Рой Кин: «На данный момент мне победная серия МЮ не кажется убедительной»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о победной серии команды. «Дьяволы» одержали победу в 7 поединках подряд.

У них неплохой период, в последнее время они идут без поражений, но они ни с кем толком и не играли. В предстоящие недели им предстоит встретиться с «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

На данный момент мне эта серия не кажется убедительной. Вижу, что в обороне по-прежнему есть трудности. И я не уверен во вратаре Давиде Де Хеа.

Да, они стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном, это было непросто. История, связанная с Роналду, закончилась, это поможет. Но у них был ряд простых игр, чтобы поэкспериментировать.