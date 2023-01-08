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Рой Кин: «На данный момент мне победная серия МЮ не кажется убедительной»

вчера, 23:44

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победной серии команды. «Дьяволы» одержали победу в 7 поединках подряд.

У них неплохой период, в последнее время они идут без поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели им предстоит встретиться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

На данный момент мне эта серия не кажется убедительной. Вижу, что в обороне по-прежнему есть трудности. И я не уверен во вратаре Давиде Де Хеа.

Да, они стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, это было непросто. История, связанная с Роналду, закончилась, это поможет. Но у них был ряд простых игр, чтобы поэкспериментировать.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:57
Да никому она не кажется убедительной. Стечение обстоятельств и везение .
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