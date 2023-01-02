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«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче Премьер-Лиги

вчера, 22:29
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).

На 19-й минуте Ибрахима Конате автоголом вывел хозяев вперед. Йоан Висса на 42-й удвоил преимущество команды. На 50-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен отыграл один гол, а на 84-й был установлен окончательный счет — забил Брайан Мбеумо.

После матча «Брентфорд» идет на 7-м месте в таблице чемпионата Англии (26 очков), «Ливерпуль» расположился на 6-й строчке (28 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт thisisanfield.com
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Все комментарии
myst5
myst5
сегодня в 02:53
За это и любим АПЛ
Ron09
Ron09 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:50
Погоди ты не спеши, мы ждём Клоппа на Бернабеу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:59
Что твориться с лидерами чемпионатов?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:05
Отвратительный матч красных....
Пчёлы заслуженно победили
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 00:01
Для МЮ всё ближе заветная четвёрка..
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Помнится, у нас разговор был по поводу Клоппа. Ты доказывал мне, что команда у Клоппа растет и развивается, я же, говорил, что Салах за эти годы у Клоппа не прогрессирует и тд. Я не хочу с тобой спорить, поскольку мало смотрю АПЛ и в этом вопросе, ты, больше меня видишь, и следишь за британским футболом. Но, есть один момент, в котором, я понимаю больше тебя. А именно. Я, Клоппа, помню много лет еще в Германии, до его приезда на Британские острова. Так вот, он- очень ограниченный тренер, не любящий, да и не умеющий креативить. Он- нетворческий человек, типичный немецкий тренер, без выдумки и фантазии. Его, и здесь, в Германии критиковали, когда он работал в Боруссии. И сколько бы ты его не защищал, лучше, он не станет. Я, никогда не буду говорить того чего не знаю, но, если речь заходит о немецком футболе, то здесь, я понимаю больше тебя. Не потому что я лучше разбираюсь в футболе, но потому что неплохо знаю немецкий футбол, хоть и не люблю его.
ABir
ABir
вчера в 23:43
Как-то от Ливерпуля вообще такого не ожидал, в АПЛ все перемешалось, стало трудно предсказуемо
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:39
Клопп уступил совершенно безвольно. Наверняка команда ему высказала потом в раздевалке. И за автогол, и вообще за все.
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:01
На классе!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:57
Брентфорд специалисты по ТОП клубам Англии.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:48
Юре не нужно, а можно в отставку. Все-таки ЛЧ взял в отличии от лысого.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:42
Новогодние подарки продолжаются. Такое ощущение, что фавориты просто отказываются играть после ЧМ.

Ливерпуль ничего не делал в первом тайме, пропустил два мяча, а потом прибавил на 10% и забил гол престижа. На этом все. На поле была одна команда и это был Брентфорд. Игра унылая в пешем темпе. Удручающее зрелище, такое же создает Тоттенхэм.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:40, ред.
Новогодние чудеса продолжаются: ТТХ, Ливерпуль, ПСЖ, Барселона...
Кто следующий ?

Дядя Юра сегодня будет устраивать Варфоломеевскую ночь особо "отличившимся"... Надо, надо малясь. Иначе публика Энфилда подобную пор*ог.раfию не простит (особенно в ЛЧ).
Вся тима "битлов" сегодня..., это нечто. Очень не хватало травмированных Жоты и Диаса - эти живчики могли бы погоду в нападении сделать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 22:40
Вот тебе и пироги
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:38
В Лигу Европы попасть будет за счастье, если не будет усиления.
Все таки Ньюкасл стабилен, а МЮ хоть мелочью, но забирает очки. Таких мощных команд чтобы сдвинуть МЮ и Ньюкасл нет в нижней части таблицы, остальные наверху.
Elliada
Elliada
вчера в 22:36
Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Ливерпуль начал с поражения. В прошлом матче выиграли с помощью двух автоголов, сейчас удача была на другой стороне. Дарвин, конечно, чудик. Ливерпулю нужно несколько толковых защитников, а не шестой нападающий. Ну и как всегда, Клопп ничего не сделал, никаких тренерских решений. Стоял и смотрел. Возможно пора ему в отставку.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:34
Пчелки удивительны. Унизили МЮ, обыграли МС и Ливерпуль, отобрали очки у Челси и ТТХ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Чемпионат АПЛ становится всё интересней - полно сенсаций.
SOAD666
SOAD666
вчера в 22:30
«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче Премьер-Лиги заслуженно.
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