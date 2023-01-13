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Дуарте перешёл в «Спартак»

вчера, 18:21

Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте.

Да, верно. Алексис Дуарте уже перешёл туда, он прибудет в Россию на следующей неделе. Московский «Спартак» получил 80% экономических и 100% федеративных прав.

Сумма трансфера близко не 5 млн долларов, как говорят. Она будет опубликована. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:35
С плюсов начну. Игрок однозначно стоит 4,5 млн. Уже сейчас ясно, что футболиста получится выгодно перепродать. В разы дороже. Талантливый парень. Может не звезда, но в Европе года через 3-4 спокойно бы заиграл. Техничный, хорошо выбирает позицию, с дриблингом(ЦЗ с дриблингом и техникой ? А вот так), опека есть, отбор, в подкаты идет, играет чисто, концентрацию не теряет, игру читает хорошо и есть интуиция, работоспособный. А еще из него запросто получится опорник или ЦП оборонительного плана. Танги Ндомбеле напоминает, только помедленнее. Тот тоже любил мяч из обороны протаскивать на дриблинге. С дисциплиной порядок, в среднем 1 ЖК на 5 матчей. У нас будет побольше, тут игроки пошустрее, а он не всегда успеет. Владеет обеими ногами. Всего 22 года. Не заиграет, можно перепродать, не сильно потеряв в деньгах.

А теперь минусы. Номинально ЦЗ, но часто идет в атаку, играет высоко. Если брать схему с 2 ЦЗ, то второй ЦЗ должен его страховать. Скорость есть, но медлителен. Условный Малком или Промес убегут от такого. С учетом игры в атаку и не самой выдающейся скорости, назад не всегда успеет вернуться. Высота прыжка посредственная, отсюда и игра головой так себе. Вчистую борьбу не проиграет, но условный Дзюба его бы отвозил на 2 этаже. С пасом тоже кое какие проблемы. Играет в короткий, не рискует, не обостряет, чаще через ближнего. Не так важно для ЦЗ, но уметь выходить из обороны через пас тоже не лишний навык. По физухе не сказать, чтобы стена. Сразу видно, массы и мышц не хватает. ЦЗ обычно покрупнее и посильнее, тут явно нехватка нагрузок и спортзала.

Классический ЦЗ с хорошим набором умений и перспективами. Запросто может стать звездой в РПЛ, если адаптируется и без травм. При грамотных тренировках и работе над недостатками, серьезно прибавит.
протон
протон
сегодня в 00:14
Кажется, что трансфер Дуарте - достаточно крутой; игрок - сильный, неуступчивый, с лидерскими качествами. Хорошо, что Спартак смог заполучить Дуарте.
Хоть какая-то приятная новость. Наконец-то будет молодой талантливый и уже готовый для основы защитник
Смотрел нарезку его игры, крепкий физически, хорош в воздухе, да и вроде не косячит.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 21:08
О - новый Роша в Спартаке! Приветствуем!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:55
Скорее всего очередной криминальный элемент.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:44
Не знаю такого, точнее уже знаю...
Boricku
Boricku
вчера в 20:44
Почему то газпрёмовские брозильеросов скупают, а мы не там ищем, и не с теми деньгами. Конкуренции нет и не будет
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 20:42
Судя по нарезкам-топчик. Не хуже Жиго будет. Теперь еще от шелухи(Колун Рассказов. польска курва. сгибень Мевля) избавлятся. И Тобареша не упустить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:25
У них еще малком есть...)))...за 40 косых...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:12
Он явно сильнее питерского Ивана
Валерыч
Валерыч ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:39
Спасибо. Будем надеяться, что хорошо себя проявит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 19:38
И для тех кто не в курсе - Серро Портеньо является двадцатисемикратным чемпионом Парагвая, и уже давно в числе сильнейших клубов высшей лиги.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:32
Центральный защитник, правоногий.
https://www.transfermarkt.co.uk/alexis-duarte/profil/spieler/491587
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:30
Тут можно почитать о статистике этой фамилии, согласно этому Интернет-ресурсу такая фамилия у более чем миллиона человек, и Парагвай на втором месте по числу людей с такой фамилией.
https://forebears.io/ru/surnames/duarte
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:15
После игры за Спартак он сможет профинансировать строительство дамбы в Никарагуа...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:13
Родственник Эвы Дуарте?Или их там,как у нас КУзнецовых???
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:06
Не совсем понятно его игровое амплуа.
Где написано, что он крайний защитник,
а где - центральный. А может он универсал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:59
Если баттл за самого Дуарте закончился сказочным предложением суммой менее 5 млн...то даже страшно представить его уровень..))

Но то что из 3-х официальных предложений...(1-е Строительство дамбы в Никарагуа..2-е Поработать волонтёром в Зимбабве и 3-е Поиграть в футбол) Дуарте выбрал последнее - уже радует....

Удачи парню в РПЛ..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:52
Спасиб....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:50
Алексис Давид Дуарте Перейра, гражданин Парагвая, играл за Серро Портеньо из Асунсьона.
https://www.soccer.ru/players/alexis-david-duarte-pereira?tournament=1233149
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:47, ред.
Откуда он , возрат и амплуа его...???
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
Думаю Спартачи не прогадали .
Futurista
Futurista
вчера в 18:37
Отлично...кстати Алексис потомственный футболист...его отец — Андрес также футболист, крайний защитник, как и Алексис он выступал за Серро Портеньо, был чемпионом страны и представлял Парагвай на Олимпиаде 1992...
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