Назван самый результативный защитник года

Английский правый латераль «Рейнджерс» Джеймс Тавернье признан самым результативным защитником мира в 2022 году.
Игрок забил 22 гола: 15 — с пенальти и 7 с игры. Впервые данное достижение футболисту покорилось в 2020 году — тогда он отличился 17 раз.
Помимо этого, Тавернье стал первым защитником в XXI веке, который смог за год забить более 20 мячей. Другим годовым рекордом среди его коллег по амплуа стало количество голов защитника в международных матчах (9).
На втором месте списка IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) расположился Денис Дедечко из эстонского клуба «Нарва-Транс» — 17 мячей, а замкнул тройку лидеров рейтинга Бесник Красники из команды «Дрита» (Косово) — 15 голов.
За 15 пенальти он готов играть бесплатно со своей доплатой
За 15 пенальти он готов играть бесплатно со своей доплатой