«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут»

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сегодня, 00:55

«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Борнмут» в матче 19-го тура АПЛ (3:0).

Каземиро открыл счет на 23-й минуте, Люк Шоу на 49-й удвоил преимущество команды, а на 86-й минуте Маркус Рэшфорд установил итоговый счет.

После матча «дьяволы» идут на 4-м месте (35 баллов), «вишни» расположились на 15-й позиции (16 баллов).