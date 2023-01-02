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сегодня, 01:18

В матче 17-го тура Лиги 1 ПСЖ проиграл «Лансу» со счетом 1:3.

«Ланс» открыл счет на 5-й минуте, когда забил Пшемыслав Франковски. На 8-й гости сравняли: отличился Уго Экитике. Однако еще до перерыва «Ланс» снова вышел вперед (Лоис Опенда провел свой мяч на 28-й минуте). Вскоре после начала второй половины «Ланс» забил еще один гол — Алекси Морис на 48-й минуте.

В составе ПСЖ отсутствовали Лионель Месси и Неймар, в то же время Килиан Мбаппе провел все 90 минут.