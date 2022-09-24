Промес выступил в роли диджея в клубе

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес во время паузы на матчи сборных выступил в одном из клубов Москвы в роли диджея.
Футболист сыграл диджейский сет в развлекательном заведении.
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес во время паузы на матчи сборных выступил в одном из клубов Москвы в роли диджея.
Футболист сыграл диджейский сет в развлекательном заведении.
Как я понимаю Промес в России надолго, скоро гражданство наверное получать будет.
Как я понимаю Промес в России надолго, скоро гражданство наверное получать будет.