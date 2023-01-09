Тебас — о Суперлиге: «Будущее не должно определяться теми, кто богаче»

Президент Ла Лиги высказался о заявлении главы «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что Суперлига может стартовать в 2025 году.

Это очень оптимистичное заявление. В 2025 году не будет Суперлиги, что бы там ни говорили. Нам нужно многое изменить с учётом необходимых нюансов, но будущее не должно определяться более богатыми клубами.