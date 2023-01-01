«Челси» не сумел обыграть «Ноттингем Форест»

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).
Лондонцы открыли счет на 15-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. Хозяева смогли отыграться после перерыва: на 63-й минуте отличился Серж Орье.
«Челси» после этого матча имеет 25 очков и идет 8-м. «Ноттингем Форест» занимает 18-е место с 14 очками.
С такой игрой Челси не понимаю как они будут противостоять МС.. Понятно было, что этот сезон будет нелегким - смена владельца клуба, тренера,.. Не хотелось верить, что это так сильно повлияет на игру команды.. К сожалению, повлияло..
Ждем 5-е число.. Без особых надежд..
С такой игрой Челси не понимаю как они будут противостоять МС.. Понятно было, что этот сезон будет нелегким - смена владельца клуба, тренера,.. Не хотелось верить, что это так сильно повлияет на игру команды.. К сожалению, повлияло..
Ждем 5-е число.. Без особых надежд..
Он уже 4 месяца в команде, но игра всё хуже и хуже.
Боэли тоже пламенный привет, денег много, но траты не разумные, покупать переломанного Фофана за 80 млн, и Кулибали, который после СериАла не вывозит, а сейчас гнаться за Фернандесем, за которого хотят 120 млн…притом, что Челси забил всего 20 голов в АПЛ, это жесть
Он уже 4 месяца в команде, но игра всё хуже и хуже.
Боэли тоже пламенный привет, денег много, но траты не разумные, покупать переломанного Фофана за 80 млн, и Кулибали, который после СериАла не вывозит, а сейчас гнаться за Фернандесем, за которого хотят 120 млн…притом, что Челси забил всего 20 голов в АПЛ, это жесть