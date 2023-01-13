Дуарте перешёл в «Спартак»

Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход защитника .

Да, верно. Алексис Дуарте уже перешёл туда, он прибудет в Россию на следующей неделе. Московский «Спартак» получил 80% экономических и 100% федеративных прав.

Сумма трансфера близко не 5 млн долларов, как говорят. Она будет опубликована. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее.