Черевченко — главный тренер «Истиклола»

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вчера, 14:56

возглавил «Истиклол» из чемпионата Таджикистана. В сообщении клуба сказано:

Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие многократный чемпион страны.

Соглашение наставника с клубом будет действовать до конца 2023 года.