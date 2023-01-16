Черевченко возглавит клуб из Таджикистана

Российский тренер Игорь Черевченко сообщил, что скоро подпишет соглашение с «Истиклолом» из Таджикистана о назначении главным тренером.
Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год.
Специалист родился в Душанбе. Ранее Черевченко тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Химки».
Таджикистан не СА- там много не заработаешь, а без работы, Черевченко сидеть не хочет.
Таджикистан не СА- там много не заработаешь, а без работы, Черевченко сидеть не хочет.
Всё-таки, Маугли красава!!!
Всё-таки, Маугли красава!!!
что бы то ни было заметное, так что пахучая падаль как всегда мимо кассы..)))
Учи матчасть, иксперд)))
что бы то ни было заметное, так что пахучая падаль как всегда мимо кассы..)))
Учи матчасть, иксперд)))
Игоря Черевченко?)
К примеру, обвешанный регалиями Сколари ничуть не гнушался ни Кувейтом,
ни Китаем, ни Узбекистаном..
Вот так комично некоторые писаные красавцы валят своих же недавних кумиров.
Иксперды, чё)))
Игоря Черевченко?)
К примеру, обвешанный регалиями Сколари ничуть не гнушался ни Кувейтом,
ни Китаем, ни Узбекистаном..
Вот так комично некоторые писаные красавцы валят своих же недавних кумиров.
Иксперды, чё)))