«Реал Сосьедад» одержал победу в дерби Страны Басков

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сегодня, 01:00

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» в матче 17-го тура Ла Лиги (3:1).

Александр Серлот вывел хозяев вперед на 25-й минуте, Такефуса Кубо на 37-й удвоил преимущество команды. Ойан Сансет на 40-й отыграл один гол. На 62-й минуте Микель Ойарсабаль установил итоговый счет, реализовав удар «с точки».

Гости доигрывали поединок в меньшинстве — на 60-й минуте красную карточку получил Йерай Альварес.

После игры «Реал Сосьедад» занимает 3-е место в Ла Лиге (35 очков), «Атлетик» идет на 8-й позиции (26 баллов).