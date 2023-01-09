Президент Федерации футбола Франции извинился за слова о Зидане

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ принёс извинения за свои слова, сказанные в адрес тренера Зинедина Зидана.
Я хотел бы извиниться за эти высказывания, которые абсолютно не отражают ход моих мыслей, не показывают моего отношения к тому, каким он был игроком, каким тренером стал. Я дал интервью, которого не должен был давать, потому что от меня ждали противопоставления Дидье Зинедину Зидану. Они оба — легенды французского футбола. Признаю, что сделал несколько неловких замечаний, которые вызвали недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам.
а болтуном быть не надо
а болтуном быть не надо
-Кто?
-Ну мужик этот твой..
-Хехехе,вот деревня, ну ты даешь.. Кто же его посадит?! Он же памятник!! (с)
-Кто?
-Ну мужик этот твой..
-Хехехе,вот деревня, ну ты даешь.. Кто же его посадит?! Он же памятник!! (с)
А подумать прежде чем говорить, видимо не пробовал.
А подумать прежде чем говорить, видимо не пробовал.