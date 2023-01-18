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«Ювентус» объявил о назначении нового президента клуба

вчера, 17:56

Сегодня прошло заседание совета директоров «Ювентуса» под руководством Андреа Аньелли. На нём был объявлен новый совет директоров, полномочия которого будут действовать до 30 июня 2025 года. В его состав вошли: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, и Лаура Капьелло.

Джанлука Ферреро стал новым президентом клуба, а Маурицио Сканавино — главным исполнительным директором.

Ранее руководство «Ювентуса» ушло в отставку.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Интересно, какое время ему понадобится, чтобы стать фигурантном очередного коррупционного скандала?
Временщики-бухгалтеры, которые будут делать только одно-резать. Резать бюджет, экономить... А экономией, как мы знаем, суперклуб не построить. Посмотрим, похоже стратегические решение отходят американцу
Аньелли главный акционер компании и клуба. То, что он формально ушел с должности... особо ничего не меняет. Он все равно будет руководить клубом. В лучшем случае, просто будет меньше лезть в дела клуба, переложив это на новое руководство.
Ironigor
Ironigor ответ Chaumont (раскрыть)
вчера в 23:54
А какое отношение к всему тому что ты написал имеет христианство ???
Chaumont
Chaumont ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:52
когда клубная система зарабатывает на внутренней кухне вроде доли третьего тренера в продаже какого-то молодого игрока, чтобы его продать тренер вешает лапшу агентам, агенты обхаживают скаутов, зараженные долей скауты обзванивают президентов грандов и торгуют шлаком
потом удивляются "а почему МЮ купил такого игрока за 40 лямов а он не заиграл"
потому что тренеришка молодежки какого-то-то вшивого юве получает свое баблишко лапшой а теряет - его клуб, для италии воровство и коррупция это часть национальной культуры, благодаря христианству как теперь в россии, не своровал - не прожил...
dok66
dok66
вчера в 19:58
Ювентусу нужная некая встряска . Вроде все шло нормально , но крупный проигрыш Наполи отодвинул опять от победы . Вот только сможет ли новый менеджмент поменять ситуацию в короткие сроки . вопрос ? Если на перспективу , то все равно в этом сезоне они должны себя показать в любом случае .
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 19:53
    Ironigor
    Ironigor ответ Rafael Benitez (раскрыть)
    вчера в 19:44, ред.
    Без качественного менеджмента , всё может быть бесполезно . Им надо поучиться как работает система Ред Булла , а именно менеджерского состава. У них уже это выглядит как футбольная индустрия , в которой они и создают клубы доноры как в Европе так и в Америке, Зальцбург, Лейпциг, Лиферинг , Ред Булл Брагантину ( Бразилия) , Нью - Йорк Ред Булл, и ещё продают качественную молодёжь. Надо в любом случае всё менять в Юве . Учиться чему-то новому и дающему хороший куш, никогда не поздно .
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Привет. А кого вместо Аллегри Юве возьмёт? Допустим Тухель, но состав Челси в разы сильнее, чем у Юве. А как будет в Юве неизвестно. Риск всегда есть. И он не сможет легкомысленно тратить деньги, как было с Лукаку. Если трансфер не оправдается, а Юве не располагает таким бюджетом как Челси на данный момент, то ситуация может быть хуже.
    Сложно сказать что нужно Юве. Возможно грамотный менеджмент нужен больше клубу.
    Lorenzo Zizu
    Lorenzo Zizu
    вчера в 19:02
    Думаю, что самая подходящяя кандидатура на пост главного тренера - Зинедин Зидан.
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 18:52
    Новые мошенники, которых через десяток лет поймают на очередных леваках и купленных чемпионствах
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:49
    «Ювентус» объявил о назначении нового президента клуба .
    Незнаю чем обернётся вся эта реконструкция в руководстве клуба, но то что клуб нуждался в полном реформирование, это точно . Проблемы в финансовой ведомости клуба, проблемы с главным тренером и все вытикающие отсюда последствия привели к тому что мы сейчас и наблюдаем. Это смена руководства клуба и турнирное положение команды, которое совершенно не радует всех болельщиков Ювентуса . Я почему-то надеюсь на здравомыслие нового руководства клуба, которое всё-же наберётся смелости и наконец-то уволит с поста главного тренера и любимчика семьи Аньелли, друга Аллегри. Что творит Аллегри, это просто недопустимо для некогда великого клуба. Такая игра команды и её положение в турнирной таблице не может больше продолжаться и не несёт положительных эмоций для любого человека который хоть как-то симпатизирует клубу Ювентус . Вообщем теперь ждём и надеемся, что всё таки произойдут изменения в клубе к лучшему . Удачи тебе Старушка Юве !
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 18:13
    Это все наемники...
    От перестановки ничего не изменилось
    Capral
    Capral
    вчера в 18:03
    Они бы лучше тренера другого нашли.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:58
    Тип очистились от предыдущего коррупционного состава.
    Гость
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