«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за аргентинского вундеркинда

Один из главных аргентинских талантов Джанлука Престианни из клуба «Велес Сарсфилд» продолжит карьеру в «Барселоне».
Сообщается, что 16-летнего вундеркинда к себе также звал «Реал», однако футболист сделал выбор в пользу каталонского суперклуба.
Престианни играет на позиции левого вингера, но также может действовать на правом фланге или в роли атакующего полузащитника.
А конкретно этот на карандаше у многих, в fm23 — один из главных вундеркиндов, вырастает в монстра (у fm собственная большая скаутская система, так что у них оценки обычно совпадают с оценками клубов)
А конкретно этот на карандаше у многих, в fm23 — один из главных вундеркиндов, вырастает в монстра (у fm собственная большая скаутская система, так что у них оценки обычно совпадают с оценками клубов)