорвал лучшую оборону мира на тот момент. Король и есть Король, И никакие Марадоны и Месси, при всем к ним уважении, с ним не сравнятся.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:53
Рано или поздно это должно было произойти.
Какой он был футболист мнений много, для одних он тот кто забивал только бразильским второсортным клубам, для других легенда.
Но не смотря на мнения его имя знают все в мире. Это заслуживает уважение
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:44, ред.
Достойная жизнь, которая может служить образцом для любого, кто появился на свет.
И если есть что-то после смерти..., да будет так, чтоб дух этого гения обрёл новое тело.

P.S. Земля пухом одному из творцов футбола и мирового спорта.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:42
Страшная болезнь забрала его .
Царствие небесное тебе, Король 👑 футбола ⚽️ !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 