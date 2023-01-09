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Главный тренер «Аль-Насра»: «Переход Роналду напоминает приезд Пеле в США»

вчера, 10:44

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия сравнил переход в команду нападающего Криштиану Роналду с трансфером Пеле в «Нью-Йорк Космос» в 1975 году.

Это немного похоже на появление Пеле в США. Приезд Роналду имеет особенное значение для развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Криштиану отлично подходит для этой страны. Роналду — больше, чем игрок, он один из лучших в мире.

Он влился в команду. Мы видели, как он шутил и смеялся вместе со своими новыми товарищами по команде. Роналду был с нами, хоть и не играл в последней игре.

Я желаю, чтобы он снова получал удовольствие от игры и улыбался.

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Все комментарии
rz7m8veuszcm
rz7m8veuszcm
вчера в 12:52
Для начала надо вспомнить как оказался Пеле в США.
В 60-х годах прошлого века Пеле был банкротом и батрачил на Сантос, один год даже отыграл бесплатно.
Но не стоит говорить, что боссы Сантоса негодяи, они по сути вытащили Пеле из ямы и не дали Пеле расстаться с жизнью ещё тогда.
Пеле отработав контракт был по сути на мели и ему требовались деньги и он поехал там где за него дадут больше всего.
В чём то схожесть конечно есть, но тот же Роналду согласился на огромные деньги после того как оказался никому не нужен, да плюс последние годы прошли в неудачах, а 2022 год у Роналду сложился под вывеской "Позор".
Роналду и денег заработает и покажет, что он играть ещё умеет.
Пусть своё мастерство он будет показывать со слабыми игроками, но зато будет показывать.
Capral
Capral ответ Alhunah (раскрыть)
вчера в 12:27, ред.
Он не игроков сравнивает, а сопоставляет переход Пеле в Космос и Рона в СА. Причём здесь ЧМ? Для СА переход Рона сравним с приездом Пеле в Космос.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:04
Жуниньо ведь говорил, что Руди Гарсия будет подстраиваться под Роналду
Alhunah
Alhunah
вчера в 11:53
Пеле 3-кратый чемпион мира, а Роналду сколько чм выиграл?
kindpennywise
kindpennywise ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 11:41
И он изменил. Многие стало смотреть серию А. Я лично стал смотреть. Да и забивал он не мало в серии А:
2018/19 - 21
2019/20 - 31
2020/21 - 29
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:28
Зря поёт дифирамбы, скоро Роналду его поменяет.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:25
Руди Гарсия – персофан)))
galem72
galem72
вчера в 11:19
Очередная порция очень ярких слов и пустых надежд. Помнится, как много было спето дифирамб, когда парток перешёл в СериАл. Да он же изменит итальянский футбол, теперь появится конкуренция и лига станет привлекательнее, придут новые спонсоры и вырастут новые таланты. И чё? Пока сами арабы не захотят у себя поменять футбол и поставить его на новые рельсы, никакой сбитый лётчик с громким именем не изменит ситуацию. От того, что зрители массово скупили футболки с его именем, их сборка лучше играть не станет, а клубный фут не поравняется с европейским.
adekvat
adekvat
вчера в 11:12
Подождите, скоро освоится и начнет мозги всем выносить
Capral
Capral
вчера в 10:58
Очень надеюсь у Рона всё получится на зависть разным м.....м!!! Большому кораблю- большое плавание!!!
s4bj86kpjb76
s4bj86kpjb76
вчера в 10:49
Не надо выдавать желаемое за действительное
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