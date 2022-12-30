Пеле не стало, но «Королём футбола» он остаётся

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Величайший футболист покинул нас.

Легендарный Пеле умер в 82 года после продолжительной болезни. Это, бесспорно, величайший футболист всех времен, поскольку даже очень далекие от футбола люди любого поколения в любой точке мира в первую очередь вспомнят Пеле, когда речь зайдет об этой игре. Это для нынешнего поколения Месси и Роналду, например, больше на слуху, но если обобщать, то в мире синонимом футбола долго был и остается именно Пеле.

На счету Пеле невероятный мировой рекорд, пусть кто-то его и считает неофициальным, поскольку в то время далеко не каждый матч записывался на видео. Некоторые голы Пеле буквально реконструировались потом по рассказам очевидцев. Всего на его счету 1281 гол в 1363 матчах. Он начал свою блестящую карьеру подростком в «Сантосе», а завершил уже высокооплачиваемой легендой в «Нью-Йорк Космос».

Гениальный мальчик

Пеле начинал в детстве в клубе «Бауру» в Сан-Паулу под руководством бывшего игрока сборной Бразилии Вальдемара де Брито. Когда крупные клубы им заинтересовались, Пеле выбрал «Сантос» — бывший клуб своего наставника. В первой команде «Сантоса» Пеле дебютировал в 15 лет, 7 сентября 1956 года, забив свой первый из более чем тысячи голов в матче с «Коринтианс Санто Андре», который завершился победой со счетом 7:1.

Пеле обеспечивал «Сантосу» доминирование не только в Бразилии, но и за ее пределами. Он выиграл Кубок Либертадорес в 1962 и 1963 годах. Выход на уровень сборных себя ждать не заставил. Впервые футболку сборной Бразилии Пеле надел 9 июля 1957 года в матче против Аргентины на «Маракане» в 16 лет и девять месяцев. Тогда он забил первый из 77 голов в 92 матчах за свою страну. Правда, Бразилия проиграла со счетом 1:2.

Величайшим соперником Пеле в то время можно было считать легендарного португальца Эйсебио. Эта пара встретилась в Межконтинентальном кубке 1962 года, где встречались победители Кубка Либертадорес и Кубка европейских чемпионов. Победителем должен был стать только один. Пеле дважды забил, когда «Сантос» обыграл «Бенфику» со счетом 3:2 на «Маракане». Потом он сделал хет-трик в ответной встрече, завершившейся со счетом 5:2.

В Бразилии Пеле навсегда ассоциируется с футболкой «Сантоса», в составе которого он забил 619 мячей в 638 матчах. В сочетании с его заслугами перед сборной Бразилии Пеле заслужил звание лучшего футболиста в истории самой футбольной нации.

Герой чемпионатов мира

Пеле очаровал мир в 17-летнем возрасте, когда оформил дубль в матче со Швецией (5:2) в финале чемпионата мира 1958 года. Но ярче всего он блистал в плеяде звезд легендарной бразильской сборной 1970 года. Пеле в финале чемпионата мира в Мексике открыл счет в игре с Италией (4:1). История Пеле связала две эти величайшие сборные Бразилии. До сих пор футболке с номером «10» во всем мире, в любой команде придается сакральное значение, и ее еще нужно заслужить.

Очень часто спор о том, кто все же лучший футболист в истории, ведется в контексте успехов на чемпионатах мира. Пеле регулярно противопоставлялся аргентинец Диего Марадона, который принес своей стране титул чемпиона в 1986 году и с которым Пеле обещал сыграть на небесах в 2020 году. Аргентинцы могут предложить в качестве альтернативы и Лионеля Месси – новоиспеченного чемпиона мира. Но, например, от Марадоны Пеле отличало отсутствие многих темных сторон, которые были присущи Диего. Можно вспомнить хотя бы, как Марадону исключили с ЧМ -1994 за положительный тест на наркотики. А Месси до 2022 года регулярно терпел неудачи на чемпионатах мира.

У Пеле же в карьере три титула чемпиона мира. Больше нет ни у кого. И уже это делает его особенным, вне всяческих вкусовых споров. Хотя Пеле тоже переживал крупные неудачи на мировых первенствах. Например, на ЧМ -1966 он забил всего один мяч, поскольку Бразилия не вышла в плей-офф. Он покинул «Гудисон Парк» после поражения от Португалии (1:3), завернувшись в одеяло и хромая после череды фолов на нем. Его правое колено было перевязано. Во время матча он бился до последнего, превозмогая боль.

Эта травма колена имела предпосылки в первой игре с Болгарией. Там Пеле тоже жестко били по ногам. Он был настолько возмущен обращением со стороны соперников, что поклялся никогда больше не играть на чемпионатах мира. К счастью, затем отменил свое решение. И победа Пеле со сборной Бразилии на ЧМ -1970 стала пиком его карьеры. Он стал сердцем команды мечты, которая вошла в историю футбола. Пеле затмевал не менее великих футболистов, как вспышка сверхновой может заглушать свет миллионов звезд в галактике.

Магия всюду

Часто принято говорить, что сохранилось не так много подробных видеозаписей игры Пеле. Но тех, что сохранились, достаточно, чтобы оценить гениальность бразильца. Футбол был частью его природы, он сопровождал свои маневры на поле грацией и естественностью, вскрывая новый слой понимания игры.

Даже порой не завершившиеся голами действия Пеле восхищали своей гениальностью и тонкостью. На чемпионате мира в Мексике чуть ли не чаще его голов вспоминали два эпизода, когда Пеле не смог забить. Они до сих пор используются в качестве примеров мастерства, силы, элегантности, скорости и живости ума, которыми Пеле украшал игру.

Первый случай произошел на групповом этапе в игре с Чехословакией, когда Пеле в центральном круге вяло принял мяч и заметил вышедшего далековато из ворот голкипера соперника. Ловким неожиданным движением он метнул мяч по высокой дуге к воротам. Вратарь чуть не сошел с ума, но мяч пролетел в сантиметрах от створа.

Второй случай произошел в полуфинале против Уругвая. В том эпизоде Пеле мчался на всей скорости на передачу Тостао, а потом ловким движением увильнул от вратаря, позволив мячу также прошмыгнуть мимо. Голкипер превратился в манекена, но забить Пеле все-таки не смог – слишком малым оказался угол для удара.

Мировая икона

Пик карьеры Пеле пришелся на времена, когда не было такого безумного трансферного рынка, как сейчас. Сложно вообразить, какие бы суммы в наше время вертелись вокруг подобного футболиста. Точнее, не в наше время, а в то время, если перенести туда нынешние реалии. Это важно понимать, и именно поэтому спор о величайшем футболисте в истории не прекратится никогда.

Просто футбол меняется. И величие Месси, например, нельзя сравнивать с величием Марадоны, а их величие – с величием Пеле. Все сравнения должны происходить примерно в одну эпоху. Умозрительные переносы тут не работают. Но классифицировать человеческий мозг любит все подряд. Поэтому споры неизбежны, и они никогда не закончатся всеобщим примирением с единой позицией.

Но вернемся к рынку. Когда была создана Североамериканская футбольная лига, Пеле стал неизбежной мишенью – так можно было раскрутить идеально новый турнир. В центре внимания тогда был и легендарный немец Франц Беккенбауэр. Но Пеле добавил статуса и важности лиге, перейдя в 1975 году в «Нью-Йорк Космос».

Занавес его карьеры опустился в игре между «Космосом» и «Сантосом» в Нью-Йорке в октябре 1977 года. Пеле, возможно, был первой мировой суперзвездой в футболе. И эта репутация сохранилась даже после завершения карьеры. Простое упоминание его имени вызывает мысли о чем-то магическом и волшебном в футболе.

Жизнь после игры

После ухода из профессионального футбола Пеле использовал свое имя в различных международных организациях. Точнее, они использовали его статус, повышая свой авторитет привлечением Пеле к различным инициативам. Сотрудничество с ЮНЕСКО , ООН и другими организациями, представление Бразилии на закрытии Олимпиады-2012 – репутация Пеле работала и в 21-м веке, она работала до сего дня и будет работать дальше.

Болезни долго поедали жизненную силу Пеле. Он перенес несколько операций, выходил победителем из многих битв с недугами. Но они наваливались плотнее. Удары наносились отовсюду: почечная и сердечная недостаточность, проблемы с бедром, ковид, наконец, рак толстой кишки, диагностированный осенью 2021 года. И тогда первую атаку смертельной болезни Пеле отразил. Но второй попытки рак его добил, отняв жизнь. Однако статус «Короля футбола» у легенды уже никто не отнимет.