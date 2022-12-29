Стала известна причина смерти Пеле

Сегодня, 29 декабря, в 82 года умер «король футбола» Пеле. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн», который имеется в распоряжении источника, указывается смерть легендарного бразильца.
Клиника «Альберт Эйнштейн» с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 МСК) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния (пациента).
И если есть что-то после смерти..., да будет так, чтоб дух этого гения обрёл новое тело.
P.S. Земля пухом одному из творцов футбола и мирового спорта.
И если есть что-то после смерти..., да будет так, чтоб дух этого гения обрёл новое тело.
P.S. Земля пухом одному из творцов футбола и мирового спорта.
Король навсегда! Кто бы что бы ни говорил, Пеле действительно считался и будет считаться Королем Футбола...
Король навсегда! Кто бы что бы ни говорил, Пеле действительно считался и будет считаться Королем Футбола...