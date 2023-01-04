Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаШотландия. Премьер-лига 2022/2023

Назван самый результативный защитник года

вчера, 17:41

Английский правый латераль «Рейнджерс» Джеймс Тавернье признан самым результативным защитником мира в 2022 году.

Игрок забил 22 гола: 15 — с пенальти и 7 с игры. Впервые данное достижение футболисту покорилось в 2020 году — тогда он отличился 17 раз.

Помимо этого, Тавернье стал первым защитником в XXI веке, который смог за год забить более 20 мячей. Другим годовым рекордом среди его коллег по амплуа стало количество голов защитника в международных матчах (9).

На втором месте списка IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) расположился Денис Дедечко из эстонского клуба «Нарва-Транс» — 17 мячей, а замкнул тройку лидеров рейтинга Бесник Красники из команды «Дрита» (Косово) — 15 голов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нуньес шокировал фанатов «Ливерпуля». Дарвин застрял на перекрёстке Суареса-Кэрролла
02 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Первый гол 2023 года был забит в Австралии
01 января
Защитник «Лестера» повторил антирекорд Джейми Каррагера, забив 2 автогола
31 декабря 2022
Защитник «Лестера» забил 2 автогола за 7 минут в матче с «Ливерпулем»
31 декабря 2022
Нападающий «Монпелье» повторил достижение Мбаппе
30 декабря 2022
Тиаго Силва провёл юбилейный матч за «Челси»
29 декабря 2022 Фото
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:57
В свои 31, Джеймс не только мастер исполнения одиннадцатиметровых, но еще и стандарты отлично исполняет. В Рейнджерс играет уже давно, являясь его лидером и капитаном! Не думаю что он перейдет в какой то большой клуб из топ 5 европейских чемпионатов, возраст уже не тот, да и долгосрочный контракт у него с клубом
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:59
Во дает! Далеко не каждый нападающий может похвастаться подобной статистикой. Странно, что его еще из Рейнджерс не забрали.
makkie
makkie
вчера в 19:49
До нашего Паши Маслова ему далеко )))
Цуцык
Цуцык ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 19:32
Гному у него поучиться надо
ABir
ABir
вчера в 19:31
Не все нападающие могут похвастайся такой результативностью
3ton
3ton
вчера в 19:29
Роналду не в тот чемпионат перешел.
За 15 пенальти он готов играть бесплатно со своей доплатой
SOAD666
SOAD666
вчера в 19:19
Защитник Джеймс Тавернье мог бы помочь Ливерпулю в нападении, а Дарвин Нуньес мог бы стать атакующим вратарем Рейнджерс.
dok66
dok66
вчера в 19:18
По итогу нашел свой Чемпионат . До 100 голов за карьеру осталось совсем немного.
Deville
Deville
вчера в 18:06
странно, что Тавернье так и не закрепился в англии, воспитанник лидса, начал путь в ньюкасле, после долгое время шатался по арендам, пока не попал через уиган в рейнджерс, где и нашел свою нишу. по своим качествам напоминает мне такого крайнего защитника из вест хэма в 90-х, как джулиан дикс, который тоже часто был исполнителем стандартов и охотно забивал.
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 17:54
А из топ чемпионатов кто на первом месте?
Ali Aslanov
Ali Aslanov
вчера в 17:51
АПЛ ваш выход, 120+ млн и они ваши
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 