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Черевченко возглавит клуб из Таджикистана

вчера, 08:56

Российский тренер Игорь Черевченко сообщил, что скоро подпишет соглашение с «Истиклолом» из Таджикистана о назначении главным тренером.

Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год.

Специалист родился в Душанбе. Ранее Черевченко тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Химки».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:51
Паша, я мог бы тебя понять, когда ты носился с 14ком два года, но при этом не видел его работу в Майнце и не слышал той ЖЕСТОЧАЙШЕЙ критики в его адрес. Это я понимаю, ты не живешь в Германии, можешь этого не знать. Но ты же не мог не видеть, за эти два года, что команда деградирует, регрессирует. Наверняка же видел, но признать публично свою неправоту не хотел. Теперь по поводу Сколари. Я не биограф этого человека и всю его работу до или после знать не обязан. Да, вкратце знаю его достижения, видел его воочию, но конечно, мог в датах ошибиться. Главное, то, Паша, что аналитик из тебя не получился, а признать это, ты не хочешь и не можешь. А зря. Поехал ли Черевченко зарабатывать или нет- мне неизвестно, а вот Сколари ездил зарабатывать. Поэтому, твое сравнение Сколари с Черевченко- неактуально и неубедительно. Чаще перечитывай Маугли....
Таджикистан не СА- там много не заработаешь, а без работы, Черевченко сидеть не хочет.
Capral
Capral
вчера в 17:11
Мда, всё-таки шварц- гандольер, так подставить человека. До сих пор не знает, зачем люди едут на БВ... Даже дети это знают.
Capral
Capral
вчера в 17:07
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 16:44
    Пусть у Игоря всё получится. Удачи!
    баск
    баск
    вчера в 16:39
    Сколари спокойно работал в СА и Кувейте задолго до того, как выиграл
    что бы то ни было заметное, так что пахучая падаль как всегда мимо кассы..)))

    Учи матчасть, иксперд)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 15:20, ред.
    Черевченко,человек неуверенный в себе.Если она не пришла в таком возрасте,то вряд ли придет.Таджикистан?Но его уровень по части психологии.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:00, ред.
    В дополнение к сказанному, хочу продолжить ответ великому ценителю футбола следущими словами: Если бы Черевченко выиграл столько, сколько Сколари, он тоже мог бы поехать куда угодно работать, даже на луну. Но поскольку, у Игоря Геннадьевича и близко нет ничего подобного, и по-видимому не будет, он, может довольствоваться ссылкой в родные края, что тоже неплохо. Больше того, Великий Пеле заканчивал свою карьеру в США, Беккенбауэр тоже, да и многие другие. Но, все они- оставили глубочайший след в истории мирового футбола и могли позволить себе отдохнуть вдали от родных мест. А великому ценителю футбола- хочу пожелать скорейшего выздоровления...
    Capral
    Capral
    вчера в 14:13
    Сейчас, как-раз, перечитываю "Маугли" Киплинга, и остановился на монологе главного героя: "Что-то, здесь запахло падалью"... Киплинг- красавец, всё предвидел...
    баск
    баск
    вчера в 14:08
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 13:29
      Ну разумеется великого и ужасного шварца, ведь он же ГТ Херты.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 13:05
      Вы имеете в виду Шварца, или Эджуке ? (шутка)
      Capral
      Capral
      вчера в 11:40
      Ожидаемо. Хотя, я думал, что он попросится в Герту- к своему кумиру...
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 10:32
      Как раз по нему)))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 10:31
      Два дня назсд его сватали в тульский Арсенал а в итоге Таджикистан.
      Sadjon
      Sadjon
      вчера в 10:06, ред.
      Удачи тренеру, надеюсь все у него получится!!!!!!!!!
      dikalot
      dikalot
      вчера в 09:31
      Хорошо что есть какой-то клуб из Таджикистана
      Futurista
      Futurista
      вчера в 09:20
      mzyqt4wnt2kh
      mzyqt4wnt2kh
      вчера в 09:18
      Как мы все недавно убедились, уровень футбола там примерно такой же, как и в предыдущих командах Черевченко
      Гость
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