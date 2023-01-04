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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут»

сегодня, 00:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Борнмут» в матче 19-го тура АПЛ (3:0).

Каземиро открыл счет на 23-й минуте, Люк Шоу на 49-й удвоил преимущество команды, а на 86-й минуте Маркус Рэшфорд установил итоговый счет.

После матча «дьяволы» идут на 4-м месте (35 баллов), «вишни» расположились на 15-й позиции (16 баллов).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:59
    thppu5sbb4jf
    thppu5sbb4jf
    сегодня в 10:42, ред.
      Deville
      Deville
      сегодня в 09:42, ред.
      таких соперников надо побеждать, думаю в четверке должны закрепится. у роналду сейчас бомбит, ведь если бы слушал бы тен хага, то в следующем сезоне оказался в лч, но португалец выбрал другой путь, и вместо того, чтобы завершить карьеру на траффорде будет ее у арабов завершать, вот так бесславно закончится его путь.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      сегодня в 08:53
      МЮ после ухода в "Африку" гея-нарцисса уже другой.
      Не топ ещё, но уже на верном пути.
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 08:18
      Нужно срочно возвращать балласта. МЮ без него просто монстры. Уже закрепились на 4-м месте и от Сити отстают на 1 очко. Это не хорошо.
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 07:35
      МЮ увеличил свои шансы на попадание в ЛЧ.
      3ton
      3ton
      сегодня в 07:00
      Очередной матч МЮ Роналду затащил своим отсуствием .
      С победой фанатов МЮ
      rhskmz
      rhskmz
      сегодня в 06:27
      Повезло евреям !
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 04:52
      Хорошо сыграли и с заслуженной победой
      6p27wg6qndjk
      6p27wg6qndjk
      сегодня в 03:01
      Потихоньку приходит в себя МЮ
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 01:13
      С победой! Рэшфорд хорош 👍🏽
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      сегодня в 01:04, ред.
      Красавцы!!! С победой красные Дьяволы!!! GGMU!!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 00:58
      Ну так в принципе и должно быть
      Гость
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