В матче 17-го тура Лиги 1 ПСЖ проиграл «Лансу» со счетом 1:3.
«Ланс» открыл счет на 5-й минуте, когда забил Пшемыслав Франковски. На 8-й гости сравняли: отличился Уго Экитике. Однако еще до перерыва «Ланс» снова вышел вперед (Лоис Опенда провел свой мяч на 28-й минуте). Вскоре после начала второй половины «Ланс» забил еще один гол — Алекси Морис на 48-й минуте.
В составе ПСЖ отсутствовали Лионель Месси и Неймар, в то же время Килиан Мбаппе провел все 90 минут.
ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1, но все равно пока лидирует в таблице с 44 очками, «Ланс» — второй, у него 40 баллов.
Конечно можно сказать - тут же форум: кто что хочет, кто что думает (или хочет так думать), о том и пишет.
Каждому ведь в голову не пропихнёшь основы разделения труда, применительно к футболу: не каждый понимает, что например бомбардир это не плеймейкер/ложная десятка и что задачи у них разные, хоть и объединены они одной целью. Подавляющая часть просто тупо сравнивает одного с другим (например Роналду с Месси, либо Месси с Мбаппе) и выбирает ОДНОГО ИЗ ДВУХ на свой вкус, со всеми вытекающими...
Если обрисовать и спроецировать тутошние тёрки на мир моды (к примеру), то будет следующая комедия: кутюрье будет делать выбор между художником- дизайнером и мастером-выкройщиком на предмет кто из них лучше и круче.
P.S. Поэтому порой только и остаётся что задать наводящие вопросы..., почитать ответы, улыбнуться и... просто умолкнуть, ибо переорать антагонистов по обе стороны баррикад нереально, а главное - бестолку.
Конечно можно сказать - тут же форум: кто что хочет, кто что думает (или хочет так думать), о том и пишет.
Каждому ведь в голову не пропихнёшь основы разделения труда, применительно к футболу: не каждый понимает, что например бомбардир это не плеймейкер/ложная десятка и что задачи у них разные, хоть и объединены они одной целью. Подавляющая часть просто тупо сравнивает одного с другим (например Роналду с Месси, либо Месси с Мбаппе) и выбирает ОДНОГО ИЗ ДВУХ на свой вкус, со всеми вытекающими...
Если обрисовать и спроецировать тутошние тёрки на мир моды (к примеру), то будет следующая комедия: кутюрье будет делать выбор между художником- дизайнером и мастером-выкройщиком на предмет кто из них лучше и круче.
P.S. Поэтому порой только и остаётся что задать наводящие вопросы..., почитать ответы, улыбнуться и... просто умолкнуть, ибо переорать антагонистов по обе стороны баррикад нереально, а главное - бестолку.
Да ты чё ?! )))))) Про ЧМ мне особенно понравилось!
P.S. Кстати..., для твоей общей осведомлённости: у него обе ноги - рабочие.
Да ты чё ?! )))))) Про ЧМ мне особенно понравилось!
P.S. Кстати..., для твоей общей осведомлённости: у него обе ноги - рабочие.
Месси как раз показал, что может играть без Мбаппе. Вспомни начало сезона. Мбаппе был травмирован. Месси и Неймаром разрывали всех. Сначала выиграли Суперкубок Франции, потом несколько матчей Лиги 1. Забивали в каждой игре по 4-5 голов. Поэтому черепашка злился, требовал продать Неймара и толкал плечом Месси.
Месси как раз показал, что может играть без Мбаппе. Вспомни начало сезона. Мбаппе был травмирован. Месси и Неймаром разрывали всех. Сначала выиграли Суперкубок Франции, потом несколько матчей Лиги 1. Забивали в каждой игре по 4-5 голов. Поэтому черепашка злился, требовал продать Неймара и толкал плечом Месси.
Ну ты и хитрец!) Значит то, что Страсбург забил корявый гол, благодаря рикошету от ноги Маркиньоса и за счёт этого сравнял счёт - это нормально..., а пенку, которую забил Мбаппе на 96 минуте, это так - повезло! Умно, чувак, умно!
Благодаря пенальти, благодаря корявому отскоку, благодаря рикошету..., благодаря кочке на газоне. Ты когда прекратишь своими домыслами факты искривлять, а ? Мяч на то и Круглый, чтоб влетать в рамку из-за миллиона факторов.
По поводу Месси в ПСЖ. Ничего он там один не сделает без того же Мбаппе. В отдельно взятом матче, да может раз /другой сам заролять (как, собственно, и Мбаппе, да и Ней), но на всей дистанции чемпа Лео нужен качественный адресат, коим "лягушонок" и является. По поводу Неймара ... да та же песня: созидатель классный, но лучше завершителя чем Мбаппе там нет никого. Поэтому оба из ЮА , при прочих равных, всё равно ищут "лягушонка" на острие, и правильно делают.
Ну ты и хитрец!) Значит то, что Страсбург забил корявый гол, благодаря рикошету от ноги Маркиньоса и за счёт этого сравнял счёт - это нормально..., а пенку, которую забил Мбаппе на 96 минуте, это так - повезло! Умно, чувак, умно!
Благодаря пенальти, благодаря корявому отскоку, благодаря рикошету..., благодаря кочке на газоне. Ты когда прекратишь своими домыслами факты искривлять, а ? Мяч на то и Круглый, чтоб влетать в рамку из-за миллиона факторов.
По поводу Месси в ПСЖ. Ничего он там один не сделает без того же Мбаппе. В отдельно взятом матче, да может раз /другой сам заролять (как, собственно, и Мбаппе, да и Ней), но на всей дистанции чемпа Лео нужен качественный адресат, коим "лягушонок" и является. По поводу Неймара ... да та же песня: созидатель классный, но лучше завершителя чем Мбаппе там нет никого. Поэтому оба из ЮА , при прочих равных, всё равно ищут "лягушонка" на острие, и правильно делают.
Иль просто так - "из принципа" ?
Иль просто так - "из принципа" ?