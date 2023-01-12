Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМузыка и книги о футболе

«Такая волчица, как я, не для таких парней, как ты». Шакира спела о Пике

вчера, 10:26

Певица Шакира, бывшая возлюбленная экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике, в своей новой песне посвятила футболисту несколько строк:

Ты променял «Феррари» на «Твинго» (имеется в виду автомобиль особо малого класса французской компании Renault, — прим. ред.).

Такая волчица, как я, не создана для таких парней, как ты.

Никаких огорчений, малыш. Желаю тебе всего наилучшего в поиске замены мне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Саутгейт прибегнул к помощи поп-звезды перед игрой с Францией
08 декабря 2022
Промес выпустил музыкальный клип
18 ноября 2022 Видео
Промес анонсировал выход музыкального клипа
17 ноября 2022 Видео
Промес выступил в роли диджея в клубе
24 сентября 2022 Видео
ОфициальноДзюба споёт перед матчем «Динамо» — «Краснодар»
03 августа 2022
Карпин спел и станцевал с женой перед матчем с «Химками»
30 июля 2022 Видео
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:33
Он решил следовать правилу Ди Каприо, девушки до 23...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50
Новая избранница Жерара.....Клара Чиа Марти...далеко не «Твинго»
Поферраристей некоторых Феррарий...)))

Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:21
Шакира Феррари? Неважно, мужчины всегда выбирают новую молодую по годам машину
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:15
Васисуалий Лоханкин: "Волчица ты, тебя я презираю..."
erla1984
erla1984
вчера в 13:55
пофутболил и бросил, зато сколько лет шпили мили делал) кто кого бросил тут)
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 13:08
Столько лет шпилил Шакиру, а теперь шакира поет песни о том что она не создана для него ахахахах
112910415
112910415
вчера в 12:49
эти публичные люди слишком публичны
sir_Alex
sir_Alex ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 12:31
И моложе)))
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:25
на бабки пике можно найти 1000 девушек лучше чем Шакира и меньше мозгопарства
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:55
Значит такая волчица раз так быстро убежала
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:50
Волчица больше оскорбила жабоедов чем самого Пике.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:43
Шакира конечно же в порядке еще. Но пике нашёл помоложе . Решил перестать быть каблуком возможно.
qev95nygqefr
qev95nygqefr
вчера в 11:34
Пике просто решил обновить свой автопарк.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 11:28
У большинства женщин раздутое эго и самомнение, Шакира не исключение
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 11:24
В любом случае феррари хороша.А пикеша дурачок...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:05
Поклонники Пике очень расстроились...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:01
Феррари то старенькая , уже не первой свежести !)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:57, ред.
Он давно походу нашел замену 😁
Шакире 2 февраля 46 годков уже, а Пике 36 только будет, не удивительно, что пришел конец «отношениям»
Futurista
Futurista
вчера в 10:52
Малыш Пике ушёл в пике...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 