«Ювентус» объявил о назначении нового президента клуба .

Сегодня прошло заседание совета директоров «Ювентуса» под руководством Андреа Аньелли. На нём был объявлен новый совет директоров, полномочия которого будут действовать до 30 июня 2025 года. В его состав вошли: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, и Лаура Капьелло.
Джанлука Ферреро стал новым президентом клуба, а Маурицио Сканавино — главным исполнительным директором.
Ранее руководство «Ювентуса» ушло в отставку.
Временщики-бухгалтеры, которые будут делать только одно-резать. Резать бюджет, экономить... А экономией, как мы знаем, суперклуб не построить. Посмотрим, похоже стратегические решение отходят американцу
Аньелли главный акционер компании и клуба. То, что он формально ушел с должности... особо ничего не меняет. Он все равно будет руководить клубом. В лучшем случае, просто будет меньше лезть в дела клуба, переложив это на новое руководство.
Временщики-бухгалтеры, которые будут делать только одно-резать. Резать бюджет, экономить... А экономией, как мы знаем, суперклуб не построить. Посмотрим, похоже стратегические решение отходят американцу
Аньелли главный акционер компании и клуба. То, что он формально ушел с должности... особо ничего не меняет. Он все равно будет руководить клубом. В лучшем случае, просто будет меньше лезть в дела клуба, переложив это на новое руководство.
потом удивляются "а почему МЮ купил такого игрока за 40 лямов а он не заиграл"
потому что тренеришка молодежки какого-то-то вшивого юве получает свое баблишко лапшой а теряет - его клуб, для италии воровство и коррупция это часть национальной культуры, благодаря христианству как теперь в россии, не своровал - не прожил...
потом удивляются "а почему МЮ купил такого игрока за 40 лямов а он не заиграл"
потому что тренеришка молодежки какого-то-то вшивого юве получает свое баблишко лапшой а теряет - его клуб, для италии воровство и коррупция это часть национальной культуры, благодаря христианству как теперь в россии, не своровал - не прожил...
Сложно сказать что нужно Юве. Возможно грамотный менеджмент нужен больше клубу.
Сложно сказать что нужно Юве. Возможно грамотный менеджмент нужен больше клубу.
Незнаю чем обернётся вся эта реконструкция в руководстве клуба, но то что клуб нуждался в полном реформирование, это точно . Проблемы в финансовой ведомости клуба, проблемы с главным тренером и все вытикающие отсюда последствия привели к тому что мы сейчас и наблюдаем. Это смена руководства клуба и турнирное положение команды, которое совершенно не радует всех болельщиков Ювентуса . Я почему-то надеюсь на здравомыслие нового руководства клуба, которое всё-же наберётся смелости и наконец-то уволит с поста главного тренера и любимчика семьи Аньелли, друга Аллегри. Что творит Аллегри, это просто недопустимо для некогда великого клуба. Такая игра команды и её положение в турнирной таблице не может больше продолжаться и не несёт положительных эмоций для любого человека который хоть как-то симпатизирует клубу Ювентус . Вообщем теперь ждём и надеемся, что всё таки произойдут изменения в клубе к лучшему . Удачи тебе Старушка Юве !
Незнаю чем обернётся вся эта реконструкция в руководстве клуба, но то что клуб нуждался в полном реформирование, это точно . Проблемы в финансовой ведомости клуба, проблемы с главным тренером и все вытикающие отсюда последствия привели к тому что мы сейчас и наблюдаем. Это смена руководства клуба и турнирное положение команды, которое совершенно не радует всех болельщиков Ювентуса . Я почему-то надеюсь на здравомыслие нового руководства клуба, которое всё-же наберётся смелости и наконец-то уволит с поста главного тренера и любимчика семьи Аньелли, друга Аллегри. Что творит Аллегри, это просто недопустимо для некогда великого клуба. Такая игра команды и её положение в турнирной таблице не может больше продолжаться и не несёт положительных эмоций для любого человека который хоть как-то симпатизирует клубу Ювентус . Вообщем теперь ждём и надеемся, что всё таки произойдут изменения в клубе к лучшему . Удачи тебе Старушка Юве !
От перестановки ничего не изменилось
От перестановки ничего не изменилось