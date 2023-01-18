Черевченко — главный тренер «Истиклола»

Игорь Черевченко возглавил «Истиклол» из чемпионата Таджикистана. В сообщении клуба сказано:
Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие многократный чемпион страны.
Соглашение наставника с клубом будет действовать до конца 2023 года.
Может, у них "кризис среднего возраста" ? Вчера Тюкавин оформил хет-трик в контрольном матче, в этом тоже "виноват" наставник ?
Может, у них "кризис среднего возраста" ? Вчера Тюкавин оформил хет-трик в контрольном матче, в этом тоже "виноват" наставник ?