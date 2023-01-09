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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Мбаппе поддержал Зидана после резких слов главы Федерации футбола Франции

вчера, 09:12

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на слова президента Федерации футбола страны Ноэля Ле Грэ о тренере Зинедине Зидане.

Зидан — это Франция, мы не можем пренебрегать такой легендой.

Ранее глава организации резко высказался о бывшем игроке национальной команды.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:57
Поддержал своего кумира, Ле Гре реально не прав. Очень грубо ответил. При том, что летом сам давал инсайды про то, что Зидан возглавит Париж и что Зидан всегда будет рассматриваться одним из кандидатом на пост тренера сборной и потом выдаёт такое.
Может Мбаппе молодой, может он по сути ниже рангом, чем этот чиновник в футбольной иерархии Франции, но, он абсолютно прав.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:51
Надо Ноэлю кюо разбить
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 11:35
Его же аж сам Макрон "крышует"))
Antonio Antonio
Antonio Antonio
вчера в 10:59
У меня нет слов.Так относиться к тренеру,который выиграл три лч.И как игрок шикарен был.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:30
Погорячился Ле Грэ.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 09:40
Мбаппе теперь будет в каждую историю свои 5 копеек включать.
v2s6v2g4f4nh
v2s6v2g4f4nh
вчера в 09:16
Черепашка везде влезет
Гость
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