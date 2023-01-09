«Я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не футбол». Тебас — о медиалиге

Глава Ла Лиги не воспринимает испанскую медиалигу всерьез. Одним из организаторов турнира является экс-защитник «Барселоны» .

Это равносильно тому, чтобы считать конкурентом Ла Лиги телеигру Pasapalabra. У Кингс Лиги с футболом есть лишь одна общая черта, – это то, что там пытаются забить мяч в ворота.

Не могу представить в Ла Лиге что-то в духе «Энигмы» (футболист-загадка, который во втором туре сыграл в маске). Это цирк.

Привлекает это молодежь или нет — такого вопроса не существует. Я изучил некоторые сравнения, но они ошибочны. Есть бесплатная платформа, но в реальном футболе нужно платить за подписку каждый месяц, это существенно.

Задайте мне вопрос о Кингс Лиге через полгода, тогда и обсудим. Прошло два тура. Я не говорю, что на этом все и закончится, но давайте посмотрим на итоги.

«Энигма» и подобные вещи – я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не работает в рамках футбольной индустрии.