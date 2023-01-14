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«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в матче Премьер-Лиги

вчера, 17:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ (2:1).

Счет открыл Джек Грилиш на 60-й минуте. Бруну Фернандеш на 78-й вернул равенство на табло. На 82-й минуте Маркус Рэшфорд забил победный гол.

После матча МЮ идет на 3-м месте (38 баллов), МС занимает 2-ю строчку (39 очков).

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Все комментарии
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:40, ред.
МС просел функционально... МЮ на подъёме... Плюс нет балласта с его закидонами... Тен Хаг настроил команду, очень интересно наблюдать за его работой... Игра была на результат... МС пройдет этот спад безусловно, на дистанции они хороши... МЮ с заслуженной победой... Играть теперь на Олд Траффорд очень сложно.. Впереди самое интересное ...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:09
Я вовсе не болельщик МЮ и в этом матче я уж точно желал победы МС, но давайте признаем, это опасный тренер.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:06
Тен Хак сказал Роналду гутен таг, надо признать это не простой тренер. Он был прав...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:01
Ужас ужасный, что творится...
arsworld
arsworld
вчера в 22:30
Вы не понимаете. Это Гений. он просто фору дает.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 22:17
МЮ в последний раз проигрывал когда в составе был капризный португалец (рональда)!
А без него 9 побед подряд и вполне может выиграть АПЛ!
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:57
Манчестер сити с января каждый год потеряеть свою игру и превращается в средничок. Теперь посмотрим как Сити вилететь с лиги чемпионов как прошлых годов
xajaks
xajaks ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:50
Я, как болельщик Арсенала с30ти летним стажем, не согласен. Маркус повлиял на действия защитника, который мог быть на мяче раньше
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:30
Такое ощущение, что Тен Хаг сам спровоцировал Роналду дать то интервью, чтобы боссы клуба, наконец, выгнали его и не мешали тренеру строить команду.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:29
Очень хорошо!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:15
Сити никакущий, ни одной звезды
ManUnited87
ManUnited87
вчера в 21:00
Всех с победой!Сегодня Манчестер красный!
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:57
С Барсой выиграл два раза, хотя Реал по силе не уступал. С Баварией не получилось, с МС один финал проиграл, ещё есть время выиграть ЛЧ. А в чемпионатах на дистанции он почти всегда стабильно играет. Статистика не обманывает!
39guq7sv2bg6
39guq7sv2bg6 ответ DEIVID_355 (раскрыть)
вчера в 20:40
Я бы с выводами не спешил
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:33
Конечно, все любители португальского балласта будут молиться, что бы Тен Хаг ничего не выиграл. Что бы потом орать - вот видите он не тренер и поэтому не правильно поступил с португалом.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:32
С чего бы это. И Барса, и Бавария, и МС - все они наисильнейшие команды в своих Лигах. Но даже с ними он умудрялся проигрывать.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID_355 (раскрыть)
вчера в 20:30
Позор это я про результат. Я не смотрел игру. Тен Хаг ещё ничего не выиграл. Такие отрезки у многих команд бывают, когда у других спад идёт. В Ла Лиге тоже есть команды, у которых беспроигрышная серия идёт, которые слабее , чем этот мю.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:29
Просто надо было футбол смотреть. У него огромное количество голевых моментов было, которые он запорол. Всё дело в его очень слабой реализации.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID_355 (раскрыть)
вчера в 20:27
Такое видео я не видел. Если есть, то ты покажи.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:25
Не спорю
zooveterinar
zooveterinar ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:55
Кажется,там Пеп засиделся,при всем уважении!!! Я конечно не большой знаток,но его надо менять!!! Ему дано было достаточно времени!!!
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Какой позор??? Смешно когда люди желают команде провала из-за того, что она избавилась от балласта который её тянул вниз. Я помню все эти сова любителей португала, все предрекали, что Тен Хаг провалится. А всё оказалось иначе, голландец тренер, а португальский балласт был тем, кто тянул команду вниз.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:49
А как же гений Гвардиолы?
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:47
А где видео пасов на него, когда ему создавали моменты, а он был не в состоянии их реализовать??? Что же так однобоко то???
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:33
Смотрел первый тайм и от такой высокой интенсивности игры - даже уснул))) Поэтому результат видел уже после матча.

Не удивлен, Сити играл в пол ноги.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:32
Очень плохо играет Сити после перерыва на ЧМ((
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 19:16
Сити какой то дохлый, либо команды апл научились играть против Лысого Шарлатана. Если это так, ждём доминацию Пепа в ПСЖ и говорить что он гений! Ну или он сам скажет об этом.
112910415
112910415
вчера в 19:12
неожиданность случилась - таки ...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:10
Гвардиола выиграл 76% игр – 379 из 500. Это наилучший показатель с сезона-2008/09 среди тренеров, которые провели за этот период как минимум 100 матчей в высших дивизионах.
Гвардиола однозначно лучший тренер современности. Не хватает пару побед в ЛЧ, может в этом сезоне выиграет с МС.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:01
Теперь всё ясно) Арсеналу нужна была осечка МС)
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