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ПСЖ проиграл «Лансу»

сегодня, 01:18
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс3 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 17-го тура Лиги 1 ПСЖ проиграл «Лансу» со счетом 1:3.

«Ланс» открыл счет на 5-й минуте, когда забил Пшемыслав Франковски. На 8-й гости сравняли: отличился Уго Экитике. Однако еще до перерыва «Ланс» снова вышел вперед (Лоис Опенда провел свой мяч на 28-й минуте). Вскоре после начала второй половины «Ланс» забил еще один гол — Алекси Морис на 48-й минуте.

В составе ПСЖ отсутствовали Лионель Месси и Неймар, в то же время Килиан Мбаппе провел все 90 минут.

ПСЖ потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1, но все равно пока лидирует в таблице с 44 очками, «Ланс» — второй, у него 40 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК ПСЖ
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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 13:36
Ланс победил по делу, у ПСЖ это временно и чемпионство они не упустят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:32, ред.
" Пока Мбаппе не выведут на ударную он почти бесполезен можно сказать."

Конечно можно сказать - тут же форум: кто что хочет, кто что думает (или хочет так думать), о том и пишет.
Каждому ведь в голову не пропихнёшь основы разделения труда, применительно к футболу: не каждый понимает, что например бомбардир это не плеймейкер/ложная десятка и что задачи у них разные, хоть и объединены они одной целью. Подавляющая часть просто тупо сравнивает одного с другим (например Роналду с Месси, либо Месси с Мбаппе) и выбирает ОДНОГО ИЗ ДВУХ на свой вкус, со всеми вытекающими...
Если обрисовать и спроецировать тутошние тёрки на мир моды (к примеру), то будет следующая комедия: кутюрье будет делать выбор между художником- дизайнером и мастером-выкройщиком на предмет кто из них лучше и круче.

P.S. Поэтому порой только и остаётся что задать наводящие вопросы..., почитать ответы, улыбнуться и... просто умолкнуть, ибо переорать антагонистов по обе стороны баррикад нереально, а главное - бестолку.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 12:29
Yes
Agamaga........
Agamaga........ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:28
По большей части так и есть. Пока Мбаппе не выведут на ударную он почти бесполезен можно сказать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:07
Лягушонок ничего не смог.
DXTK
DXTK
сегодня в 11:51
Куда пропал лучший бомбардир наколотивший 56 голов, что не поставили пенальти в очередной игре и растворился на поле, Мбаппе превращается в баласт.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:44, ред.
"Пока ему передачей не выведут один на один с вратарем, он бесполезен. Даже на ЧМ он забивал, когда перед ним не было защитников, с хорошей позиции и рабочей ногой."

Да ты чё ?! )))))) Про ЧМ мне особенно понравилось!

P.S. Кстати..., для твоей общей осведомлённости: у него обе ноги - рабочие.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:18
Итог матча показал -Камерунский Эму как организатор игры и атак-0,как завершитель/вчера/тоже-0 ,отсутствие Неймара=поражению,вот так!
galem72
galem72
сегодня в 11:09
Ланс чем-то Догов напоминает в 20/21. ))
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:55
Это не домыслы, а простая закономерность. Мбаппе просто бомбардир, он умеет только завершать атаки. 2 игры провел и ничего не показал. Пока ему передачей не выведут один на один с вратарем, он бесполезен. Даже на ЧМ он забивал, когда перед ним не было защитников, с хорошей позиции и рабочей ногой. Он не делает ничего выдающегося.

Месси как раз показал, что может играть без Мбаппе. Вспомни начало сезона. Мбаппе был травмирован. Месси и Неймаром разрывали всех. Сначала выиграли Суперкубок Франции, потом несколько матчей Лиги 1. Забивали в каждой игре по 4-5 голов. Поэтому черепашка злился, требовал продать Неймара и толкал плечом Месси.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:43, ред.
"В прошлом матче выиграли только благодаря пенальти на 90+ минуте"

Ну ты и хитрец!) Значит то, что Страсбург забил корявый гол, благодаря рикошету от ноги Маркиньоса и за счёт этого сравнял счёт - это нормально..., а пенку, которую забил Мбаппе на 96 минуте, это так - повезло! Умно, чувак, умно!

Благодаря пенальти, благодаря корявому отскоку, благодаря рикошету..., благодаря кочке на газоне. Ты когда прекратишь своими домыслами факты искривлять, а ? Мяч на то и Круглый, чтоб влетать в рамку из-за миллиона факторов.

По поводу Месси в ПСЖ. Ничего он там один не сделает без того же Мбаппе. В отдельно взятом матче, да может раз /другой сам заролять (как, собственно, и Мбаппе, да и Ней), но на всей дистанции чемпа Лео нужен качественный адресат, коим "лягушонок" и является. По поводу Неймара ... да та же песня: созидатель классный, но лучше завершителя чем Мбаппе там нет никого. Поэтому оба из ЮА , при прочих равных, всё равно ищут "лягушонка" на острие, и правильно делают.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:23
Ничего удивительного в проигрыше парижан нет. Многие игроки команды в мыслях ещё ТАМ, на ЧМ, на котором пришлось в каждом матче приложить максимум физических и психологических сил. Перестроиться на игры внутреннего чемпионата, во всяком случае на первые, чрезвычайно тяжело, а иногда невозможно. Пройдёт некоторое время, футболисты втянутся в свой обычный ритм, из их памяти изгладятся все перепитии Мундиаля, и они начнут играть по максимуму. Естественный процесс, затронувший не только "ПСЖ", но и игроков других команд, участвовавших в мировом первенстве.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:02
Всё из-за не играющего Месси, да?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:52, ред.
Для чего, интересно ? Неужели реально во Франции сегодня кто-то сильнее и красивее ПСЖ играет ?
Иль просто так - "из принципа" ?
Elliada
Elliada
сегодня в 08:29
Без Месси ПСЖ обычный середняк. Даже наличие Неймара не гарантирует победы. Осенью, когда Месси был травмирован, ПСЖ не мог выиграть несколько матчей. В прошлом матче выиграли только благодаря пенальти на 90+ минуте, а сейчас проиграли. Где же хваленный Мбаппе, который требует убрать неугодных ему футболистов? Обычный бегунок. Пока его пасом не выведут один на один с вратарем, он не зарешает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:28
    vqg2tmzvrdub
    vqg2tmzvrdub
    сегодня в 08:04
    Очень достойно нынче смотрится Ланс
    euueu93kraw4
    euueu93kraw4
    сегодня в 08:02
    Оборзевшую черепашку опять рылом об газон отвозили, что радует
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 07:26
    Хочется видеть нового чемпиона в французской лиге.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:20
    Ланс по делу идёт на втором месте...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 07:17
    Ведь собирались не проигрывать ни разу за сезон??? Один раз - не шоколадный глаз? Ну ладно...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 07:06
    Хоть какая-то интрига наметилась в борьбе за первое место.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:05
    Без сильных помощников Мбаппе мало что может.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 07:04, ред.
    Чемпионат мира аукается ПСЖ.
    Mark Luik
    Mark Luik
    сегодня в 06:13
    У ПСЖ много игроков до сих пор в отпуске, да псж уже можно сказать чемпион, Ланс их не пройдёт как и другие, Псж в этом сезона на лч больше нацелены
    Mark Luik
    Mark Luik ответ simon_3d (раскрыть)
    сегодня в 06:11
    У Мбаппе уровень развит ты не переживай, он в чемпионатах мира показывает себя а ты про уровень, чемпионат Франции не так и остаеют от Испании
    crvwzcv2u69v
    crvwzcv2u69v
    сегодня в 06:06
    Сейчас яркая игра и не нужна.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 06:04
    А мечтает о Лиге чемпионов.
    9krm8am9ze75
    9krm8am9ze75
    сегодня в 05:45
    По весне их ещё в ЛЧ натянут и нормуль
    v2jzmvacd3x6
    v2jzmvacd3x6
    сегодня в 05:41
    В Новый Год добро всегда побеждает бабло
    Гость
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