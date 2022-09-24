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Промес выступил в роли диджея в клубе

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karnager
karnager ответ старина (раскрыть)
сегодня в 17:09
Не только видосы снимает, но ещё и после сета наших славянок
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:55
В Голландию он точно не хочет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:43
Не забыл бы о футболе
g8fm99v739ck
g8fm99v739ck
сегодня в 15:31
После завершения карьеры будет с Русланом Нигматуллиным по стране колесить.
Как я понимаю Промес в России надолго, скоро гражданство наверное получать будет.
старина
старина
сегодня в 14:50
Каждый снимает видосы на свой вкус
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:50
Он просто весёлый Роджер
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:41
Нашел работу на будущее
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