«Такая волчица, как я, не для таких парней, как ты». Шакира спела о Пике

Певица Шакира, бывшая возлюбленная экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике, в своей новой песне посвятила футболисту несколько строк:
Ты променял «Феррари» на «Твинго» (имеется в виду автомобиль особо малого класса французской компании Renault, — прим. ред.).
Такая волчица, как я, не создана для таких парней, как ты.
Никаких огорчений, малыш. Желаю тебе всего наилучшего в поиске замены мне.
Поферраристей некоторых Феррарий...)))
Поферраристей некоторых Феррарий...)))
Шакире 2 февраля 46 годков уже, а Пике 36 только будет, не удивительно, что пришел конец «отношениям»
Шакире 2 февраля 46 годков уже, а Пике 36 только будет, не удивительно, что пришел конец «отношениям»