«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче Премьер-Лиги

«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).
На 19-й минуте Ибрахима Конате автоголом вывел хозяев вперед. Йоан Висса на 42-й удвоил преимущество команды. На 50-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен отыграл один гол, а на 84-й был установлен окончательный счет — забил Брайан Мбеумо.
После матча «Брентфорд» идет на 7-м месте в таблице чемпионата Англии (26 очков), «Ливерпуль» расположился на 6-й строчке (28 баллов).
Кто следующий ?
Дядя Юра сегодня будет устраивать Варфоломеевскую ночь особо "отличившимся"... Надо, надо малясь. Иначе публика Энфилда подобную пор*ог.раfию не простит (особенно в ЛЧ).
Вся тима "битлов" сегодня..., это нечто. Очень не хватало травмированных Жоты и Диаса - эти живчики могли бы погоду в нападении сделать.
Кто следующий ?
Дядя Юра сегодня будет устраивать Варфоломеевскую ночь особо "отличившимся"... Надо, надо малясь. Иначе публика Энфилда подобную пор*ог.раfию не простит (особенно в ЛЧ).
Вся тима "битлов" сегодня..., это нечто. Очень не хватало травмированных Жоты и Диаса - эти живчики могли бы погоду в нападении сделать.
Ливерпуль ничего не делал в первом тайме, пропустил два мяча, а потом прибавил на 10% и забил гол престижа. На этом все. На поле была одна команда и это был Брентфорд. Игра унылая в пешем темпе. Удручающее зрелище, такое же создает Тоттенхэм.
Ливерпуль ничего не делал в первом тайме, пропустил два мяча, а потом прибавил на 10% и забил гол престижа. На этом все. На поле была одна команда и это был Брентфорд. Игра унылая в пешем темпе. Удручающее зрелище, такое же создает Тоттенхэм.