Вторую команду «Родины» возглавил тренер из системы «Барселоны»

Во второй команде «Родины» будет работать испанский тренер Франк Артига.

Спортивный директор клуба Алексей Зинин прокомментировал назначение:

Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодёжном футболе Испании, внёс весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави Паэс, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти полмиллиарда евро. Франк фанатично предан футболу. Он позитивно воспринял идею сотрудничества с нынешним тренерским штабом «Родины-2», который остаётся и будет помогать испанскому специалисту. Ключевые задачи, поставленные перед Франком – это рост игроков, их подготовка для перехода в первую команду «Родины», а также зрелищность, качество игры и только в третью очередь – турнирный результат.