«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» крупно переиграл «Борнмут» в матче 19-го тура АПЛ (3:0).
Каземиро открыл счет на 23-й минуте, Люк Шоу на 49-й удвоил преимущество команды, а на 86-й минуте Маркус Рэшфорд установил итоговый счет.
После матча «дьяволы» идут на 4-м месте (35 баллов), «вишни» расположились на 15-й позиции (16 баллов).
"МЮ после ухода в "Африку" гея-нарцисса уже другой.
Не топ ещё, но уже на верном пути."
Хахаха. А с Байкаловского акка ты более убедителен !!!!!!!!))))))))))
"МЮ после ухода в "Африку" гея-нарцисса уже другой.
Не топ ещё, но уже на верном пути."
Хахаха. А с Байкаловского акка ты более убедителен !!!!!!!!))))))))))
Не топ ещё, но уже на верном пути.
Не топ ещё, но уже на верном пути.
С победой фанатов МЮ
С победой фанатов МЮ