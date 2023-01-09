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«Реал» опубликовал заявление, в котором выступил в защиту Зидана

вчера, 12:50

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с высказываниями президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ в адрес Зинедина Зидана.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» сожалеет о досадных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ о Зинедине Зидане, одной из величайших легенд мирового спорта.

Эти слова означают неуважение к одной из фигур, которыми больше всего восхищаются футбольные фанаты во всем мире, и наш клуб ожидает немедленного разрешения ситуации. Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, представляющий свою страну, помимо многих других титулов, демонстрирует ценности спорта, что и показывал на протяжении всей своей профессиональной карьеры игрока и тренера.

Заявления президента Французской федерации футбола неуместны для того, кто занимает такой пост, они дискредитируют его, как и те высказывания, которые он делает в адрес нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя «Золотого мяча», победителя Лиги Наций 2021 года в составе сборной Франции, а также 5-кратного победителя Лиги чемпионов.

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протон
протон
вчера в 15:14, ред.
Давно многие люди говорили, что в федерация футбола Франции то еще болото. И это говорили многие журналисты из французских СМИ и люди из футбола. Но некоторым удобно было валить на Бензема, обвинять в какой-то токсичности, что портит атмосферу. В Реале никогда не портил, имеет сплошное уважение, а тут портит ... Если человек токсичный, а он токсичный везде. Именно федерация Франции решила отправить Бензема с ЧМ хотя повреждение было незначительным.
По вчерашним инсайдам на фоне скандальных заявлений Ле Гре, у федерации футбола Франции была договоренность с Зиданом еще до ЧМ, а потом они же все переиграли. И теперь Ле Гре публично несет такие скандальные заявления.
протон
протон
вчера в 15:09
Очень рад, что Мадрид не остался в стороне, а поддержал своих легенд.
Зидан - это человек, сделавший для француского футбола больше, чем все вместе взятые "верхушки", говорящие подобные слова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:52
Не думаю, что Зидан так уж нуждается в защите...
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