Главный тренер «Аль-Насра»: «Переход Роналду напоминает приезд Пеле в США»

Главный тренер «Аль-Насра» сравнил переход в команду нападающего с трансфером в «Нью-Йорк Космос» в 1975 году.

Это немного похоже на появление Пеле в США . Приезд Роналду имеет особенное значение для развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Криштиану отлично подходит для этой страны. Роналду — больше, чем игрок, он один из лучших в мире.

Он влился в команду. Мы видели, как он шутил и смеялся вместе со своими новыми товарищами по команде. Роналду был с нами, хоть и не играл в последней игре.

Я желаю, чтобы он снова получал удовольствие от игры и улыбался.