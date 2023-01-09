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Тебас — о Суперлиге: «Будущее не должно определяться теми, кто богаче»

вчера, 13:38

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о заявлении главы «Барселоны» Жоана Лапорты о том, что Суперлига может стартовать в 2025 году.

Это очень оптимистичное заявление. В 2025 году не будет Суперлиги, что бы там ни говорили. Нам нужно многое изменить с учётом необходимых нюансов, но будущее не должно определяться более богатыми клубами.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:43
А получится с точностью наоборот
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:24
Кто богаче, тот чаще и сильнее, так было, и так будет. Иногда случаются приятные исключения из правил, но ненадолго.
протон
протон
вчера в 15:08
Лапорта хочет, чтобы АПЛ отдала часть пирога. Тем более, что исторически испанцы сильнее англичан.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
Незнаю как получится у Лапорта, но в России у Миллера всё получилось в так называемом РПЛ .
Суперлига с супер клубом "Зенит " !) Воо оно как бывает !)
3ton
3ton
вчера в 13:57
У кого деньги , тот и правит балом
Так было, есть и будет всегда
В европейском футболе давно надо что-то менять.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
Не должно, но деньги решают многое.
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