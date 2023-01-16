Черевченко возглавит клуб из Таджикистана

1673848569

вчера, 08:56

Российский тренер сообщил, что скоро подпишет соглашение с «Истиклолом» из Таджикистана о назначении главным тренером.

Я пока в Москве, завтра вылетаю для подписания контракта. Срок контракта — год.

Специалист родился в Душанбе. Ранее Черевченко тренировал «Локомотив», тульский «Арсенал», «Балтику» и «Химки».