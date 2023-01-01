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«Челси» не сумел обыграть «Ноттингем Форест»

вчера, 21:22
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Челси» не смог обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).

Лондонцы открыли счет на 15-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. Хозяева смогли отыграться после перерыва: на 63-й минуте отличился Серж Орье.

«Челси» после этого матча имеет 25 очков и идет 8-м. «Ноттингем Форест» занимает 18-е место с 14 очками.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 01:17, ред.
Поттер строит середняк и по игре и по мышлению на поле. Одни и те же проблемы из матча в матч. И ноль работы над ошибками. Вот буквально одни и те же проблемы по списку. Жалкое зрелище...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:22
1 победа в 7-ми матчах....
SOAD666
SOAD666
вчера в 23:33
«Челси» не сумел обыграть «Ноттингем Форест»? Серьезно? Да НФ мог бы победить Челси, у него были больше моментов. «Челси» не сумел обыграть «Ноттингем Форест»...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:01
Похоже для Челси этот сезон потерян полностью.
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:42
О ничего себе, Орье еще в деле!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:14
Челси вошёл в пике..., из которого если и выйдет, то точно не с теми, кто его туда направил.
aq9x7xh4theh
aq9x7xh4theh
вчера в 21:48
Видно Новый год повлиял на результат
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:45, ред.
Поттер не дорос тренировать большой клуб.
Он уже 4 месяца в команде, но игра всё хуже и хуже.
Боэли тоже пламенный привет, денег много, но траты не разумные, покупать переломанного Фофана за 80 млн, и Кулибали, который после СериАла не вывозит, а сейчас гнаться за Фернандесем, за которого хотят 120 млн…притом, что Челси забил всего 20 голов в АПЛ, это жесть
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Поттер ➕️ англосаксонское руководство = убийство некогда великого клуба Абрамовича ➕️ Грановская !. И это уже факт , глядя на то как команда играет даже с аутсайдерами !(((
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:36
Немного курьезный гол забили "синие", далее полностью контролировали игру в первом тайме, но на второй тайм как будто забыли выйти.... Ноттингем в какой то момент взвинтил обороты и прижал "пенсионеров" к их воротам, а дальше и вовсе забили гол! По игре ничья скорее всего более справедливый результат. Работа Поттера вообще не видна....что он хочет построить в Челси вообще непонятно.... Была отладенная система при Абрамовиче и все работало как часы, пришли американские "бизнесмены" и все разрушили....а жаль
shlomo
shlomo
вчера в 21:29
Челси все дальше от еврокубков. Обидная ничья с 18-й командой АПЛ.... Стерлинг забил первым, но Орье вернул ничейный счет во втором тайме. Даже по ударам Ноттингем» был лучше – 12:7 ... Восьмое место, пять очков от еврокубковой зоны, поражения от Ньюкасла и Арсенала, теперь это. Не такой магии ждали от Поттера 👀
Таганский
Таганский
вчера в 21:28
Хочу похвалить лесников - молодцы, во 2-м тайме делали с Челси практически все, что хотели..
С такой игрой Челси не понимаю как они будут противостоять МС.. Понятно было, что этот сезон будет нелегким - смена владельца клуба, тренера,.. Не хотелось верить, что это так сильно повлияет на игру команды.. К сожалению, повлияло..
Ждем 5-е число.. Без особых надежд..
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:25
Это наказание твердолобому Поттеру , как и Тухелю , что надо в основе выпускать Зиеша. ЧМ показал, что Зиеш лидер решает.
Гость
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