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Черевченко — главный тренер «Истиклола»

вчера, 14:56

Игорь Черевченко возглавил «Истиклол» из чемпионата Таджикистана. В сообщении клуба сказано:

Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие многократный чемпион страны.

Соглашение наставника с клубом будет действовать до конца 2023 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:33
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Юра, речь не о тебе, а о другом человеке. Никуда меня не занесло. Мне очень жаль, что у тебя не нашлось аргументов и ответа на мой запрос. Я свои мысли, всегда аргументирую.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:16, ред.
    Вы меня с кем - то спутали. Причём по одной причине: в своих комментариях я никогда не ссылаюсь на чьё-то мнение, благо мне достаточно своего. Поройтесь в своих архивах и тогда убедитесь в этом. Что - то вас занесло не " в ту степь". В уголовном праве это называется прибегать к негодным средствам.
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:02, ред.
    Юра, помнится в прошлом году, мой вечный оппонент, грозился какой-то, якобы заграничной хвалебной статьёй о шварце. Когда, я попросил его представить её, он промолчал, не представил. Я долго и нудно пытался найти её, но так и не нашел. Нельзя найти то, чего нет.
    Как говорил великий сыщик Ш.Холмс: "Бездоказательно, дорогой профессор, бездоказательно"...
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:51
      Capral
      Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 23:44
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 23:35, ред.
        Наше бесконечное "бодание" не приведёт к устраивающему нас обоих результату, так как в любом случае каждый останется при своём мнении. По этой причине наш диалог на "животрепещущую" тему бесперспективен и, как следствие, закрыт. Спокойной ночи.
        Capral
        Capral
        вчера в 23:27
          Capral
          Capral
          вчера в 23:12
          Аааааууууу, Юра- ты где?
          Capral
          Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 23:01
          Пример с Бесковым никаким образом не связан с Майнцем. Не пытайся меня запутать. Я сравнивал работу Бескова с молодыми и работу шварца с Тюкой, и Захой. Про Майнц- совсем другая история.
          Capral
          Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 22:56, ред.
          Нечто большее- это неумение шварца работать с молодыми. Что непонятного? Ты говоришь, что можешь привести мнения других людей? Приведи! Я цитировал тебе мнения одних людей, ты приведи мне остальных. Что конкретно тебе не хватает по Захаряну и Тюкавину? Эти пацаны играли два года у шварца. Творческого роста не достигли. Более того, Тюкавин присел на лавку, Захарян откровенно регрессировал. Что непонятного, Юра??? Итак, жду от тебя обещанных примеров!!! Если не представишь, будем говорить только про Аргентину-78. Хоть посмеёмся вместе!
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 22:41, ред.
          В своём комментарии вы отвлеклись от заданного мною вопроса по поводу Тюкавина и Захаряна, большую часть первого посвятив чему угодно, но только не ответу на него. Ссылаться на мнения Колыванова и Лозы в нашем диалоге недопустимо, так как я могу привести мнения других людей, прямо противоположные тем, что высказали Игорь и Юрий, и кто тогда из нас окажется прав ?...
          Что вы имели в виду, когда говорили о "нечто большем" ? "Эзопов язык" в данном случае не приветствуется.
          Последнее: вы сопоставили работу Шварца в "Майнце" и "Динамо" с работой Бескова. Неправомерное сравнение, так как я могу привести вам множество противоположных примеров, когда отличные специалисты проваливали свою работу в клубах, а никому не известные дебютанты добивались значительных успехов. Но зачем ?...
          Capral
          Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 21:16
          Юра, первое- пиши мне на прямую, ты больше не в игноре. Второе, какие еще доказательства тебе нужны? шварц полностью провалил сезон на всех фронтах. Про тухлую бронзу говорить не будем- это судейский преступный подарок, о котором все знают. Если снять у ДИНАМО все те очки, которые команда набрала с помощью судейского произвола, то думаю, в лучшем случае, ДИНАМО было бы в десятке. Даже Колыванов писал, что в его время, такие пенальти не ставили!!! Ю.Лоза гневно обрушился на арбтров, после игры с Уфой! И таких примеров масса. Если говорить непосредственно о шварце как о наставнике, то можно вспомнить, как ярко Тюкавин и Захарян ворвались в большой футбол и как быстро погасли. Снова, кризис роста? А может всё-таки, нечто большее???
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          вчера в 20:51, ред.
          Капралу. Я имею моральное право защищать гл.тренера "Динамо", когда мне не предоставляют доказательств его вины в чём-либо. Согласитесь, что в вашем комментарии нет никаких доводов в обоснование негативного мнения в его адрес, кроме эмоций личного характера.
          Союзник противников
          Союзник противников
          вчера в 20:13
          Я с рождения был за "Истиклол"!
          Capral
          Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
          вчера в 20:01
          Юра не защищай физрука. Мы действительно многого не знаем, но есть вещи вполне определенные. Если тренер ничтожество, а именно таковым является физрук ,то и молодые у него должного воспитания не получат. Кризис возраста? Да, неисключено, но в большей степени- это дешевая отмазка для слабых тренеров. Юра, вспомни Бескова. Человек брал никому неизвестных пацанов из 1 и 2 лиг и лепил из них личностей!!! При чем за несколько лет!!! Юра, твоё счастье, что ты не видел физрука в Майнце. Это не для впечатлительных людей...
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          вчера в 19:01, ред.
          Капралу. Мы с вами не знаем всей кухни того же "Динамо", чем дышат его футболисты и не посвящены в их взаимоотношения с главным тренером; не можем заглянуть им в голову ( к сожалению ) и увидеть, что в ней происходит; не сильнЫ в психологии игроков и т.д. Поэтому не вправе обвинять главного тренера в том, что именно он виноват, что молодые таланты, которых вы назвали, сбавили обороты.
          Может, у них "кризис среднего возраста" ? Вчера Тюкавин оформил хет-трик в контрольном матче, в этом тоже "виноват" наставник ?
          Алексей Коротеев
          Алексей Коротеев
          вчера в 18:38
          Надо бы и всех остальных российских тренеров туда отправить . Всё равно от них толку в России никакого .
          112910415
          112910415
          вчера в 17:39
          почему-то в России не пригодился
          Capral
          Capral
          вчера в 15:20
          Абсолютно искренне желаю Черевченко удачи!!! Всегда уважал его как тренера и неоднократно хотел видеть его в ДИНАМО!!! Но, после того, как он заявил, что хочет поехать в ДИНАМО к шварцу учиться работе с молодыми, отношение к нему, чисто человеческое- изменилось. Учиться у шварца работе с молодыми- равносильно что мне, стать молодым и здоровым. У шварца можно учиться только одному- как убивать молодые таланты. Захарян и Тюкавин- ярчайшие тому свидетели!!! Ну а так- удачи Игорю Геннадьевичу!!!
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 15:18
          Можно пожелать Игорю только Удачи !
          Гость
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