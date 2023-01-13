Будущее сборной Бразилии, трансферная цель МЮ и экс-спартаковец. Топ-клубы РПЛ закупают молодых талантов

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вчера, 13:01

Рассказываем о трансферах топ-клубов на ближайшую перспективу.

Любая лига, в том числе РПЛ – это бренд. Лицами его выступают наиболее яркие футболисты из топ-клубов. Если раньше на первом плане были Федор Смолов, Дзюба братья Березуцкие, затем – Сперцян, Захарян, Головин, Миранчуки, то сейчас подходит время к обновлению этого списка. Гранды успели подписать нескольких перспективных новичков, которые в ближайшем будущем станут важной частью российского чемпионата.

Сергей Пиняев («Крылья Советов» — «Локомотив»)

Что-то подсказывает, что Пиняев как бренд начал создаваться еще в момент его стажировок в «Манчестер Юнайтед». Молодой вингер, которым интересуется английский гранд – отличная почва для создания громкого имени. Затем последовал выбор первого клуба на высшем уровне – и для молодого игрока «Крылья Советов» с Игорем Осинькиным подходят как нельзя лучше. Адаптационный сезон прошел, Сергей успел забить 2 мяча и отдать 2 голевые. В новом чемпионате уже 18-летний форвард получал в разы больше игрового времени и повторил прошлогоднюю норму результативности более чем в 2 раза быстрее.

Незадолго до открытия зимнего трансферного окна прощупывать почву стал «Локомотив». В клубе сменился вектор развития – с новым менеджментом и тренерским составом москвичи переориентировались на российскую молодежь, среди которой Пиняев – главный лот. К трансферу есть вопросы. «Локо» — команда со слишком большим количеством проблем, планомерное развитие молодых талантов сейчас у клуба вряд ли стоит на первом месте. Однако стрессовая ситуация (положение в зоне стыков) может спровоцировать быстрый прогресс Сергея – ему понадобится стать лидером клуба. И если все факторы сойдутся, он уже в свои 19-20 лет будет лидером гранда, вернувшегося в топ-5.

Максим Глушенков («Крылья Советов» — «Локомотив»)

Отправился в Москву вместе с Пиняевым. Карьера 23-летнего нападающего развивалась по более сложному сценарию – он пропустил промежуточное звено в виде середняка Премьер-Лиги и из «Чертаново» сразу перешел в «Спартак». К высокой конкуренции Максим оказался не готов, из-за чего дозревал в «Крыльях» и «Химках». Сначала на правах аренды, затем – уже как игрок, принадлежащий самарцам.

У Глушенкова есть голевое чутье и чтение эпизода, он разноплановый форвард – поэтому помимо 5 голов, Максим отличился пятью ассистами. Как и в случае с Пиняевым, полноценный сезон в качестве лидера «Крыльев» дал бы более четкий ответ, выдерживает ли он планку РПЛ прямо сейчас и будет ли стабилен. В заявке «Локо» же сейчас 4 нападающих, претендующих на место в старте. И если у Раконьяца и Игнатьева Глушенков потенциально выигрывает конкуренцию, то в случае с Изидором появится дилемма – дать шанс более эффективному экс-самарцу или оставить в основной обойме француза, который приходил в клуб за большие деньги и под определенные условия.

Илья Агапов («Пари НН» — ЦСКА )

«Армейцы» решают вопрос с дефицитной позицией центрального защитника. Есть стопроцентные лидеры Дивеев и Роша, но Набабкин или Щенников в тройке с ними смотрятся не так выигрышно, а травматичный Фукс отправился в Бразилию.

Выбор москвичей в пользу 21-летнего Агапова из «Пари НН» выгоден и игроку, и клубу. ЦСКА получает такого же молодого центрбека, как Карпов, Лукин и Каптилович, но уже вышедшего на уровень Премьер-Лиги. Сам Илья оказывается в топ-клубе, имея при этом больше шансов закрепиться в основе из-за большего опыта – в текущем сезоне Илья проводил от свистка до свистка каждый матч РПЛ , в котором участвовал.

Александр Коваленко («Крылья Советов» — «Сочи»)

19-летний опорник очень быстро взял планку РПЛ – в «Крыльях» он оказался только прошлой зимой, а весной сразу стал появляться в каждом матче чемпионата. Летом «Сочи» сыграл на опережение – подписал Александра и оставил в самарском клубе на правах аренды, чтобы тот провел полноценный сезон в привычных условиях.

Сейчас Коваленко – основной опорник «Крыльев», при этом помогающий атакующей группе. В активе хавбека гол и две голевые в 17 встречах, а также 1.4 ключевые передачи в среднем за матч (4 место в команде). Лишний показатель потенциала футболиста – забрать Коваленко у «Сочи» хочет московское «Динамо». По слухам, «бело-голубые» предлагают компенсацию в 4 миллиона евро.

Роберт Ренан («Коринтианс» — «Зенит»)

Бразильский центрбек не оказался бы в России, если бы на родину не захотел вернуться Юри Альберто. От потери молодого нападающего петербуржцы выжали максимум – сначала забрали в аренду вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана, в переговорах о полноценном трансфере выторговали сразу двоих перспективных игроков (помимо Ренана «Зенит» получил опорника Ду Кейроса – он приедет летом).

Российским болельщикам Роберт не знаком – о его качествах рассказал бразильский журналист Фабио Алейшо:

В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира. Его козыри? Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.