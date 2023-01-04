«Арсенал» и «Ньюкасл» не забили голов в матче Премьер-Лиги

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сегодня, 00:42

«Арсенал» и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче 19-го тура АПЛ (0:0).

После матча «канониры» лидируют в таблице (44 очка), «сороки» идут на 3-м месте (35 баллов).

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Ньюкасл» против «Фулхэма».