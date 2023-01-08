Гвардиола полагает, что Поттеру нужно время в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о словах наставника «Челси» Грэма Поттера касательно того, что ему нужно время в клубе.
Тодду Боэли я бы сказал: «Было приятно познакомиться, но ему нужно время. Предоставьте ему такую возможность».
Второй вопрос – это то, каков он. Всем тренерам нужно время, это правда.
В «Барселоне» мне не нужно было ждать два сезона, поскольку в моей команде был Лео Месси.
Дайте типо поработать Валере? помним эти кричалки про Спартак
Дайте типо поработать Валере? помним эти кричалки про Спартак