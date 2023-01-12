«Такая волчица, как я, не для таких парней, как ты». Шакира спела о Пике

Певица Шакира, бывшая возлюбленная экс-защитника «Барселоны» , в своей новой песне посвятила футболисту несколько строк:

Ты променял «Феррари» на «Твинго» (имеется в виду автомобиль особо малого класса французской компании Renault, — прим. ред.).

Такая волчица, как я, не создана для таких парней, как ты.

Никаких огорчений, малыш. Желаю тебе всего наилучшего в поиске замены мне.