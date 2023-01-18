«Ювентус» объявил о назначении нового президента клуба .

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вчера, 17:56

Сегодня прошло заседание совета директоров «Ювентуса» под руководством Андреа Аньелли. На нём был объявлен новый совет директоров, полномочия которого будут действовать до 30 июня 2025 года. В его состав вошли: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, и Лаура Капьелло.

Джанлука Ферреро стал новым президентом клуба, а Маурицио Сканавино — главным исполнительным директором.

Ранее руководство «Ювентуса» ушло в отставку.