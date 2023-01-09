Мбаппе поддержал Зидана после резких слов главы Федерации футбола Франции

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слова президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Грэ о тренере Зинедине Зидане.
Зидан — это Франция, мы не можем пренебрегать такой легендой.
Ранее глава организации резко высказался о бывшем игроке национальной команды.
Может Мбаппе молодой, может он по сути ниже рангом, чем этот чиновник в футбольной иерархии Франции, но, он абсолютно прав.
Может Мбаппе молодой, может он по сути ниже рангом, чем этот чиновник в футбольной иерархии Франции, но, он абсолютно прав.