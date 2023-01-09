Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

«Я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не футбол». Тебас — о медиалиге

вчера, 17:21

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас не воспринимает испанскую медиалигу всерьез. Одним из организаторов турнира является экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Это равносильно тому, чтобы считать конкурентом Ла Лиги телеигру Pasapalabra. У Кингс Лиги с футболом есть лишь одна общая черта, – это то, что там пытаются забить мяч в ворота.

Не могу представить в Ла Лиге что-то в духе «Энигмы» (футболист-загадка, который во втором туре сыграл в маске). Это цирк.

Привлекает это молодежь или нет — такого вопроса не существует. Я изучил некоторые сравнения, но они ошибочны. Есть бесплатная платформа, но в реальном футболе нужно платить за подписку каждый месяц, это существенно.

Задайте мне вопрос о Кингс Лиге через полгода, тогда и обсудим. Прошло два тура. Я не говорю, что на этом все и закончится, но давайте посмотрим на итоги.

«Энигма» и подобные вещи – я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не работает в рамках футбольной индустрии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пирс Морган — о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это называется „закончил“»
Сегодня, 09:37
Пике ответил Тебасу, назвавшему медиалигу цирком
Сегодня, 09:27
Горецка: «Наша пара с ПСЖ была бы неплохим вариантом для финального матча»
Вчера, 20:40
Роберто Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии
Вчера, 16:09
Мюллер не собирается завершать карьеру в сборной Германии
Вчера, 15:14
Президент Федерации футбола Франции извинился за слова о Зидане
Вчера, 14:12
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ эхо унитазного бочка (раскрыть)
вчера в 18:38
.
эхо унитазного бочка
эхо унитазного бочка
вчера в 18:37
Тебас слабее льва и тигра, но в медиалиге не выступает :D
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 17:57
Абсолютно прав. Наблюдать за клоунами надо в цирке, а не на футбольном поле
Boricku
Boricku
вчера в 17:56
Давно пора заменить реальный футбол на комповые игры
, типа фифа24. Футболёров на заводы, к станку.
r82htvxytemg
r82htvxytemg
вчера в 17:49
Времена быстро меняются.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 