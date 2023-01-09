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Роберто Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

вчера, 16:09

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

Всё должно определяться на поле. Я не тот тренер, который принимает поспешные решения. Хочу увидеться со всеми, с сегодняшнего дня я намерен поговорить и встретиться со всеми игроками. Криштиану в этом списке, он провёл 19 лет в сборной и заслуживает уважения. Поговорим с ним. Сейчас мне нужно определить лучший состав для участия в отборочном цикле к чемпионату Европы. Завтра мы начнём работать.

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Все комментарии
Johnes
Johnes ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Все это называется одним хорошим словом - утопия. На счет нового Короля футбола, всем пора привыкать, что имя ему - Лионель Месси!
протон
протон
вчера в 20:29
Вполне нейтрально было и сказать и так что: "У Роналду все-таки возраст уже такой, что рассматривать его на перспективу даже ближайшего следующего турнира уже невозможно, нужно наигрывать молодых. Благо таковых есть. А Роналду еще может быть привлечен под конкретный матч, если тому будут причины в виде травм/карточек молодежи или необходимости им дать отдохнуть или по иным соображениям (ну, например, игра с футбольным карликом и нужно просто взять 3 очка, а заодно и личную статистику можно улучшить)".
Nik_otin
Nik_otin
вчера в 19:19
ЧЕ 24 И ЧМ 26 потянет, физики хватит, сейчас черная полоса, за которой все забыли что это за машина.
Deville
Deville
вчера в 18:57
мартинес в сборной бельгии брал никакого азара, ставил бесполезного лукаку, следовательно он и роналду будет ставить в основу в ущерб сборной.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:48
Правильное решение,так и надо действовать,а не рубить с плеча.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:43
Можно уважать и не брать в команду чтобы не позорился дальше на поле. В МЮ зря посадили на скамейку? Или Сантуш ошибся посадив его на лавку? С условными Сан-Марино, Люксембург он ещё способен играть, но на большее его не хватит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:40
Роналду не уйдёт из сборной пока не выиграет ЧМ...
Его укусил вампир и теперь он играть будет вечно, но чемпионство не будет, он проклят.
Цуцык
Цуцык ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
вчера в 18:33
И еще о сборной. Подарите уже кому-нить Фелиша. Он же без практики! Как в сборную попадет?!
salleeh
salleeh
вчера в 18:31, ред.
Нужно учитывать амплуа Рона, он и в 41, думаю сможет играть на уровне. Просто ему нужны хорошие ассистенты, он очень хорош в замыкающих действиях, особенно в игре головой. В любом случае желаю ему удачи, на ЧЕ и ЧМ…
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:28
Не знаю хорошо это или нет?! Сейчас у Португалии довольно таки интересный состав, появляются молодые интересные игроки которых можно привлекать в обновленую сборную Нуну Мендеш, Гонсало Инасио, Антонио Силва, Давид Кармо, Педро Гонсалвеш, Педро Нету, Матеуш Нуньеш, Даниэль Поденсе.... вот только в памяти осталось то, как Мартинес на мой взгляд провалился со сборной Бельгией, чьи таланты были в разы сильнее нынешних португальских....так что и португальские таланты могут остаться ни с чем....одно лишь может быть плюсом как для самого Мартинеса так и для сборной, это практически общий язык, проще будет доносить до игроков свои идеи и мысли....
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:00
У Роналду есть возможность в 41 год стать чемпионом мира. Если он продолжит играть и пройдет отборочный турнир, если он попадет в состав сборной на тот ЧМ, если походу турнира от травм не сломается и действительно сумеет вместе со сборной победить в финале, то скорее всего его окрестят легендой легенд и королем всего футбола. Во всём сказанном ключевое слово "если".
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:44
Никуда Мартинес не денется.
А Роналду сыграет в сборной.
Elliada
Elliada
вчера в 17:06
Как будто балласт уйдет из сборной сам. Тем более, что у Португалии в соперниках на отборе Евро Люксембург, Лихтенштейн, Босния и Герцеговина. Ради своей статистики никуда не уйдет, а у тренера не хватает духа, чтобы не вызвать его. Отбор пройдут, но на самом Евро ждет провал.
adekvat
adekvat
вчера в 17:04
Поговорим, они расскажут тебе нужен он или нет.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:03
Главная помеха сборной это балласт
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:02
После разговора с тобой, он будет говорить с Морганом... Готовься... Сестрёнки тоже с тобой "поговорят"... Заочно... Хе ..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:36, ред.
Задвинь Фернандеша а центр и что бы не смел давать длинные пасы и бить по воротам.
Бернарду Силву на лавку как и оборонцев Сити
Гость
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