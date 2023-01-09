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Президент Федерации футбола Франции извинился за слова о Зидане

вчера, 14:12

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ принёс извинения за свои слова, сказанные в адрес тренера Зинедина Зидана.

Я хотел бы извиниться за эти высказывания, которые абсолютно не отражают ход моих мыслей, не показывают моего отношения к тому, каким он был игроком, каким тренером стал. Я дал интервью, которого не должен был давать, потому что от меня ждали противопоставления Дидье Зинедину Зидану. Они оба — легенды французского футбола. Признаю, что сделал несколько неловких замечаний, которые вызвали недоразумение. Зинедин Зидан знает, какое огромное уважение я испытываю к нему, как и ко всем французам.

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Все комментарии
Zangiota
Zangiota
сегодня в 00:58
Открыл, по чешал, вылезал, и закрыл. Мужик???!!!
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:42
переобулся клоун 😂😂😂
Nik_otin
Nik_otin
вчера в 19:14
То тоже... Не трожь легенду.
salleeh
salleeh
вчера в 18:42, ред.
Иначе получишь удар головой в грудак…, если не веришь спроси у Матерацци…😆
112910415
112910415
вчера в 17:24
всякому президенту надо быть дипломатом ...
а болтуном быть не надо
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:38
Погорячился.
протон
протон
вчера в 14:47
-Сидит?
-Кто?
-Ну мужик этот твой..
-Хехехе,вот деревня, ну ты даешь.. Кто же его посадит?! Он же памятник!! (с)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:20
Жабоеды крупные любители заднюю включать, не духовитые парни, побоялся получить удар головой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:16
Что это за президент такой.
А подумать прежде чем говорить, видимо не пробовал.
Гость
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