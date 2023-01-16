«Барселона» опередила «Реал» в борьбе за аргентинского вундеркинда

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вчера, 19:27

Один из главных аргентинских талантов из клуба «Велес Сарсфилд» продолжит карьеру в «Барселоне».

Сообщается, что 16-летнего вундеркинда к себе также звал «Реал», однако футболист сделал выбор в пользу каталонского суперклуба.

Престианни играет на позиции левого вингера, но также может действовать на правом фланге или в роли атакующего полузащитника.