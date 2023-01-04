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«Арсенал» и «Ньюкасл» не забили голов в матче Премьер-Лиги

сегодня, 00:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Арсенал» и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче 19-го тура АПЛ (0:0).

После матча «канониры» лидируют в таблице (44 очка), «сороки» идут на 3-м месте (35 баллов).

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Ньюкасл» против «Фулхэма».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:34
Если МЮ не стать чемпионом в этом году (что конечно маловероятно), то пусть им станет Арсенал. Буду болеть за канониров в их чемпионской гонке. Давно уже не брали чемпионство, а тут такая молодая банда собралась, без страха играют с любыми соперниками.
2 ничьи по имени судей. Те кто помнить как против саута чистейший пенку не ставили, когда сзади секунд 3 держал Жезуса защитник.
Да и против МЮ, ВАР сами признали что ошиблись. Судьи делают все чтобы Арсенал не стал чемпионом.
минут добавили после стольких остановок. А вот условному Ливерпулю и Сити по 10 мин добавляют.
Ньюкасл весь второй тайм просто время тянул, матрас вообще на игру забил, так еще и где пенка на 95 минуте?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:00
"Ньюкасл" ....у тебя некому забивать....я уже бегу к тебе...!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:29
Ньюкасл в полном порядке и может замахнуться на многое.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:12
Хороший результат для Сити
zcavn9v7ja2m
zcavn9v7ja2m
сегодня в 05:13
Аукнется эта ничья канонирам на финише
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 02:40
    Dudikoff
    Dudikoff ответ ganiball (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    Ну тогда стоит посмотреть момент с рукой игрока Арсенала в матче с Ливерпулем. Я тогда тоже негодовал - как так))
    Тристан
    Тристан
    сегодня в 00:49
    Перед игрой переживал из-за Ньюкасла, сильно командную игру поставил у сорок Эдди Хау. Поэтому ничья устраивает. Объективности ради, снос Габриэля в штрафной и игра рукой в конце конечно же пенальти, не понятно почему ВАР не сработал.
    ganiball
    ganiball
    сегодня в 00:45
    Ну обычно за такие руки сейчас все же ставят пенальти...
    Гость
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