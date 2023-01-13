Дуарте перешёл в «Спартак»

Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте.
Да, верно. Алексис Дуарте уже перешёл туда, он прибудет в Россию на следующей неделе. Московский «Спартак» получил 80% экономических и 100% федеративных прав.
Сумма трансфера близко не 5 млн долларов, как говорят. Она будет опубликована. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее.
А теперь минусы. Номинально ЦЗ, но часто идет в атаку, играет высоко. Если брать схему с 2 ЦЗ, то второй ЦЗ должен его страховать. Скорость есть, но медлителен. Условный Малком или Промес убегут от такого. С учетом игры в атаку и не самой выдающейся скорости, назад не всегда успеет вернуться. Высота прыжка посредственная, отсюда и игра головой так себе. Вчистую борьбу не проиграет, но условный Дзюба его бы отвозил на 2 этаже. С пасом тоже кое какие проблемы. Играет в короткий, не рискует, не обостряет, чаще через ближнего. Не так важно для ЦЗ, но уметь выходить из обороны через пас тоже не лишний навык. По физухе не сказать, чтобы стена. Сразу видно, массы и мышц не хватает. ЦЗ обычно покрупнее и посильнее, тут явно нехватка нагрузок и спортзала.
Классический ЦЗ с хорошим набором умений и перспективами. Запросто может стать звездой в РПЛ, если адаптируется и без травм. При грамотных тренировках и работе над недостатками, серьезно прибавит.
А теперь минусы. Номинально ЦЗ, но часто идет в атаку, играет высоко. Если брать схему с 2 ЦЗ, то второй ЦЗ должен его страховать. Скорость есть, но медлителен. Условный Малком или Промес убегут от такого. С учетом игры в атаку и не самой выдающейся скорости, назад не всегда успеет вернуться. Высота прыжка посредственная, отсюда и игра головой так себе. Вчистую борьбу не проиграет, но условный Дзюба его бы отвозил на 2 этаже. С пасом тоже кое какие проблемы. Играет в короткий, не рискует, не обостряет, чаще через ближнего. Не так важно для ЦЗ, но уметь выходить из обороны через пас тоже не лишний навык. По физухе не сказать, чтобы стена. Сразу видно, массы и мышц не хватает. ЦЗ обычно покрупнее и посильнее, тут явно нехватка нагрузок и спортзала.
Классический ЦЗ с хорошим набором умений и перспективами. Запросто может стать звездой в РПЛ, если адаптируется и без травм. При грамотных тренировках и работе над недостатками, серьезно прибавит.
Хоть какая-то приятная новость. Наконец-то будет молодой талантливый и уже готовый для основы защитник
Смотрел нарезку его игры, крепкий физически, хорош в воздухе, да и вроде не косячит.
Хоть какая-то приятная новость. Наконец-то будет молодой талантливый и уже готовый для основы защитник
Смотрел нарезку его игры, крепкий физически, хорош в воздухе, да и вроде не косячит.
https://www.transfermarkt.co.uk/alexis-duarte/profil/spieler/491587
https://www.transfermarkt.co.uk/alexis-duarte/profil/spieler/491587
https://forebears.io/ru/surnames/duarte
https://forebears.io/ru/surnames/duarte
Где написано, что он крайний защитник,
а где - центральный. А может он универсал?
Где написано, что он крайний защитник,
а где - центральный. А может он универсал?
Но то что из 3-х официальных предложений...(1-е Строительство дамбы в Никарагуа..2-е Поработать волонтёром в Зимбабве и 3-е Поиграть в футбол) Дуарте выбрал последнее - уже радует....
Удачи парню в РПЛ..
Но то что из 3-х официальных предложений...(1-е Строительство дамбы в Никарагуа..2-е Поработать волонтёром в Зимбабве и 3-е Поиграть в футбол) Дуарте выбрал последнее - уже радует....
Удачи парню в РПЛ..
https://www.soccer.ru/players/alexis-david-duarte-pereira?tournament=1233149
https://www.soccer.ru/players/alexis-david-duarte-pereira?tournament=1233149