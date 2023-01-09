Главный тренер «Аль-Насра»: «Переход Роналду напоминает приезд Пеле в США»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил переход в команду нападающего Криштиану Роналду с трансфером Пеле в «Нью-Йорк Космос» в 1975 году.
Это немного похоже на появление Пеле в США. Приезд Роналду имеет особенное значение для развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Криштиану отлично подходит для этой страны. Роналду — больше, чем игрок, он один из лучших в мире.
Он влился в команду. Мы видели, как он шутил и смеялся вместе со своими новыми товарищами по команде. Роналду был с нами, хоть и не играл в последней игре.
Я желаю, чтобы он снова получал удовольствие от игры и улыбался.
В 60-х годах прошлого века Пеле был банкротом и батрачил на Сантос, один год даже отыграл бесплатно.
Но не стоит говорить, что боссы Сантоса негодяи, они по сути вытащили Пеле из ямы и не дали Пеле расстаться с жизнью ещё тогда.
Пеле отработав контракт был по сути на мели и ему требовались деньги и он поехал там где за него дадут больше всего.
В чём то схожесть конечно есть, но тот же Роналду согласился на огромные деньги после того как оказался никому не нужен, да плюс последние годы прошли в неудачах, а 2022 год у Роналду сложился под вывеской "Позор".
Роналду и денег заработает и покажет, что он играть ещё умеет.
Пусть своё мастерство он будет показывать со слабыми игроками, но зато будет показывать.
В 60-х годах прошлого века Пеле был банкротом и батрачил на Сантос, один год даже отыграл бесплатно.
Но не стоит говорить, что боссы Сантоса негодяи, они по сути вытащили Пеле из ямы и не дали Пеле расстаться с жизнью ещё тогда.
Пеле отработав контракт был по сути на мели и ему требовались деньги и он поехал там где за него дадут больше всего.
В чём то схожесть конечно есть, но тот же Роналду согласился на огромные деньги после того как оказался никому не нужен, да плюс последние годы прошли в неудачах, а 2022 год у Роналду сложился под вывеской "Позор".
Роналду и денег заработает и покажет, что он играть ещё умеет.
Пусть своё мастерство он будет показывать со слабыми игроками, но зато будет показывать.