«Ливерпуль» крупно уступил «Брайтону»

«Брайтон» крупно обыграл «Ливерпуль» в матче 20-го тура АПЛ (3:0).
Соломон Марч оформил дубль, забив на 47-й и 53-й минуте. Итоговый счет установил Дэнни Уэлбек на 82-й минуте.
После матча «чайки» идут на 7-м месте в АПЛ (30 очков), «красные» занимают 8-ю позицию (28 баллов).
Ранее в туре «Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити».
Худший матч Ливерпуля при Клоппе на моей памяти. Я понимаю - травмы скажут. Но на поле же не дети играли.
Или же выпускать детей из академии - они лучше сыграют.
Полузащиты, защиты - нет просто на поле у Ливерпуля.
Худший матч Ливерпуля при Клоппе на моей памяти. Я понимаю - травмы скажут. Но на поле же не дети играли.
Или же выпускать детей из академии - они лучше сыграют.
Полузащиты, защиты - нет просто на поле у Ливерпуля.