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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Вторую команду «Родины» возглавил тренер из системы «Барселоны»

вчера, 09:06

Во второй команде «Родины» будет работать испанский тренер Франк Артига.

Спортивный директор клуба Алексей Зинин прокомментировал назначение:

Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодёжном футболе Испании, внёс весомый вклад в подготовку таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави Паэс, Карлес Перес, Хави Симонс и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти полмиллиарда евро. Франк фанатично предан футболу. Он позитивно воспринял идею сотрудничества с нынешним тренерским штабом «Родины-2», который остаётся и будет помогать испанскому специалисту. Ключевые задачи, поставленные перед Франком – это рост игроков, их подготовка для перехода в первую команду «Родины», а также зрелищность, качество игры и только в третью очередь – турнирный результат.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:30
С такими заслугами его можно было сделать тренером Родины сразу. Интересно как переманили, учитывая что это не ведущий клуб страны далеко.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:41
Не удивлюсь ,если года через два Родина -2 войдёт в состав РПЛ . А может и сразу . )
rrs62drqdmnt
rrs62drqdmnt
вчера в 11:38
Надо научить Франка вот этой песне. Ну объяснить, что это про Родину, от сердца и по чесноку
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
И что же его потянуло к нам? Непонятно.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 09:30
Значит Родина теперь блауграна немножко
DangerFoX
DangerFoX
вчера в 09:27
Неужели еще один клуб, идущий по пути Краснодара? Пусть будет, чем больше таких клубов, тем сильнее станет чемпионат.
kpx3az96e8qk
kpx3az96e8qk
вчера в 09:14
Ну Родина у нас традиционно не тех руках, каких надо...
Гость
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