«Реал» опубликовал заявление, в котором выступил в защиту Зидана

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с высказываниями президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ в адрес .

Футбольный клуб «Реал Мадрид» сожалеет о досадных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Грэ о Зинедине Зидане, одной из величайших легенд мирового спорта.



Эти слова означают неуважение к одной из фигур, которыми больше всего восхищаются футбольные фанаты во всем мире, и наш клуб ожидает немедленного разрешения ситуации. Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, представляющий свою страну, помимо многих других титулов, демонстрирует ценности спорта, что и показывал на протяжении всей своей профессиональной карьеры игрока и тренера.



Заявления президента Французской федерации футбола неуместны для того, кто занимает такой пост, они дискредитируют его, как и те высказывания, которые он делает в адрес нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя «Золотого мяча», победителя Лиги Наций 2021 года в составе сборной Франции, а также 5-кратного победителя Лиги чемпионов.