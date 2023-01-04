«Арсенал» и «Ньюкасл» не забили голов в матче Премьер-Лиги

«Арсенал» и «Ньюкасл» не выявили победителя в матче 19-го тура АПЛ (0:0).
После матча «канониры» лидируют в таблице (44 очка), «сороки» идут на 3-м месте (35 баллов).
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом», а «Ньюкасл» против «Фулхэма».
2 ничьи по имени судей. Те кто помнить как против саута чистейший пенку не ставили, когда сзади секунд 3 держал Жезуса защитник.
Да и против МЮ, ВАР сами признали что ошиблись. Судьи делают все чтобы Арсенал не стал чемпионом.
минут добавили после стольких остановок. А вот условному Ливерпулю и Сити по 10 мин добавляют.
Ньюкасл весь второй тайм просто время тянул, матрас вообще на игру забил, так еще и где пенка на 95 минуте?
2 ничьи по имени судей. Те кто помнить как против саута чистейший пенку не ставили, когда сзади секунд 3 держал Жезуса защитник.
Да и против МЮ, ВАР сами признали что ошиблись. Судьи делают все чтобы Арсенал не стал чемпионом.
минут добавили после стольких остановок. А вот условному Ливерпулю и Сити по 10 мин добавляют.
Ньюкасл весь второй тайм просто время тянул, матрас вообще на игру забил, так еще и где пенка на 95 минуте?