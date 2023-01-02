«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 22:29

«Брентфорд» переиграл «Ливерпуль» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).

На 19-й минуте Ибрахима Конате автоголом вывел хозяев вперед. Йоан Висса на 42-й удвоил преимущество команды. На 50-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен отыграл один гол, а на 84-й был установлен окончательный счет — забил Брайан Мбеумо.

После матча «Брентфорд» идет на 7-м месте в таблице чемпионата Англии (26 очков), «Ливерпуль» расположился на 6-й строчке (28 баллов).