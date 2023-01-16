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«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за аргентинского вундеркинда

вчера, 19:27

Один из главных аргентинских талантов Джанлука Престианни из клуба «Велес Сарсфилд» продолжит карьеру в «Барселоне».

Сообщается, что 16-летнего вундеркинда к себе также звал «Реал», однако футболист сделал выбор в пользу каталонского суперклуба.

Престианни играет на позиции левого вингера, но также может действовать на правом фланге или в роли атакующего полузащитника.

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Все комментарии
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 20:33
Таких очень много, но не факт что станут топами.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:27
Второго гнома подписали,надеюся молодой будет другим!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:11
Ну аргентинец конечно же по пути Месси хочет пойти. Уверен, что там Барса популярнее в разы. Марадона, Маскерано, Месси. Все играли за Барсу
протон
протон
вчера в 20:05
За юными игроками и раньше боролись. Сейчас как раз таки идёт всё к тому что любого юного игрока у которого есть потенциал пытаются заиграть в основе малые клубы, чтобы дороже продать
А конкретно этот на карандаше у многих, в fm23 — один из главных вундеркиндов, вырастает в монстра (у fm собственная большая скаутская система, так что у них оценки обычно совпадают с оценками клубов)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:32
И тут Барса Реал "уделала"....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:30
Походу универсал.
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