«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ (2:1).
Счет открыл Джек Грилиш на 60-й минуте. Бруну Фернандеш на 78-й вернул равенство на табло. На 82-й минуте Маркус Рэшфорд забил победный гол.
После матча МЮ идет на 3-м месте (38 баллов), МС занимает 2-ю строчку (39 очков).
Оказывается, всё, что требовалось МЮ, это избавиться от балласта. Ну и кто теперь скажет, что Роналду ни при чем????? МЮ до него занимал 3-е и 2-е места и сейчас поднялся на третье место.
Оказывается, всё, что требовалось МЮ, это избавиться от балласта. Ну и кто теперь скажет, что Роналду ни при чем????? МЮ до него занимал 3-е и 2-е места и сейчас поднялся на третье место.
Все это уже не важно. Важно что МЮ уже на 3 месте. Учитывая что пол сезона ещё впереди, а за это время может произойти все что угодно, то шансы на долгожданное чемпионство у МЮ есть, также как и у Арсенала.
Все это уже не важно. Важно что МЮ уже на 3 месте. Учитывая что пол сезона ещё впереди, а за это время может произойти все что угодно, то шансы на долгожданное чемпионство у МЮ есть, также как и у Арсенала.
Не знаю кто как, но больше всех у "горожан" я был в "восторге" от Канселу. Этот игрок, имея, по факту, феноменальную технику, сегодня обыгрывал на левой бровке 1-2 оппонентов, а потом почему-то вставал, разворачивался, и продолжал обыгрыш, но уже с продвижением к собственным воротам, и так неоднократно. Для чего это?!
Или вот другой прикол: до конца матча считанные минуты, назначен свободный в сторону МЮ, а Марез думу думает и совещается с партнёром, куда пнуть мячик, ведь времени отыграться ещё вагон!
P.S. Справедливости ради стоит отметить ТХ. Голландец со старта расставил нужных дефов (Варан, Биссака, Шоу), которые выдавили Холланда из штрафной, заставляя последнего принимать мяч из глубины поля.
Не знаю кто как, но больше всех у "горожан" я был в "восторге" от Канселу. Этот игрок, имея, по факту, феноменальную технику, сегодня обыгрывал на левой бровке 1-2 оппонентов, а потом почему-то вставал, разворачивался, и продолжал обыгрыш, но уже с продвижением к собственным воротам, и так неоднократно. Для чего это?!
Или вот другой прикол: до конца матча считанные минуты, назначен свободный в сторону МЮ, а Марез думу думает и совещается с партнёром, куда пнуть мячик, ведь времени отыграться ещё вагон!
P.S. Справедливости ради стоит отметить ТХ. Голландец со старта расставил нужных дефов (Варан, Биссака, Шоу), которые выдавили Холланда из штрафной, заставляя последнего принимать мяч из глубины поля.