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«Ливерпуль» крупно уступил «Брайтону»

вчера, 20:09
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Брайтон» крупно обыграл «Ливерпуль» в матче 20-го тура АПЛ (3:0).

Соломон Марч оформил дубль, забив на 47-й и 53-й минуте. Итоговый счет установил Дэнни Уэлбек на 82-й минуте.

После матча «чайки» идут на 7-м месте в АПЛ (30 очков), «красные» занимают 8-ю позицию (28 баллов).

Ранее в туре «Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Tormentor (раскрыть)
сегодня в 01:12
Лидеры команды постарели и сбавили обороты. Да и трансферы провальные. Ну ничего, в лиге конференций в следующем сезоне поиграете)))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:09
При такой игре Брайтон может и за топ 4 побороться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:36
Чем труднее, тем интереснее
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:28, ред.
Прекрасная работа Де Дзерби... Макалистер не зря был открытием ЧМ... Клоппу пора менять место работы..
Tormentor
Tormentor
сегодня в 00:05
Это б***ь что должно было сломаться, чтобы за полгода финалист ЛЧ и серебряный призер АПЛ так рухнул ?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:59
Охохоюшки хохо...
Capral
Capral
вчера в 21:19
Клопп в кризисе собственных идей, в трясине своего немецкого прагматизма. Он всегда таким был. В Боруссии, у него не было большого выбора классных игроков, поэтому и результаты были скромнее. В Ливере- игроки покруче, от этого и титулов больше. Но всё это, не в силу гениальности Клоппа, а скорее вопреки... Почему мне не нравится работа Клоппа? Потому что прессинг- это прежде всего разрушение, но не созидание. А прессинг Ливера- визитная карточка Клоппа!
Gahi
Gahi
вчера в 21:10, ред.
В новом сезоне у Клоппа который является сторонником тактики гегенпрессинга, всё идёт не так как многие ожидали в новом сезоне. После того как наставник "Ливерпуля" со своими футболистами выиграл в прошлом 2022 году Кубок Англии, Кубок Футбольной Лиги и Суперкубок Англии болельщики надеялись на большее. Но после такого успеха когда Юрген Клопп выиграл с "Ливерпулем" все трофеи которые не доставали для клубов которые разыгрываются в мире, что-то случилось. И такое ощущение что Клопп исчерпал себя, он отдал всё что мог для успеха "Ливерпуля". Если мы посмотрим на его карьеру, то стоит обратим внимание на то что 7 лет это идеальный срок для наставника. Работа в "Майнц 05" = 2001-2008; "Боруссия" Дортмунд = 2008-2015; и "Ливерпуль" с 2015 года, это просто констатация фактов, а цифра удачная для Клоппа это 7 лет, не знаю какие выводы будут сделаны хозяевами и самим тренером после таких результатов сказать сложно. Но что-то нужно менять, чем быстрее это будет сделано тем будет лучше для самого клуба. Достаточно посмотреть на то, как за короткий промежуток времени изменились такие клубы как "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Удачи
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:09
Брайтон с заслуженной победой. Ливерпуль просто ужасен, против волков отскочили, сегодня нет. Гомес не уровень Ливерпуля. Дал забить элегантный гол деревянному Уэлбеку. Остальные не отстают. Исключение Алиссон с Тьяго: эти парни тащат, как могут.
Capral
Capral
вчера в 20:58
протон, работу Де Дзерби надо было видеть в Шахтере. За короткое время, он сумел поставить игру команде и привести её в сознание, после издевательств и тупости португальского предшественника.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:55
Влетели по полной..
Челси и Ливерпуль не узнать в этом сезоне, особенно это касается красных
Capral
Capral
вчера в 20:50
    wcd338e2f7yh
    wcd338e2f7yh ответ dok66 (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Я тоже обалдел от результата
    Naherger
    Naherger
    вчера в 20:43
    Не салаха надо было продлевать...
    И что там в этой апл вообще происходит???!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:40
    Это еще раз доказывает, Брайтон хорош и без Поттера, значит не в нем было дело, а в игроках. А его уровень, мы все видим сегодня в Челси. Можно сколько угодно говорить, что красные в кризисе, Клопп стух, а не проще признать, что Брайтон в порядке, и они сегодня были просто лучше.
    dok66
    dok66
    вчера в 20:38
    Думал там будет 2-2 , но уж никак не 3-0 !
    matrix333
    matrix333
    вчера в 20:35
    Ливерпуль проиграл? Все по делу.
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 20:29
    ого
    как оказывается был важен Мане на самом деле
    а Салах игрочишка
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 20:28
    Раздирбанили ливер в пух и прах.
    протон
    протон
    вчера в 20:28
    При Дзерби Брайтон стал напоминать МанСити в лучшие времена, сегодня Макалистер, Кайседо, Марч, Митома просто разрывали защиту Ливера, который мог получить значительно больше 3:0. Ну и главное даже запасные Брайтона выглядели лучше игроков Ливерпуля. Боюсь, что всю атакующую линию Брайтона скупят на корню богатые клубы.
    Худший матч Ливерпуля при Клоппе на моей памяти. Я понимаю - травмы скажут. Но на поле же не дети играли.
    Или же выпускать детей из академии - они лучше сыграют.
    Полузащиты, защиты - нет просто на поле у Ливерпуля.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:27
    Да,это не "Спартак".
    Таганский
    Таганский
    вчера в 20:25
    Ливерпуль проявляет солидарность Челси..
    протон
    протон
    вчера в 20:24
    Если память моя мне не изменила, то в 2001 году Ливер дома проиграл Чайкам. Ну, счёт не помню.
    протон
    протон
    вчера в 20:20
    Клопп изжил себя, пора на выход.
    На деле всё в травмы упирается пожалуются скаузеры
    протон
    протон
    вчера в 20:18
    Ливер конечно в глубочайшем кризисе: и кадровом, и тренерском и тактическом. Похоже маячит пролет мимо ЛЧ точно, а возможно и мимо всех остальных
    Гость
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