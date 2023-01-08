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Гвардиола полагает, что Поттеру нужно время в «Челси»

вчера, 23:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о словах наставника «Челси» Грэма Поттера касательно того, что ему нужно время в клубе.

Тодду Боэли я бы сказал: «Было приятно познакомиться, но ему нужно время. Предоставьте ему такую возможность».

Второй вопрос – это то, каков он. Всем тренерам нужно время, это правда.

В «Барселоне» мне не нужно было ждать два сезона, поскольку в моей команде был Лео Месси.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:27
Про Артету также говорили. Но дали пару сезонов поработать и что сейчас.
Дайте типо поработать Валере? помним эти кричалки про Спартак
Гость
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