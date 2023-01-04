Назван самый результативный защитник года

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вчера, 17:41

Английский правый латераль «Рейнджерс» признан самым результативным защитником мира в 2022 году.

Игрок забил 22 гола: 15 — с пенальти и 7 с игры. Впервые данное достижение футболисту покорилось в 2020 году — тогда он отличился 17 раз.

Помимо этого, Тавернье стал первым защитником в XXI веке, который смог за год забить более 20 мячей. Другим годовым рекордом среди его коллег по амплуа стало количество голов защитника в международных матчах (9).