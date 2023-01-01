«Челси» не сумел обыграть «Ноттингем Форест»

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вчера, 21:22

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).

Лондонцы открыли счет на 15-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. Хозяева смогли отыграться после перерыва: на 63-й минуте отличился Серж Орье.

«Челси» после этого матча имеет 25 очков и идет 8-м. «Ноттингем Форест» занимает 18-е место с 14 очками.