Роберто Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии высказался о будущем нападающего в национальной команде.

Всё должно определяться на поле. Я не тот тренер, который принимает поспешные решения. Хочу увидеться со всеми, с сегодняшнего дня я намерен поговорить и встретиться со всеми игроками. Криштиану в этом списке, он провёл 19 лет в сборной и заслуживает уважения. Поговорим с ним. Сейчас мне нужно определить лучший состав для участия в отборочном цикле к чемпионату Европы. Завтра мы начнём работать.